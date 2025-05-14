Торт Смак дитинства з манним кремом і шоколадною глазур’ю — рецепт, як у бабусі

Рецепт торта "Смак дитинства" — його оцінять й дорослі, й діти
Цей ніжний торт із дитинства з пухкими бісквітами, оксамитовим манним кремом і ароматною какао-глазур’ю нагадує про домашні свята, мамину турботу і смак теплих спогадів, які хочеться відчути знову.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- вершкове масло 82,5 % або маргарин — 150 г;
- сіль — щіпка;
- цукор — 180 г;
- яйця — 4 шт.;
- борошно — 160 г;
- розпушувач — 10 г;
- какао — 3 ч. л.
Для крему:
- молоко — 500 мл.;
- сіль — щіпка;
- манна крупа — 3 ст. л.;
- вершкове масло — 200–300 г;
- цукор — 150 г;
- ванільний цукор — 20 г;
- лимонний сік — з 1 шт.
Для глазурі:
- сметана — 3 ст. л.;
- цукор — 3 ст. л.;
- какао — 3 ч. л.;
- вершкове масло — 20 г.
Спосіб приготування
Збити м’яке вершкове масло з цукром і сіллю до кремової консистенції. По одному ввести яйця, збиваючи після кожного додавання.
Просіяти борошно з розпушувачем і поступово ввести до маси. Розділити тісто навпіл або на частини 2/3 до 1/3. В одну частину додати какао й ретельно перемішати.
Форми для випікання (Ø 22 см) застелити пергаментом і змастити маслом. Вилити світле й темне тісто окремо, розрівняти.
Випікати при 180 °C 20–25 хвилин. Остудити. За бажанням розрізати кожен корж навпіл — у результаті матимете 3 або 4 шари.
Для крему закип’ятити молоко з дрібкою солі. Поступово ввести манну крупу, постійно помішуючи, й проварити до загусання. Накрити плівкою в контакт, охолодити. Окремо збити масло з цукром і ванільним цукром до пишної маси. Частинами додати манну основу, постійно збиваючи.
Додати лимонний сік і перемішати до однорідності. Зібрати торт, чергуючи коржі з кремом, у кільці або формі. Накрити плівкою й охолодити щонайменше 4 години.
Для глазурі з’єднати сметану, цукор і какао, довести на слабкому вогні до розчинення інгредієнтів. Зняти з вогню, додати вершкове масло й перемішати до однорідності. Полити торт глазур’ю та залишити в холодильнику ще на 1 годину.
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