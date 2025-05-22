Торт Помічник з кефіром і вареним згущеним молоком — ніжний, шоколадний і дуже швидкий

Рецепт торта "Помічник" — смак на 5 +, а роботи на 2 хвилини
Шукаєте торт, який не потребує години біля плити? Цей рецепт — справжня знахідка. Ніжний бісквіт на кефірі, вершковий крем зі згущеним молоком і проста збірка без зайвих клопотів. Ідеальний варіант, коли гості вже майже на порозі.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- яйця — 2 шт.;
- сіль — щіпка;
- цукор — 1 склянка;
- ванільний цукор — 1 ч. л.;
- кефір — 1 склянка;
- олія — 80 мл;
- борошно — 1 склянка;
- какао — 2 ст. л.;
- розпушувач — 1 ч. л.
Для крему:
- вершки 36% — 300 мл.;
- варене згущене молоко — 300 г.
Для оздоблення:
- шоколад — 20–30 г
Спосіб приготування
Для тіста у великій мисці вінчиком збити яйця з дрібкою солі, цукром і ванільним цукром до пишної світлої маси. Влити кефір і олію, перемішати. Просіяти борошно, какао та розпушувач, додати до рідких інгредієнтів і замішати однорідне тісто.
Форму (Ø 20 см) застелити пергаментом, вилити тісто, накрити фольгою. Випікати в розігрітій духовці при 170 °C приблизно 45–50 хвилин. Готовий бісквіт повністю охолодити.
Для приготування крему охолоджені вершки збити до стійких пік. Додати варене згущене молоко й збити ще раз до однорідної кремової текстури.
Бісквіт розрізати на 3 частини. Верхівку обрізати — вона стане крихтою для оздоблення. Кожен корж щедро змастити кремом, зібрати торт.
Обмазати боки та верх залишками крему, посипати крихтою. За бажанням прикрасити розтопленим шоколадом. Торт готовий! Неймовірний смак при мінімальних зусиллях.
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