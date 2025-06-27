Рецепт пышных оладий с ветчиной и зеленым луком — идеальный завтрак за 15 минут

Пышные оладьи на завтрак с ветчиной и зеленью — супер рецепт
Эти оладьи — настоящее спасение для завтрака. Готовятся быстро, а получаются удивительно нежными, румяными и питательными. Ветчина, зеленый лук и легкое тесто на теплом кефире создают гармоничный вкус, который понравится и взрослым, и детям. Идеально подходят как самостоятельное блюдо или с добавлением сметаны.
Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.
Вам понадобится:
- теплый кефир или йогурт — 250 г;
- соль — 0,5 ч. л.;
- сахар — щепотка;
- яйцо — 1 шт.;
- мука — 200 г;
- сода - 0,5 ч. л. (или разрыхлитель — 1 ч. л.);
- ветчина, бекон или колбаса — 100 г;
- зеленый лук — по вкусу.
Способ приготовления
В теплом кефире или йогурте растворить соль и щепотку сахара. Добавить яйцо и перемешать до однородности.
Добавить соду (или разрыхлитель), перемешать, всыпать просеянную муку и замесить тесто средней густоты.
Измельчить ветчину и зеленый лук, добавить к тесту и осторожно перемешать.
На хорошо разогретой сковороде жарить оладьи на небольшом количестве масла до золотистой корочки с обеих сторон. Подавая, можно дополнить сметаной или любимым соусом.
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