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Рецепт пирога "Завиток" — всього 2 яблука і найпростіший крем

14 квітня 2025 03:19
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Пиріг Завиток з яблуками і кремом — простий рецепт для будь-якої господині
Пиріг з кремом. Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Цей яблучний пиріг із кремом готується з мінімуму інгредієнтів, але виходить неймовірно смачним і ароматним. Легке тісто, свіжі яблука і ніжний крем — ідеальне поєднання для вашого чаювання.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • яйця — 2 шт.;
  • цукор — 100 г;
  • ванілін — 2 г;
  • молоко — 100 мл;
  • борошно — 200 г;
  • розпушувач — 10 г;
  • яблука — 3 шт.

Для крему:

  • яйце — 1 шт.;
  • цукор — 50 г;
  • кукурудзяний крохмаль — 15 г;
  • ванілін — 2 г;
  • молоко — 250 мл.

Спосіб приготування

Приготувати крем: у каструлі з товстим дном змішати яйце, цукор, крохмаль, ванілін і молоко.

рецепт пирога Завиток, знадобиться всього 2 яблука і найпростіший крем
Приготування крема. Фото: gospodynka.com.ua

Варити на середньому вогні, постійно помішуючи, до загустіння. Перекласти крем у миску, накрити харчовою плівкою в контакт і залишити охолонути.

рецепт пирога Завиток, знадобиться всього 2 яблука
Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Приготувати тісто: збити яйця з цукром і ваніліном до світлої, пишної маси. Влити молоко, перемішати. Просіяти борошно з розпушувачем, ввести в яєчну масу та замісити однорідне тісто.

рецепт пирога, знадобиться всього 2 яблука
Нарізані яблука. Фото: gospodynka.com.ua

Форму застелити пергаментом. Очистити яблука, нарізати кубиками та викласти на дно форми.

рецепт пирога, знадобиться всього 2 яблука та крем
Тісто та крем. Фото: gospodynka.com.ua

Вилити тісто поверх яблук, розрівняти лопаткою. Перекласти охолоджений крем у кондитерський мішок і нанести спіраллю поверх тіста.

смачний рецепт пирога, знадобиться всього 2 яблука
Шматок пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Випікати пиріг у розігрітій до 180 °С духовці протягом 30–35 хвилин. Охолодити, за бажанням посипати цукровою пудрою, нарізати та подавати до чаю.

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