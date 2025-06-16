Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Євробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітХронікиТехнологіїТЦК та СПВійськовийВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоІндустріїРезервКіноСьогодніШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяЕксклюзивСпортВійськова економікаWowЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Рецепти Рецепт кабачків в духовці за рецептом з Іспанії

Рецепт кабачків в духовці за рецептом з Іспанії

Ua en ru
Дата публікації: 16 червня 2025 21:03
Кабачки під сирною шапочкою в духовці — соковитий рецепт у середземноморському стилі
Запечені кабачки. Фото: gospodynka.com.ua
Ключові моменти Спосіб приготування Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів з кабачків

Цей рецепт запечених кабачків — справжнє відкриття. Без смаження, з мінімумом інгредієнтів, але з яскравим і глибоким смаком. Ароматна паприка, тягучий сир, часник і зелень створюють апетитну шапочку, яка робить страву ніжною й вишуканою. Кабачки виходять настільки смачними, що можуть стати як повноцінною вечерею, так і гарніром до улюбленої риби чи м’яса.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • кабачки — 2 шт.;
  • паприка мелена — 1 ч. л. з гіркою;
  • сіль — ½ ч. л. або на смак;
  • сушений часник — ½ ч. л.;
  • олія рослинна — 2 ст. л.;
  • твердий сир (наприклад, моцарела) — 150 г;
  • свіжий часник — 2 зубчики;
  • майонез — 1 ст. л.;
  • зелень — кріп, петрушка на смак.

Спосіб приготування

Кабачки очистити та нарізати кільцями завтовшки близько 1,5 см. Додати паприку, сіль, сушений часник і рослинну олію. Перемішати так, щоб спеції рівномірно вкрили всі шматочки. Залишити маринуватись на 10–15 хвилин.

що приготувати з кабачків
Нарізані кабачки. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки натерти сир, додати подрібнений часник, зелень, ложку майонезу та, за потреби, ще трохи солі. Добре перемішати до однорідної маси.

смачний рецепт з кабачків
Кабачки та начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Викласти кабачки на деко, застелене пергаментом. Запікати в духовці при 180 °C протягом 10–15 хвилин. Потім дістати, трохи охолодити та викласти начинку поверх кожного кільця.

запечені кабачки
Готова страва. Фото: gospodynka.com.ua

Повернути в духовку ще на 5–10 хвилин, поки сир не розплавиться й не підрум’яниться. Подавайте теплими як основну страву або гарнір. Кабачки виходять соковитими, ароматними й буквально тануть у роті.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів з кабачків 

Рецепт котлет з кабачків, як мʼясні — ніхто не здогадається з чого вони. 

Смачний рецепт кабачків по-французьки від українського шеф-кухаря Євгена Клопотенка. 

Незвичайна страва, закуска з кабачків, як у ресторані — рецепт з Польщі. 

Простий рецепт дерунів з кабачків, які смачніше за картопляні.

овочі рецепт спеції гарнір кабачки
Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації