Кабачки під сирною шапочкою в духовці — соковитий рецепт у середземноморському стилі

Запечені кабачки. Фото: gospodynka.com.ua

Цей рецепт запечених кабачків — справжнє відкриття. Без смаження, з мінімумом інгредієнтів, але з яскравим і глибоким смаком. Ароматна паприка, тягучий сир, часник і зелень створюють апетитну шапочку, яка робить страву ніжною й вишуканою. Кабачки виходять настільки смачними, що можуть стати як повноцінною вечерею, так і гарніром до улюбленої риби чи м’яса.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

кабачки — 2 шт.;

паприка мелена — 1 ч. л. з гіркою;

сіль — ½ ч. л. або на смак;

сушений часник — ½ ч. л.;

олія рослинна — 2 ст. л.;

твердий сир (наприклад, моцарела) — 150 г;

свіжий часник — 2 зубчики;

майонез — 1 ст. л.;

зелень — кріп, петрушка на смак.

Спосіб приготування

Кабачки очистити та нарізати кільцями завтовшки близько 1,5 см. Додати паприку, сіль, сушений часник і рослинну олію. Перемішати так, щоб спеції рівномірно вкрили всі шматочки. Залишити маринуватись на 10–15 хвилин.

Нарізані кабачки. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки натерти сир, додати подрібнений часник, зелень, ложку майонезу та, за потреби, ще трохи солі. Добре перемішати до однорідної маси.

Кабачки та начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Викласти кабачки на деко, застелене пергаментом. Запікати в духовці при 180 °C протягом 10–15 хвилин. Потім дістати, трохи охолодити та викласти начинку поверх кожного кільця.

Готова страва. Фото: gospodynka.com.ua

Повернути в духовку ще на 5–10 хвилин, поки сир не розплавиться й не підрум’яниться. Подавайте теплими як основну страву або гарнір. Кабачки виходять соковитими, ароматними й буквально тануть у роті.

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