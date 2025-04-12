Пиріг з вівсянки, яблуків та бананів — корисний десерт без цукру

Пиріг з вівсянки, яблуків та бананів — низькокалорійний десерт
Цей пиріг готується без додавання цукру, має приємну текстуру та натуральну солодкість від фруктів. Вівсянка, банани й яблуко створюють смачне поєднання, а горішки та журавлина додають хрумкості. Ідеальний для тих, хто слідкує за харчуванням, але не хоче відмовлятися від десертів.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- вівсяні пластівці — 100 г;
- молоко — 200 мл.;
- яйця — 2 шт.;
- сіль — дрібка;
- ванілін — 1 ч. л.;
- банани — 2 шт.;
- яблуко — 1 шт.;
- борошно (краще кокосове) — 50 г;
- волоські горіхи — 30 г;
- сушена журавлина — за смаком.
Спосіб приготування
Залити вівсяні пластівці молоком, додати яйця, сіль і ванілін, ретельно перемішати. Банани розім’яти виделкою до стану пюре та вмішати у тісто.
Яблуко нарізати кубиками разом зі шкіркою, додати до маси. Всипати просіяне борошно, добре перемішати до однорідності.
Форму діаметром 18 см застелити пергаментом, попередньо зволоживши і зім’явши його руками. Вилити тісто, зверху посипати подрібненими горіхами та журавлиною.
Випікати в розігрітій до 180 °C духовці близько 40 хвилин — до рум’яної скоринки. Остудити перед подачею.
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