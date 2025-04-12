Пирог из овсянки, яблок и бананов — полезный десерт без сахара

Пирог из овсянки. Фото: gospodynka.com.ua

Этот пирог готовится без добавления сахара, имеет приятную текстуру и натуральную сладость от фруктов. Овсянка, бананы и яблоко создают вкусное сочетание, а орешки и клюква добавляют хрусткости. Идеален для тех, кто следит за питанием, но не хочет отказываться от десертов.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

овсяные хлопья — 100 г;

молоко — 200 мл.;

яйца — 2 шт.;

соль — щепотка;

ванилин — 1 ч. л.;

бананы — 2 шт;

яблоко — 1 шт.;

мука (лучше кокосовая) — 50 г;

грецкие орехи — 30 г;

сушеная клюква — по вкусу.

Способ приготовления

Залить овсяные хлопья молоком, добавить яйца, соль и ванилин, тщательно перемешать. Бананы размять вилкой до состояния пюре и вмешать в тесто.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Яблоко нарезать кубиками вместе с кожурой, добавить к массе. Всыпать просеянную муку, хорошо перемешать до однородности.

Изюм и орехи. Фото: gospodynka.com.ua

Форму диаметром 18 см застелить пергаментом, предварительно увлажнив и смяв его руками. Вылить тесто, сверху посыпать измельченными орехами и клюквой.

Кусок пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Выпекать в разогретой до 180 °C духовке около 40 минут — до румяной корочки. Остудить перед подачей.

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