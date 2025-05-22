Торт Помощник с кефиром и вареной сгущенкой — нежный, шоколадный и очень быстрый

Торт "Помощник". Фото: gospodynka.com.ua

Ищете торт, который не требует часа у плиты? Этот рецепт — настоящая находка. Нежный бисквит на кефире, сливочный крем со сгущенкой и простая сборка без лишних хлопот. Идеальный вариант, когда гости уже почти на пороге.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

яйца — 2 шт.;

соль — щепотка;

сахар — 1 стакан;

ванильный сахар — 1 ч. л.;

кефир — 1 стакан;

масло — 80 мл.;

мука — 1 стакан;

какао — 2 ст. л.;

разрыхлитель — 1 ч. л.

Для крема:

сливки 36% — 300 мл.;

вареное сгущенное молоко — 300 г.

Для украшения:

шоколад — 20-30 г

Способ приготовления

Для теста в большой миске венчиком взбить яйца со щепоткой соли, сахаром и ванильным сахаром до пышной светлой массы. Влить кефир и растительное масло, перемешать. Просеять муку, какао и разрыхлитель, добавить к жидким ингредиентам и замешать однородное тесто.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Форму (Ø 20 см) застелить пергаментом, вылить тесто, накрыть фольгой. Выпекать в разогретой духовке при 170 °C примерно 45-50 минут. Готовый бисквит полностью охладить.

Шоколадное тесто. Фото: gospodynka.com.ua

Для приготовления крема охлажденные сливки взбить до устойчивых пик. Добавить вареную сгущенку и взбить еще раз до однородной кремовой текстуры.

Крем для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Бисквит разрезать на 3 части. Верхушку обрезать — она станет крошкой для украшения. Каждый корж щедро смазать кремом, собрать торт.

Готовый торт. Фото: gospodynka.com.ua

Обмазать бока и верх остатками крема, посыпать крошкой. По желанию украсить растопленным шоколадом. Торт готов! Невероятный вкус при минимальных усилиях.

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