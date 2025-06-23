Рецепт овочевої запіканки з кабачків і картоплі в духовці — смачна, проста й без м’яса

Просто натерти кабачки, картоплю й поставити в духовку — рецепт
Ця запіканка з тертих овочів, кукурудзи й сиру стане ідеальним варіантом для літнього обіду або легкої вечері. Все, що потрібно — натерти інгредієнти й відправити в духовку. Без смаження, без зайвого жиру — лише смак і користь.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- кабачки — 2 шт.;
- картопля — 2 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- солодкий червоний перець — 2 шт.;
- кукурудза консервована — 300 г;
- петрушка — до свого смаку;
- яйця — 2 шт.;
- борошно — 200 г;
- сіль, чорний перець — до свого смаку;
- твердий сир — 100 г;
- сметана — 4 ст. л.;
- часник — 1 зубчик;
- кріп — до свого смаку;
- олія — для смаження й змащування форми.
Спосіб приготування
Кабачки натерти на тертці, посолити й залишити на 15 хвилин, щоб пустили сік. Картоплю натерти окремо, залити холодною водою, промити та відцідити.
Цибулю подрібнити й обсмажити 2–3 хвилини. Додати терту моркву, накрити кришкою й тушкувати ще п'ять хвилин. Потім додати нарізаний солодкий перець і трохи обсмажити.
З кабачків відтиснути зайвий сік, додати картоплю, обсмажені овочі, кукурудзу, подрібнену петрушку та яйця. Посолити, поперчити, додати борошно й ретельно перемішати масу.
На деко з пергаментом, змащеним олією, викласти овочеву масу рівним шаром. Випікати в розігрітій до 200 °C духовці 30 хвилин. Потім посипати тертим сиром і допікати ще п'ять хвилин до рум’яної скоринки. Для соусу змішати сметану з подрібненим часником і кропом. Подавати гарячу запіканку з ароматною заправкою.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів з кабачків
Рецепт котлет з кабачків, як мʼясні — ніхто не здогадається з чого вони.
Смачний рецепт кабачків по-французьки від українського шеф-кухаря Євгена Клопотенка.
Незвичайна страва, закуска з кабачків, як у ресторані — рецепт з Польщі.
Простий рецепт дерунів з кабачків, які смачніше за картопляні.
Читайте Новини.LIVE!