Пиріг Завиток з яблуками і кремом — простий рецепт для будь-якої господині

Пиріг з кремом. Фото: gospodynka.com.ua

Цей яблучний пиріг із кремом готується з мінімуму інгредієнтів, але виходить неймовірно смачним і ароматним. Легке тісто, свіжі яблука і ніжний крем — ідеальне поєднання для вашого чаювання.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

яйця — 2 шт.;

цукор — 100 г;

ванілін — 2 г;

молоко — 100 мл;

борошно — 200 г;

розпушувач — 10 г;

яблука — 3 шт.

Для крему:

яйце — 1 шт.;

цукор — 50 г;

кукурудзяний крохмаль — 15 г;

ванілін — 2 г;

молоко — 250 мл.

Спосіб приготування

Приготувати крем: у каструлі з товстим дном змішати яйце, цукор, крохмаль, ванілін і молоко.

Приготування крема. Фото: gospodynka.com.ua

Варити на середньому вогні, постійно помішуючи, до загустіння. Перекласти крем у миску, накрити харчовою плівкою в контакт і залишити охолонути.

Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Приготувати тісто: збити яйця з цукром і ваніліном до світлої, пишної маси. Влити молоко, перемішати. Просіяти борошно з розпушувачем, ввести в яєчну масу та замісити однорідне тісто.

Нарізані яблука. Фото: gospodynka.com.ua

Форму застелити пергаментом. Очистити яблука, нарізати кубиками та викласти на дно форми.

Тісто та крем. Фото: gospodynka.com.ua

Вилити тісто поверх яблук, розрівняти лопаткою. Перекласти охолоджений крем у кондитерський мішок і нанести спіраллю поверх тіста.

Шматок пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Випікати пиріг у розігрітій до 180 °С духовці протягом 30–35 хвилин. Охолодити, за бажанням посипати цукровою пудрою, нарізати та подавати до чаю.

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