Рецепт овочевої запіканки з кабачків і картоплі в духовці — смачна, проста й без м’яса

Овочева запіканка. Фото: smachnenke.com.ua

Ця запіканка з тертих овочів, кукурудзи й сиру стане ідеальним варіантом для літнього обіду або легкої вечері. Все, що потрібно — натерти інгредієнти й відправити в духовку. Без смаження, без зайвого жиру — лише смак і користь.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

кабачки — 2 шт.;

картопля — 2 шт.;

цибуля — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

солодкий червоний перець — 2 шт.;

кукурудза консервована — 300 г;

петрушка — до свого смаку;

яйця — 2 шт.;

борошно — 200 г;

сіль, чорний перець — до свого смаку;

твердий сир — 100 г;

сметана — 4 ст. л.;

часник — 1 зубчик;

кріп — до свого смаку;

олія — для смаження й змащування форми.

Спосіб приготування

Кабачки натерти на тертці, посолити й залишити на 15 хвилин, щоб пустили сік. Картоплю натерти окремо, залити холодною водою, промити та відцідити.

Яйця та зелень. Фото: smachnenke.com.ua

Цибулю подрібнити й обсмажити 2–3 хвилини. Додати терту моркву, накрити кришкою й тушкувати ще п'ять хвилин. Потім додати нарізаний солодкий перець і трохи обсмажити.

Овочева суміш. Фото: smachnenke.com.ua

З кабачків відтиснути зайвий сік, додати картоплю, обсмажені овочі, кукурудзу, подрібнену петрушку та яйця. Посолити, поперчити, додати борошно й ретельно перемішати масу.

Готова запіканка. Фото: smachnenke.com.ua

На деко з пергаментом, змащеним олією, викласти овочеву масу рівним шаром. Випікати в розігрітій до 200 °C духовці 30 хвилин. Потім посипати тертим сиром і допікати ще п'ять хвилин до рум’яної скоринки. Для соусу змішати сметану з подрібненим часником і кропом. Подавати гарячу запіканку з ароматною заправкою.

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