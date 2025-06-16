Кабачки под сырной шапочкой в духовке — сочный рецепт в средиземноморском стиле

Запеченные кабачки в духовке по рецепту из Испании
Этот рецепт запеченных кабачков — настоящее открытие. Без жарки, с минимумом ингредиентов, но с ярким и глубоким вкусом. Ароматная паприка, тягучий сыр, чеснок и зелень создают аппетитную шапочку, которая делает блюдо нежным и изысканным. Кабачки получаются настолько вкусными, что могут стать как полноценным ужином, так и гарниром к любимой рыбе или мясу.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- кабачки — 2 шт.;
- паприка молотая — 1 ч. л. с горкой;
- соль — ½ ч. л. или по вкусу;
- сушеный чеснок — ½ ч. л.;
- масло растительное — 2 ст. л.;
- твердый сыр (например, моцарелла) — 150 г;
- свежий чеснок — 2 зубчика;
- майонез — 1 ст. л.;
- зелень — укроп, петрушка по вкусу.
Способ приготовления
Кабачки очистить и нарезать кольцами толщиной около 1,5 см. Добавить паприку, соль, сушеный чеснок и растительное масло. Перемешать так, чтобы специи равномерно покрыли все кусочки. Оставить мариноваться на 10-15 минут.
Для начинки натереть сыр, добавить измельченный чеснок, зелень, ложку майонеза и, при необходимости, еще немного соли. Хорошо перемешать до однородной массы.
Выложить кабачки на противень, застеленный пергаментом. Запекать в духовке при 180 °C в течение 10-15 минут. Затем достать, немного охладить и выложить начинку поверх каждого кольца.
Вернуть в духовку еще на 5-10 минут, пока сыр не расплавится и не подрумянится. Подавайте теплыми в качестве основного блюда или гарнира. Кабачки получаются сочными, ароматными и буквально тают во рту.
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