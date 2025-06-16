Кабачки під сирною шапочкою в духовці — соковитий рецепт у середземноморському стилі

Рецепт кабачків в духовці за рецептом з Іспанії
Цей рецепт запечених кабачків — справжнє відкриття. Без смаження, з мінімумом інгредієнтів, але з яскравим і глибоким смаком. Ароматна паприка, тягучий сир, часник і зелень створюють апетитну шапочку, яка робить страву ніжною й вишуканою. Кабачки виходять настільки смачними, що можуть стати як повноцінною вечерею, так і гарніром до улюбленої риби чи м’яса.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- кабачки — 2 шт.;
- паприка мелена — 1 ч. л. з гіркою;
- сіль — ½ ч. л. або на смак;
- сушений часник — ½ ч. л.;
- олія рослинна — 2 ст. л.;
- твердий сир (наприклад, моцарела) — 150 г;
- свіжий часник — 2 зубчики;
- майонез — 1 ст. л.;
- зелень — кріп, петрушка на смак.
Спосіб приготування
Кабачки очистити та нарізати кільцями завтовшки близько 1,5 см. Додати паприку, сіль, сушений часник і рослинну олію. Перемішати так, щоб спеції рівномірно вкрили всі шматочки. Залишити маринуватись на 10–15 хвилин.
Для начинки натерти сир, додати подрібнений часник, зелень, ложку майонезу та, за потреби, ще трохи солі. Добре перемішати до однорідної маси.
Викласти кабачки на деко, застелене пергаментом. Запікати в духовці при 180 °C протягом 10–15 хвилин. Потім дістати, трохи охолодити та викласти начинку поверх кожного кільця.
Повернути в духовку ще на 5–10 хвилин, поки сир не розплавиться й не підрум’яниться. Подавайте теплими як основну страву або гарнір. Кабачки виходять соковитими, ароматними й буквально тануть у роті.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів з кабачків
Рецепт котлет з кабачків, як мʼясні — ніхто не здогадається з чого вони.
Смачний рецепт кабачків по-французьки від українського шеф-кухаря Євгена Клопотенка.
Незвичайна страва, закуска з кабачків, як у ресторані — рецепт з Польщі.
Простий рецепт дерунів з кабачків, які смачніше за картопляні.
Читайте Новини.LIVE!