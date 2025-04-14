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Рецепт пирога "Завиток" — всего 2 яблока и самый простой крем

14 апреля 2025 03:19
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Пирог Завиток с яблоками и кремом — простой рецепт для любой хозяйки
Пирог с кремом. Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Этот яблочный пирог с кремом готовится из минимума ингредиентов, но получается невероятно вкусным и ароматным. Легкое тесто, свежие яблоки и нежный крем — идеальное сочетание для вашего чаепития.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • яйца — 2 шт.;
  • сахар — 100 г;
  • ванилин — 2 г;
  • молоко — 100 мл.;
  • мука — 200 г;
  • разрыхлитель — 10 г;
  • яблоки — 3 шт.

Для крема:

  • яйцо — 1 шт.;
  • сахар — 50 г;
  • кукурузный крахмал —15 г;
  • ванилин — 2 г;
  • молоко — 250 мл.

Способ приготовления

Приготовить крем: в кастрюле с толстым дном смешать яйцо, сахар, крахмал, ванилин и молоко.

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Приготовление крема. Фото: gospodynka.com.ua

Варить на среднем огне, постоянно помешивая, до загустения. Переложить крем в миску, накрыть пищевой пленкой в контакт и оставить остыть.

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Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Приготовить тесто: взбить яйца с сахаром и ванилином до светлой, пышной массы. Влить молоко, перемешать. Просеять муку с разрыхлителем, ввести в яичную массу и замесить однородное тесто.

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Нарезанные яблоки. Фото: gospodynka.com.ua

Форму застелить пергаментом. Очистить яблоки, нарезать кубиками и выложить на дно формы.

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Тесто и крем. Фото: gospodynka.com.ua

Вылить тесто поверх яблок, разровнять лопаткой. Переложить охлажденный крем в кондитерский мешок и нанести спиралью поверх теста.

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Кусок пирога Фото: gospodynka.com.ua

Выпекать пирог в разогретой до 180 °С духовке в течение 30-35 минут. Охладить, по желанию посыпать сахарной пудрой, нарезать и подавать к чаю.

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