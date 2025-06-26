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Головна Рецепти Рецепт паштету з курки на сніданок № 1 — готується дуже швидко

Рецепт паштету з курки на сніданок № 1 — готується дуже швидко

Ua en ru
Дата публікації: 26 червня 2025 05:00
Домашній курячий паштет за 5 хвилин — ідеальний рецепт приготування на сніданок
Паштет з курки. Фото: smachnenke.com.ua
Ключові моменти Спосіб приготування Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день

Цей паштет — знахідка для зайнятих ранків. Готується за п'ять хвилин із доступних інгредієнтів — вареної або запеченої курки, яєць і трохи вершків. Пишний, ніжний, з насиченим смаком, він чудово підходить до сніданку або легкої перекуски. Намажте його на хліб — і смачний початок дня гарантований.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • куряче філе (відварене або запечене) — 300 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • вершкове масло — 50 г (кімнатної температури);
  • вершки, молоко або бульйон — 3–4 ст. л.;
  • сіль — на смак;
  • чорний мелений перець — на смак.

Спосіб приготування

Нарізати запечене або відварене куряче філе на шматочки для зручності. Покласти у чашу блендера.

рецепт паштету на сніданок
Приготування паштету. Фото: smachnenke.com.ua

Додати варені яйця, вершкове масло кімнатної температури, влити вершки (можна замінити молоком чи бульйоном), посолити й поперчити. Збити всі інгредієнти занурювальним блендером або в кухонному комбайні до однорідної пишної консистенції.

рецепт паштету з курячого філе
Готовий паштет. Фото: smachnenke.com.ua

Готовий паштет перекласти в посудину, за бажанням охолодити у холодильнику. Подавати намазкою на хліб, тости або крекери.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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