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Рецепт торта "Смак дитинства" — його оцінять й дорослі, й діти

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Дата публікації: 14 травня 2025 03:00
Торт Смак дитинства з манним кремом і шоколадною глазур’ю — рецепт, як у бабусі
Торт "Смак дитинства". Фото: gospodynka.com.ua

Цей ніжний торт із дитинства з пухкими бісквітами, оксамитовим манним кремом і ароматною какао-глазур’ю нагадує про домашні свята, мамину турботу і смак теплих спогадів, які хочеться відчути знову.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • вершкове масло 82,5 % або маргарин — 150 г;
  • сіль — щіпка;
  • цукор — 180 г;
  • яйця — 4 шт.;
  • борошно — 160 г;
  • розпушувач — 10 г;
  • какао — 3 ч. л.

Для крему:

  • молоко — 500 мл.;
  • сіль — щіпка;
  • манна крупа — 3 ст. л.;
  • вершкове масло — 200–300 г;
  • цукор — 150 г;
  • ванільний цукор — 20 г;
  • лимонний сік — з 1 шт.

Для глазурі:

  • сметана — 3 ст. л.;
  • цукор — 3 ст. л.;
  • какао — 3 ч. л.;
  • вершкове масло — 20 г.

Спосіб приготування

Збити м’яке вершкове масло з цукром і сіллю до кремової консистенції. По одному ввести яйця, збиваючи після кожного додавання.

смачний торт, як в дитинстві
Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Просіяти борошно з розпушувачем і поступово ввести до маси. Розділити тісто навпіл або на частини 2/3 до 1/3. В одну частину додати какао й ретельно перемішати.

смачний торт з кремом, як в дитинстві
Білий та темний корж. Фото: gospodynka.com.ua

Форми для випікання (Ø 22 см) застелити пергаментом і змастити маслом. Вилити світле й темне тісто окремо, розрівняти.

простий та смачний торт, як в дитинстві
Приготування крема. Фото: gospodynka.com.ua

Випікати при 180 °C 20–25 хвилин. Остудити. За бажанням розрізати кожен корж навпіл — у результаті матимете 3 або 4 шари.

простий рецепт торта, як в дитинстві
Коржі та крем. Фото: gospodynka.com.ua

Для крему закип’ятити молоко з дрібкою солі. Поступово ввести манну крупу, постійно помішуючи, й проварити до загусання. Накрити плівкою в контакт, охолодити. Окремо збити масло з цукром і ванільним цукром до пишної маси. Частинами додати манну основу, постійно збиваючи.

смачний простий рецепт торта, як в дитинстві
Шоколадна глазур. Фото: gospodynka.com.ua

Додати лимонний сік і перемішати до однорідності. Зібрати торт, чергуючи коржі з кремом, у кільці або формі. Накрити плівкою й охолодити щонайменше 4 години.

домашній простий рецепт торта, як в дитинстві
Готовий торт. Фото: gospodynka.com.ua

Для глазурі з’єднати сметану, цукор і какао, довести на слабкому вогні до розчинення інгредієнтів. Зняти з вогню, додати вершкове масло й перемішати до однорідності. Полити торт глазур’ю та залишити в холодильнику ще на 1 годину.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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