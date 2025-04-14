Пирог Завиток с яблоками и кремом — простой рецепт для любой хозяйки

Рецепт пирога "Завиток" — всего 2 яблока и самый простой крем
Этот яблочный пирог с кремом готовится из минимума ингредиентов, но получается невероятно вкусным и ароматным. Легкое тесто, свежие яблоки и нежный крем — идеальное сочетание для вашего чаепития.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- яйца — 2 шт.;
- сахар — 100 г;
- ванилин — 2 г;
- молоко — 100 мл.;
- мука — 200 г;
- разрыхлитель — 10 г;
- яблоки — 3 шт.
Для крема:
- яйцо — 1 шт.;
- сахар — 50 г;
- кукурузный крахмал —15 г;
- ванилин — 2 г;
- молоко — 250 мл.
Способ приготовления
Приготовить крем: в кастрюле с толстым дном смешать яйцо, сахар, крахмал, ванилин и молоко.
Варить на среднем огне, постоянно помешивая, до загустения. Переложить крем в миску, накрыть пищевой пленкой в контакт и оставить остыть.
Приготовить тесто: взбить яйца с сахаром и ванилином до светлой, пышной массы. Влить молоко, перемешать. Просеять муку с разрыхлителем, ввести в яичную массу и замесить однородное тесто.
Форму застелить пергаментом. Очистить яблоки, нарезать кубиками и выложить на дно формы.
Вылить тесто поверх яблок, разровнять лопаткой. Переложить охлажденный крем в кондитерский мешок и нанести спиралью поверх теста.
Выпекать пирог в разогретой до 180 °С духовке в течение 30-35 минут. Охладить, по желанию посыпать сахарной пудрой, нарезать и подавать к чаю.
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