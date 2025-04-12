Пиріг з вівсянки, яблуків та бананів — корисний десерт без цукру

Пиріг з вівсянки. Фото: gospodynka.com.ua

Цей пиріг готується без додавання цукру, має приємну текстуру та натуральну солодкість від фруктів. Вівсянка, банани й яблуко створюють смачне поєднання, а горішки та журавлина додають хрумкості. Ідеальний для тих, хто слідкує за харчуванням, але не хоче відмовлятися від десертів.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

вівсяні пластівці — 100 г;

молоко — 200 мл.;

яйця — 2 шт.;

сіль — дрібка;

ванілін — 1 ч. л.;

банани — 2 шт.;

яблуко — 1 шт.;

борошно (краще кокосове) — 50 г;

волоські горіхи — 30 г;

сушена журавлина — за смаком.

Спосіб приготування

Залити вівсяні пластівці молоком, додати яйця, сіль і ванілін, ретельно перемішати. Банани розім’яти виделкою до стану пюре та вмішати у тісто.

Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Яблуко нарізати кубиками разом зі шкіркою, додати до маси. Всипати просіяне борошно, добре перемішати до однорідності.

Родзинки та горіхи. Фото: gospodynka.com.ua

Форму діаметром 18 см застелити пергаментом, попередньо зволоживши і зім’явши його руками. Вилити тісто, зверху посипати подрібненими горіхами та журавлиною.

Шматок пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Випікати в розігрітій до 180 °C духовці близько 40 хвилин — до рум’яної скоринки. Остудити перед подачею.

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