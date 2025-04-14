Пирог Завиток с яблоками и кремом — простой рецепт для любой хозяйки

Пирог с кремом. Фото: gospodynka.com.ua

Этот яблочный пирог с кремом готовится из минимума ингредиентов, но получается невероятно вкусным и ароматным. Легкое тесто, свежие яблоки и нежный крем — идеальное сочетание для вашего чаепития.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

яйца — 2 шт.;

сахар — 100 г;

ванилин — 2 г;

молоко — 100 мл.;

мука — 200 г;

разрыхлитель — 10 г;

яблоки — 3 шт.

Для крема:

яйцо — 1 шт.;

сахар — 50 г;

кукурузный крахмал —15 г;

ванилин — 2 г;

молоко — 250 мл.

Способ приготовления

Приготовить крем: в кастрюле с толстым дном смешать яйцо, сахар, крахмал, ванилин и молоко.

Приготовление крема. Фото: gospodynka.com.ua

Варить на среднем огне, постоянно помешивая, до загустения. Переложить крем в миску, накрыть пищевой пленкой в контакт и оставить остыть.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Приготовить тесто: взбить яйца с сахаром и ванилином до светлой, пышной массы. Влить молоко, перемешать. Просеять муку с разрыхлителем, ввести в яичную массу и замесить однородное тесто.

Нарезанные яблоки. Фото: gospodynka.com.ua

Форму застелить пергаментом. Очистить яблоки, нарезать кубиками и выложить на дно формы.

Тесто и крем. Фото: gospodynka.com.ua

Вылить тесто поверх яблок, разровнять лопаткой. Переложить охлажденный крем в кондитерский мешок и нанести спиралью поверх теста.

Кусок пирога Фото: gospodynka.com.ua

Выпекать пирог в разогретой до 180 °С духовке в течение 30-35 минут. Охладить, по желанию посыпать сахарной пудрой, нарезать и подавать к чаю.

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