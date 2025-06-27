Рецепт пишних оладок з шинкою та зеленою цибулею — ідеальний сніданок за 15 хвилин

Оладки з шинкою. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Ці оладки — справжній порятунок для сніданку. Готуються швидко, а виходять напрочуд ніжними, рум’яними та поживними. Шинка, зелена цибуля і легке тісто на теплому кефірі створюють гармонійний смак, який сподобається і дорослим, і дітям. Ідеально смакують як самостійна страва або з додатком сметани.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

теплий кефір або йогурт — 250 г;

сіль — 0,5 ч. л.;

цукор — дрібка;

яйце — 1 шт.;

борошно — 200 г;

сода — 0,5 ч. л. (або розпушувач — 1 ч. л.);

шинка, бекон або ковбаса — 100 г;

зелена цибуля — на смак.

Спосіб приготування

У теплому кефірі або йогурті розчинити сіль і дрібку цукру. Додати яйце та перемішати до однорідності.

Приготування тіста. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Додати соду (або розпушувач), перемішати, всипати просіяне борошно і замісити тісто середньої густини.

Тісто та шинка. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Подрібнити шинку та зелений лук, додати до тіста й обережно перемішати.

Смажені оладки. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

На добре розігрітій сковороді смажити оладки на невеликій кількості олії до золотистої скоринки з обох боків. Подаючи, можна доповнити сметаною або улюбленим соусом.

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