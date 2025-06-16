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Главная Рецепты Запеченные кабачки в духовке по рецепту из Испании

Запеченные кабачки в духовке по рецепту из Испании

Ua en ru
Дата публикации 16 июня 2025 21:03
Кабачки под сырной шапочкой в духовке — сочный рецепт в средиземноморском стиле
Запеченные кабачки. Фото: gospodynka.com.ua
Ключові моменти Способ приготовления Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов из кабачков

Этот рецепт запеченных кабачков — настоящее открытие. Без жарки, с минимумом ингредиентов, но с ярким и глубоким вкусом. Ароматная паприка, тягучий сыр, чеснок и зелень создают аппетитную шапочку, которая делает блюдо нежным и изысканным. Кабачки получаются настолько вкусными, что могут стать как полноценным ужином, так и гарниром к любимой рыбе или мясу.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • кабачки — 2 шт.;
  • паприка молотая — 1 ч. л. с горкой;
  • соль — ½ ч. л. или по вкусу;
  • сушеный чеснок — ½ ч. л.;
  • масло растительное — 2 ст. л.;
  • твердый сыр (например, моцарелла) — 150 г;
  • свежий чеснок — 2 зубчика;
  • майонез — 1 ст. л.;
  • зелень — укроп, петрушка по вкусу.

Способ приготовления

Кабачки очистить и нарезать кольцами толщиной около 1,5 см. Добавить паприку, соль, сушеный чеснок и растительное масло. Перемешать так, чтобы специи равномерно покрыли все кусочки. Оставить мариноваться на 10-15 минут.

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Нарезанные кабачки. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки натереть сыр, добавить измельченный чеснок, зелень, ложку майонеза и, при необходимости, еще немного соли. Хорошо перемешать до однородной массы.

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Кабачки и начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Выложить кабачки на противень, застеленный пергаментом. Запекать в духовке при 180 °C в течение 10-15 минут. Затем достать, немного охладить и выложить начинку поверх каждого кольца.

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Готовое блюдо готово. Фото: gospodynka.com.ua

Вернуть в духовку еще на 5-10 минут, пока сыр не расплавится и не подрумянится. Подавайте теплыми в качестве основного блюда или гарнира. Кабачки получаются сочными, ароматными и буквально тают во рту.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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