Рецепт пышных оладий с ветчиной и зеленым луком — идеальный завтрак за 15 минут

Оладьи с ветчиной. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Эти оладьи — настоящее спасение для завтрака. Готовятся быстро, а получаются удивительно нежными, румяными и питательными. Ветчина, зеленый лук и легкое тесто на теплом кефире создают гармоничный вкус, который понравится и взрослым, и детям. Идеально подходят как самостоятельное блюдо или с добавлением сметаны.

Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.

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Вам понадобится:

теплый кефир или йогурт — 250 г;

соль — 0,5 ч. л.;

сахар — щепотка;

яйцо — 1 шт.;

мука — 200 г;

сода - 0,5 ч. л. (или разрыхлитель — 1 ч. л.);

ветчина, бекон или колбаса — 100 г;

зеленый лук — по вкусу.

Способ приготовления

В теплом кефире или йогурте растворить соль и щепотку сахара. Добавить яйцо и перемешать до однородности.

Приготовление теста. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Добавить соду (или разрыхлитель), перемешать, всыпать просеянную муку и замесить тесто средней густоты.

Тесто и ветчина. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Измельчить ветчину и зеленый лук, добавить к тесту и осторожно перемешать.

Жареные оладьи. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

На хорошо разогретой сковороде жарить оладьи на небольшом количестве масла до золотистой корочки с обеих сторон. Подавая, можно дополнить сметаной или любимым соусом.

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