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Головна Рецепти Пишні оладки на сніданок з шинкою та зеленню — супер рецепт

Пишні оладки на сніданок з шинкою та зеленню — супер рецепт

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2025 05:00
Рецепт пишних оладок з шинкою та зеленою цибулею — ідеальний сніданок за 15 хвилин
Оладки з шинкою. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee
Ключові моменти Спосіб приготування Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день

Ці оладки — справжній порятунок для сніданку. Готуються швидко, а виходять напрочуд ніжними, рум’яними та поживними. Шинка, зелена цибуля і легке тісто на теплому кефірі створюють гармонійний смак, який сподобається і дорослим, і дітям. Ідеально смакують як самостійна страва або з додатком сметани.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • теплий кефір або йогурт — 250 г;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • цукор — дрібка;
  • яйце — 1 шт.;
  • борошно — 200 г;
  • сода — 0,5 ч. л. (або розпушувач — 1 ч. л.);
  • шинка, бекон або ковбаса — 100 г;
  • зелена цибуля — на смак.

Спосіб приготування

У теплому кефірі або йогурті розчинити сіль і дрібку цукру. Додати яйце та перемішати до однорідності.

рецепт оладок на сніданок
Приготування тіста. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Додати соду (або розпушувач), перемішати, всипати просіяне борошно і замісити тісто середньої густини.

рецепт солоних оладок на сніданок
Тісто та шинка. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Подрібнити шинку та зелений лук, додати до тіста й обережно перемішати.

рецепт оладок з шинкою на сніданок
Смажені оладки. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

На добре розігрітій сковороді смажити оладки на невеликій кількості олії до золотистої скоринки з обох боків. Подаючи, можна доповнити сметаною або улюбленим соусом.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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