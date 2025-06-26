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Главная Рецепты Рецепт паштета из курицы на завтрак № 1 — готовится очень быстро

Рецепт паштета из курицы на завтрак № 1 — готовится очень быстро

Ua en ru
Дата публикации 26 июня 2025 05:00
Домашний куриный паштет за 5 минут — идеальный рецепт приготовления на завтрак
Паштет из курицы. Фото: smachnenke.com.ua
Ключові моменти Способ приготовления Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

Этот паштет — находка для занятых утренников. Готовится за пять минут из доступных ингредиентов — вареной или запеченной курицы, яиц и немного сливок. Пышный, нежный, с насыщенным вкусом, он отлично подходит к завтраку или легкому перекусу. Намажьте его на хлеб — и вкусное начало дня гарантировано.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • куриное филе (отварное или запеченное) — 300 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • сливочное масло — 50 г (комнатной температуры);
  • сливки, молоко или бульон — 3-4 ст. л.;
  • соль — по вкусу;
  • черный молотый перец — по вкусу.

Способ приготовления

Нарезать запеченное или отварное куриное филе на кусочки для удобства. Положить в чашу блендера.

рецепт паштету на сніданок
Приготовление паштета. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить вареные яйца, сливочное масло комнатной температуры, влить сливки (можно заменить молоком или бульоном), посолить и поперчить. Взбить все ингредиенты погружным блендером или в кухонном комбайне до однородной пышной консистенции.

рецепт паштету з курячого філе
Готовый паштет. Фото: smachnenke.com.ua

Готовый паштет переложить в посуду, по желанию охладить в холодильнике. Подавать намазкой на хлеб, тосты или крекеры.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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