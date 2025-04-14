Пиріг Завиток з яблуками і кремом — простий рецепт для будь-якої господині

Рецепт пирога "Завиток" — всього 2 яблука і найпростіший крем
Цей яблучний пиріг із кремом готується з мінімуму інгредієнтів, але виходить неймовірно смачним і ароматним. Легке тісто, свіжі яблука і ніжний крем — ідеальне поєднання для вашого чаювання.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- яйця — 2 шт.;
- цукор — 100 г;
- ванілін — 2 г;
- молоко — 100 мл;
- борошно — 200 г;
- розпушувач — 10 г;
- яблука — 3 шт.
Для крему:
- яйце — 1 шт.;
- цукор — 50 г;
- кукурудзяний крохмаль — 15 г;
- ванілін — 2 г;
- молоко — 250 мл.
Спосіб приготування
Приготувати крем: у каструлі з товстим дном змішати яйце, цукор, крохмаль, ванілін і молоко.
Варити на середньому вогні, постійно помішуючи, до загустіння. Перекласти крем у миску, накрити харчовою плівкою в контакт і залишити охолонути.
Приготувати тісто: збити яйця з цукром і ваніліном до світлої, пишної маси. Влити молоко, перемішати. Просіяти борошно з розпушувачем, ввести в яєчну масу та замісити однорідне тісто.
Форму застелити пергаментом. Очистити яблука, нарізати кубиками та викласти на дно форми.
Вилити тісто поверх яблук, розрівняти лопаткою. Перекласти охолоджений крем у кондитерський мішок і нанести спіраллю поверх тіста.
Випікати пиріг у розігрітій до 180 °С духовці протягом 30–35 хвилин. Охолодити, за бажанням посипати цукровою пудрою, нарізати та подавати до чаю.
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