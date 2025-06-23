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Главная Рецепты Просто натереть кабачки, картошку и поставить в духовку — рецепт

Просто натереть кабачки, картошку и поставить в духовку — рецепт

Ua en ru
Дата публикации 23 июня 2025 21:00
Рецепт овощной запеканки из кабачков и картофеля в духовке — вкусная, простая и без мяса
Овощная запеканка из овощей. Фото: smachnenke.com.ua
Ключові моменти Способ приготовления Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов из кабачков

Эта запеканка из тертых овощей, кукурузы и сыра станет идеальным вариантом для летнего обеда или легкого ужина. Все, что нужно — натереть ингредиенты и отправить в духовку. Без жарки, без лишнего жира — только вкус и польза.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • кабачки — 2 шт.;
  • картофель — 2 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • сладкий красный перец — 2 шт.;
  • кукуруза консервированная — 300 г;
  • петрушка — по своему вкусу;
  • яйца — 2 шт.;
  • мука — 200 г;
  • соль, черный перец — по своему вкусу;
  • твердый сыр — 100 г;
  • сметана — 4 ст. л.;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • укроп — по своему вкусу;
  • масло — для жарки и смазывания формы.

Способ приготовления

Кабачки натереть на терке, посолить и оставить на 15 минут, чтобы пустили сок. Картофель натереть отдельно, залить холодной водой, промыть и отцедить.

овочева запіканка з кабачками
Яйца и зелень. Фото: smachnenke.com.ua

Лук измельчить и обжарить 2-3 минуты. Добавить тертую морковь, накрыть крышкой и тушить еще пять минут. Затем добавить нарезанный сладкий перец и немного обжарить.

рецепт овочевої запіканки з кабачками
Овощная смесь. Фото: smachnenke.com.ua

Из кабачков отжать лишний сок, добавить картофель, обжаренные овощи, кукурузу, измельченную петрушку и яйца. Посолить, поперчить, добавить муку и тщательно перемешать массу.

простий рецепт овочевої запіканки з кабачками
Готовая запеканка готова. Фото: smachnenke.com.ua

На противень с пергаментом, смазанным растительным маслом, выложить овощную массу ровным слоем. Выпекать в разогретой до 200 °C духовке 30 минут. Затем посыпать тертым сыром и допекать еще пять минут до румяной корочки. Для соуса смешать сметану с измельченным чесноком и укропом. Подавать горячую запеканку с ароматной заправкой.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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