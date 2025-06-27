Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрКиноНедвижимостьВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рецепты Пышные оладьи на завтрак с ветчиной и зеленью — супер рецепт

Пышные оладьи на завтрак с ветчиной и зеленью — супер рецепт

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2025 05:00
Рецепт пышных оладий с ветчиной и зеленым луком — идеальный завтрак за 15 минут
Оладьи с ветчиной. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee
Ключові моменти Способ приготовления Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

Эти оладьи — настоящее спасение для завтрака. Готовятся быстро, а получаются удивительно нежными, румяными и питательными. Ветчина, зеленый лук и легкое тесто на теплом кефире создают гармоничный вкус, который понравится и взрослым, и детям. Идеально подходят как самостоятельное блюдо или с добавлением сметаны.

Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • теплый кефир или йогурт — 250 г;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • сахар — щепотка;
  • яйцо — 1 шт.;
  • мука — 200 г;
  • сода - 0,5 ч. л. (или разрыхлитель — 1 ч. л.);
  • ветчина, бекон или колбаса — 100 г;
  • зеленый лук — по вкусу.

Способ приготовления

В теплом кефире или йогурте растворить соль и щепотку сахара. Добавить яйцо и перемешать до однородности.

рецепт оладок на сніданок
Приготовление теста. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Добавить соду (или разрыхлитель), перемешать, всыпать просеянную муку и замесить тесто средней густоты.

рецепт солоних оладок на сніданок
Тесто и ветчина. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Измельчить ветчину и зеленый лук, добавить к тесту и осторожно перемешать.

рецепт оладок з шинкою на сніданок
Жареные оладьи. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

На хорошо разогретой сковороде жарить оладьи на небольшом количестве масла до золотистой корочки с обеих сторон. Подавая, можно дополнить сметаной или любимым соусом.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.

Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.

Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.

"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.

ветчина рецепт оладьи идея для завтрака зеленый лук
Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации