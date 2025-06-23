Рецепт овощной запеканки из кабачков и картофеля в духовке — вкусная, простая и без мяса

Просто натереть кабачки, картошку и поставить в духовку — рецепт
Эта запеканка из тертых овощей, кукурузы и сыра станет идеальным вариантом для летнего обеда или легкого ужина. Все, что нужно — натереть ингредиенты и отправить в духовку. Без жарки, без лишнего жира — только вкус и польза.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- кабачки — 2 шт.;
- картофель — 2 шт.;
- лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- сладкий красный перец — 2 шт.;
- кукуруза консервированная — 300 г;
- петрушка — по своему вкусу;
- яйца — 2 шт.;
- мука — 200 г;
- соль, черный перец — по своему вкусу;
- твердый сыр — 100 г;
- сметана — 4 ст. л.;
- чеснок — 1 зубчик;
- укроп — по своему вкусу;
- масло — для жарки и смазывания формы.
Способ приготовления
Кабачки натереть на терке, посолить и оставить на 15 минут, чтобы пустили сок. Картофель натереть отдельно, залить холодной водой, промыть и отцедить.
Лук измельчить и обжарить 2-3 минуты. Добавить тертую морковь, накрыть крышкой и тушить еще пять минут. Затем добавить нарезанный сладкий перец и немного обжарить.
Из кабачков отжать лишний сок, добавить картофель, обжаренные овощи, кукурузу, измельченную петрушку и яйца. Посолить, поперчить, добавить муку и тщательно перемешать массу.
На противень с пергаментом, смазанным растительным маслом, выложить овощную массу ровным слоем. Выпекать в разогретой до 200 °C духовке 30 минут. Затем посыпать тертым сыром и допекать еще пять минут до румяной корочки. Для соуса смешать сметану с измельченным чесноком и укропом. Подавать горячую запеканку с ароматной заправкой.
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