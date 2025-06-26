Домашний куриный паштет за 5 минут — идеальный рецепт приготовления на завтрак

Паштет из курицы. Фото: smachnenke.com.ua

Этот паштет — находка для занятых утренников. Готовится за пять минут из доступных ингредиентов — вареной или запеченной курицы, яиц и немного сливок. Пышный, нежный, с насыщенным вкусом, он отлично подходит к завтраку или легкому перекусу. Намажьте его на хлеб — и вкусное начало дня гарантировано.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

куриное филе (отварное или запеченное) — 300 г;

яйца — 2 шт.;

сливочное масло — 50 г (комнатной температуры);

сливки, молоко или бульон — 3-4 ст. л.;

соль — по вкусу;

черный молотый перец — по вкусу.

Способ приготовления

Нарезать запеченное или отварное куриное филе на кусочки для удобства. Положить в чашу блендера.

Приготовление паштета. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить вареные яйца, сливочное масло комнатной температуры, влить сливки (можно заменить молоком или бульоном), посолить и поперчить. Взбить все ингредиенты погружным блендером или в кухонном комбайне до однородной пышной консистенции.

Готовый паштет. Фото: smachnenke.com.ua

Готовый паштет переложить в посуду, по желанию охладить в холодильнике. Подавать намазкой на хлеб, тосты или крекеры.

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