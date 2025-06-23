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Головна Рецепти Просто натерти кабачки, картоплю й поставити в духовку — рецепт

Просто натерти кабачки, картоплю й поставити в духовку — рецепт

Ua en ru
Дата публікації: 23 червня 2025 21:00
Рецепт овочевої запіканки з кабачків і картоплі в духовці — смачна, проста й без м’яса
Овочева запіканка. Фото: smachnenke.com.ua
Ключові моменти Спосіб приготування Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів з кабачків

Ця запіканка з тертих овочів, кукурудзи й сиру стане ідеальним варіантом для літнього обіду або легкої вечері. Все, що потрібно — натерти інгредієнти й відправити в духовку. Без смаження, без зайвого жиру — лише смак і користь.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • кабачки — 2 шт.;
  • картопля — 2 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • солодкий червоний перець — 2 шт.;
  • кукурудза консервована — 300 г;
  • петрушка — до свого смаку;
  • яйця — 2 шт.;
  • борошно — 200 г;
  • сіль, чорний перець — до свого смаку;
  • твердий сир — 100 г;
  • сметана — 4 ст. л.;
  • часник — 1 зубчик;
  • кріп — до свого смаку;
  • олія — для смаження й змащування форми.

Спосіб приготування

Кабачки натерти на тертці, посолити й залишити на 15 хвилин, щоб пустили сік. Картоплю натерти окремо, залити холодною водою, промити та відцідити.

овочева запіканка з кабачками
Яйця та зелень. Фото: smachnenke.com.ua

Цибулю подрібнити й обсмажити 2–3 хвилини. Додати терту моркву, накрити кришкою й тушкувати ще п'ять хвилин. Потім додати нарізаний солодкий перець і трохи обсмажити.

рецепт овочевої запіканки з кабачками
Овочева суміш. Фото: smachnenke.com.ua

З кабачків відтиснути зайвий сік, додати картоплю, обсмажені овочі, кукурудзу, подрібнену петрушку та яйця. Посолити, поперчити, додати борошно й ретельно перемішати масу.

простий рецепт овочевої запіканки з кабачками
Готова запіканка. Фото: smachnenke.com.ua

На деко з пергаментом, змащеним олією, викласти овочеву масу рівним шаром. Випікати в розігрітій до 200 °C духовці 30 хвилин. Потім посипати тертим сиром і допікати ще п'ять хвилин до рум’яної скоринки. Для соусу змішати сметану з подрібненим часником і кропом. Подавати гарячу запіканку з ароматною заправкою.

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овочі картопля рецепт запіканки кабачки
Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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