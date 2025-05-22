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Рецепт торта "Помічник" — смак на 5 +, а роботи на 2 хвилини

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Дата публікації: 22 травня 2025 03:00
Торт Помічник з кефіром і вареним згущеним молоком — ніжний, шоколадний і дуже швидкий
Торт "Помічник". Фото: gospodynka.com.ua

Шукаєте торт, який не потребує години біля плити? Цей рецепт — справжня знахідка. Ніжний бісквіт на кефірі, вершковий крем зі згущеним молоком і проста збірка без зайвих клопотів. Ідеальний варіант, коли гості вже майже на порозі.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • яйця — 2 шт.;
  • сіль — щіпка;
  • цукор — 1 склянка;
  • ванільний цукор — 1 ч. л.;
  • кефір — 1 склянка;
  • олія — 80 мл;
  • борошно — 1 склянка;
  • какао — 2 ст. л.;
  • розпушувач — 1 ч. л.

Для крему:

  • вершки 36% — 300 мл.;
  • варене згущене молоко — 300 г.

Для оздоблення:

  • шоколад — 20–30 г

Спосіб приготування

Для тіста у великій мисці вінчиком збити яйця з дрібкою солі, цукром і ванільним цукром до пишної світлої маси. Влити кефір і олію, перемішати. Просіяти борошно, какао та розпушувач, додати до рідких інгредієнтів і замішати однорідне тісто.

рецепт смачного торта
Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Форму (Ø 20 см) застелити пергаментом, вилити тісто, накрити фольгою. Випікати в розігрітій духовці при 170 °C приблизно 45–50 хвилин. Готовий бісквіт повністю охолодити.

рецепт смачного торта, який швидко готується
Шоколадне тісто. Фото: gospodynka.com.ua

Для приготування крему охолоджені вершки збити до стійких пік. Додати варене згущене молоко й збити ще раз до однорідної кремової текстури.

рецепт смачного торта, який дуже швидко готується
Крем для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Бісквіт розрізати на 3 частини. Верхівку обрізати — вона стане крихтою для оздоблення. Кожен корж щедро змастити кремом, зібрати торт.

простий рецепт смачного торта, який швидко готується
Готовий торт. Фото: gospodynka.com.ua

Обмазати боки та верх залишками крему, посипати крихтою. За бажанням прикрасити розтопленим шоколадом. Торт готовий! Неймовірний смак при мінімальних зусиллях.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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