Торт Смак дитинства з манним кремом і шоколадною глазур’ю — рецепт, як у бабусі

Торт "Смак дитинства". Фото: gospodynka.com.ua

Цей ніжний торт із дитинства з пухкими бісквітами, оксамитовим манним кремом і ароматною какао-глазур’ю нагадує про домашні свята, мамину турботу і смак теплих спогадів, які хочеться відчути знову.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

вершкове масло 82,5 % або маргарин — 150 г;

сіль — щіпка;

цукор — 180 г;

яйця — 4 шт.;

борошно — 160 г;

розпушувач — 10 г;

какао — 3 ч. л.

Для крему:

молоко — 500 мл.;

сіль — щіпка;

манна крупа — 3 ст. л.;

вершкове масло — 200–300 г;

цукор — 150 г;

ванільний цукор — 20 г;

лимонний сік — з 1 шт.

Для глазурі:

сметана — 3 ст. л.;

цукор — 3 ст. л.;

какао — 3 ч. л.;

вершкове масло — 20 г.

Спосіб приготування

Збити м’яке вершкове масло з цукром і сіллю до кремової консистенції. По одному ввести яйця, збиваючи після кожного додавання.

Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Просіяти борошно з розпушувачем і поступово ввести до маси. Розділити тісто навпіл або на частини 2/3 до 1/3. В одну частину додати какао й ретельно перемішати.

Білий та темний корж. Фото: gospodynka.com.ua

Форми для випікання (Ø 22 см) застелити пергаментом і змастити маслом. Вилити світле й темне тісто окремо, розрівняти.

Приготування крема. Фото: gospodynka.com.ua

Випікати при 180 °C 20–25 хвилин. Остудити. За бажанням розрізати кожен корж навпіл — у результаті матимете 3 або 4 шари.

Коржі та крем. Фото: gospodynka.com.ua

Для крему закип’ятити молоко з дрібкою солі. Поступово ввести манну крупу, постійно помішуючи, й проварити до загусання. Накрити плівкою в контакт, охолодити. Окремо збити масло з цукром і ванільним цукром до пишної маси. Частинами додати манну основу, постійно збиваючи.

Шоколадна глазур. Фото: gospodynka.com.ua

Додати лимонний сік і перемішати до однорідності. Зібрати торт, чергуючи коржі з кремом, у кільці або формі. Накрити плівкою й охолодити щонайменше 4 години.

Готовий торт. Фото: gospodynka.com.ua

Для глазурі з’єднати сметану, цукор і какао, довести на слабкому вогні до розчинення інгредієнтів. Зняти з вогню, додати вершкове масло й перемішати до однорідності. Полити торт глазур’ю та залишити в холодильнику ще на 1 годину.

Пропонуємо добірку інших смачних десертів та випічки

Вишуканий пиріг з ягодами за 5 хвилин — вийде ідеальним з першого разу.

Найпопулярніший десерт весни — знадобиться полуниця і банан.

Ніжний пиріг "Талія" — дієтичний десерт без шкоди для фігури.

Найпростіший шоколадний торт на кефірі — виходить вологим та ніжним.