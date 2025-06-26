Домашній курячий паштет за 5 хвилин — ідеальний рецепт приготування на сніданок

Паштет з курки. Фото: smachnenke.com.ua

Цей паштет — знахідка для зайнятих ранків. Готується за п'ять хвилин із доступних інгредієнтів — вареної або запеченої курки, яєць і трохи вершків. Пишний, ніжний, з насиченим смаком, він чудово підходить до сніданку або легкої перекуски. Намажте його на хліб — і смачний початок дня гарантований.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

куряче філе (відварене або запечене) — 300 г;

яйця — 2 шт.;

вершкове масло — 50 г (кімнатної температури);

вершки, молоко або бульйон — 3–4 ст. л.;

сіль — на смак;

чорний мелений перець — на смак.

Спосіб приготування

Нарізати запечене або відварене куряче філе на шматочки для зручності. Покласти у чашу блендера.

Приготування паштету. Фото: smachnenke.com.ua

Додати варені яйця, вершкове масло кімнатної температури, влити вершки (можна замінити молоком чи бульйоном), посолити й поперчити. Збити всі інгредієнти занурювальним блендером або в кухонному комбайні до однорідної пишної консистенції.

Готовий паштет. Фото: smachnenke.com.ua

Готовий паштет перекласти в посудину, за бажанням охолодити у холодильнику. Подавати намазкою на хліб, тости або крекери.

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