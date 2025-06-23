Рецепт овощной запеканки из кабачков и картофеля в духовке — вкусная, простая и без мяса

Овощная запеканка из овощей. Фото: smachnenke.com.ua

Эта запеканка из тертых овощей, кукурузы и сыра станет идеальным вариантом для летнего обеда или легкого ужина. Все, что нужно — натереть ингредиенты и отправить в духовку. Без жарки, без лишнего жира — только вкус и польза.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

кабачки — 2 шт.;

картофель — 2 шт.;

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

сладкий красный перец — 2 шт.;

кукуруза консервированная — 300 г;

петрушка — по своему вкусу;

яйца — 2 шт.;

мука — 200 г;

соль, черный перец — по своему вкусу;

твердый сыр — 100 г;

сметана — 4 ст. л.;

чеснок — 1 зубчик;

укроп — по своему вкусу;

масло — для жарки и смазывания формы.

Способ приготовления

Кабачки натереть на терке, посолить и оставить на 15 минут, чтобы пустили сок. Картофель натереть отдельно, залить холодной водой, промыть и отцедить.

Яйца и зелень. Фото: smachnenke.com.ua

Лук измельчить и обжарить 2-3 минуты. Добавить тертую морковь, накрыть крышкой и тушить еще пять минут. Затем добавить нарезанный сладкий перец и немного обжарить.

Овощная смесь. Фото: smachnenke.com.ua

Из кабачков отжать лишний сок, добавить картофель, обжаренные овощи, кукурузу, измельченную петрушку и яйца. Посолить, поперчить, добавить муку и тщательно перемешать массу.

Готовая запеканка готова. Фото: smachnenke.com.ua

На противень с пергаментом, смазанным растительным маслом, выложить овощную массу ровным слоем. Выпекать в разогретой до 200 °C духовке 30 минут. Затем посыпать тертым сыром и допекать еще пять минут до румяной корочки. Для соуса смешать сметану с измельченным чесноком и укропом. Подавать горячую запеканку с ароматной заправкой.

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