Торт Помощник с кефиром и вареной сгущенкой — нежный, шоколадный и очень быстрый

Рецепт торта "Помощник" — вкус на 5+, а работы на 2 минуты
Ищете торт, который не требует часа у плиты? Этот рецепт — настоящая находка. Нежный бисквит на кефире, сливочный крем со сгущенкой и простая сборка без лишних хлопот. Идеальный вариант, когда гости уже почти на пороге.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- яйца — 2 шт.;
- соль — щепотка;
- сахар — 1 стакан;
- ванильный сахар — 1 ч. л.;
- кефир — 1 стакан;
- масло — 80 мл.;
- мука — 1 стакан;
- какао — 2 ст. л.;
- разрыхлитель — 1 ч. л.
Для крема:
- сливки 36% — 300 мл.;
- вареное сгущенное молоко — 300 г.
Для украшения:
- шоколад — 20-30 г
Способ приготовления
Для теста в большой миске венчиком взбить яйца со щепоткой соли, сахаром и ванильным сахаром до пышной светлой массы. Влить кефир и растительное масло, перемешать. Просеять муку, какао и разрыхлитель, добавить к жидким ингредиентам и замешать однородное тесто.
Форму (Ø 20 см) застелить пергаментом, вылить тесто, накрыть фольгой. Выпекать в разогретой духовке при 170 °C примерно 45-50 минут. Готовый бисквит полностью охладить.
Для приготовления крема охлажденные сливки взбить до устойчивых пик. Добавить вареную сгущенку и взбить еще раз до однородной кремовой текстуры.
Бисквит разрезать на 3 части. Верхушку обрезать — она станет крошкой для украшения. Каждый корж щедро смазать кремом, собрать торт.
Обмазать бока и верх остатками крема, посыпать крошкой. По желанию украсить растопленным шоколадом. Торт готов! Невероятный вкус при минимальных усилиях.
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