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Пирог из овсянки, яблок и бананов — низкокалорийный десерт

12 апреля 2025 03:36
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Пирог из овсянки, яблок и бананов — полезный десерт без сахара
Пирог из овсянки. Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Этот пирог готовится без добавления сахара, имеет приятную текстуру и натуральную сладость от фруктов. Овсянка, бананы и яблоко создают вкусное сочетание, а орешки и клюква добавляют хрусткости. Идеален для тех, кто следит за питанием, но не хочет отказываться от десертов.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • овсяные хлопья — 100 г;
  • молоко — 200 мл.;
  • яйца — 2 шт.;
  • соль — щепотка;
  • ванилин — 1 ч. л.;
  • бананы — 2 шт;
  • яблоко — 1 шт.;
  • мука (лучше кокосовая) — 50 г;
  • грецкие орехи — 30 г;
  • сушеная клюква — по вкусу.

Способ приготовления

Залить овсяные хлопья молоком, добавить яйца, соль и ванилин, тщательно перемешать. Бананы размять вилкой до состояния пюре и вмешать в тесто.

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Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Яблоко нарезать кубиками вместе с кожурой, добавить к массе. Всыпать просеянную муку, хорошо перемешать до однородности.

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Изюм и орехи. Фото: gospodynka.com.ua

Форму диаметром 18 см застелить пергаментом, предварительно увлажнив и смяв его руками. Вылить тесто, сверху посыпать измельченными орехами и клюквой.

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Кусок пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Выпекать в разогретой до 180 °C духовке около 40 минут — до румяной корочки. Остудить перед подачей.

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