Торт Помічник з кефіром і вареним згущеним молоком — ніжний, шоколадний і дуже швидкий

Торт "Помічник". Фото: gospodynka.com.ua

Шукаєте торт, який не потребує години біля плити? Цей рецепт — справжня знахідка. Ніжний бісквіт на кефірі, вершковий крем зі згущеним молоком і проста збірка без зайвих клопотів. Ідеальний варіант, коли гості вже майже на порозі.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

яйця — 2 шт.;

сіль — щіпка;

цукор — 1 склянка;

ванільний цукор — 1 ч. л.;

кефір — 1 склянка;

олія — 80 мл;

борошно — 1 склянка;

какао — 2 ст. л.;

розпушувач — 1 ч. л.

Для крему:

вершки 36% — 300 мл.;

варене згущене молоко — 300 г.

Для оздоблення:

шоколад — 20–30 г

Спосіб приготування

Для тіста у великій мисці вінчиком збити яйця з дрібкою солі, цукром і ванільним цукром до пишної світлої маси. Влити кефір і олію, перемішати. Просіяти борошно, какао та розпушувач, додати до рідких інгредієнтів і замішати однорідне тісто.

Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Форму (Ø 20 см) застелити пергаментом, вилити тісто, накрити фольгою. Випікати в розігрітій духовці при 170 °C приблизно 45–50 хвилин. Готовий бісквіт повністю охолодити.

Шоколадне тісто. Фото: gospodynka.com.ua

Для приготування крему охолоджені вершки збити до стійких пік. Додати варене згущене молоко й збити ще раз до однорідної кремової текстури.

Крем для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Бісквіт розрізати на 3 частини. Верхівку обрізати — вона стане крихтою для оздоблення. Кожен корж щедро змастити кремом, зібрати торт.

Готовий торт. Фото: gospodynka.com.ua

Обмазати боки та верх залишками крему, посипати крихтою. За бажанням прикрасити розтопленим шоколадом. Торт готовий! Неймовірний смак при мінімальних зусиллях.

Пропонуємо добірку інших смачних десертів та випічки

Вишуканий пиріг з ягодами за 5 хвилин — вийде ідеальним з першого разу.

Найпопулярніший десерт весни — знадобиться полуниця і банан.

Ніжний пиріг "Талія" — дієтичний десерт без шкоди для фігури.

Найпростіший шоколадний торт на кефірі — виходить вологим та ніжним.