Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Рецепти arrow Пиріг з вівсянки, яблуків та бананів — низькокалорійний десерт arrow

Пиріг з вівсянки, яблуків та бананів — низькокалорійний десерт

12 квітня 2025 03:36
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Пиріг з вівсянки, яблуків та бананів — корисний десерт без цукру
Пиріг з вівсянки. Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Цей пиріг готується без додавання цукру, має приємну текстуру та натуральну солодкість від фруктів. Вівсянка, банани й яблуко створюють смачне поєднання, а горішки та журавлина додають хрумкості. Ідеальний для тих, хто слідкує за харчуванням, але не хоче відмовлятися від десертів.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • вівсяні пластівці — 100 г;
  • молоко — 200 мл.;
  • яйця — 2 шт.;
  • сіль — дрібка;
  • ванілін — 1 ч. л.;
  • банани — 2 шт.;
  • яблуко — 1 шт.;
  • борошно (краще кокосове) — 50 г;
  • волоські горіхи — 30 г;
  • сушена журавлина — за смаком.

Спосіб приготування

Залити вівсяні пластівці молоком, додати яйця, сіль і ванілін, ретельно перемішати. Банани розім’яти виделкою до стану пюре та вмішати у тісто.

пиріг з вівсянки, яблуків та бананів низькокалорійний десерт
Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Яблуко нарізати кубиками разом зі шкіркою, додати до маси. Всипати просіяне борошно, добре перемішати до однорідності.

пиріг з вівсянки, яблуків та бананів, десерт
Родзинки та горіхи. Фото: gospodynka.com.ua

Форму діаметром 18 см застелити пергаментом, попередньо зволоживши і зім’явши його руками. Вилити тісто, зверху посипати подрібненими горіхами та журавлиною.

пиріг з вівсянки, яблуків та бананів низькокалорійний
Шматок пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Випікати в розігрітій до 180 °C духовці близько 40 хвилин — до рум’яної скоринки. Остудити перед подачею.

Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою популярних десертів

Рецепт десерта Королівський торт — назва говорить сама за себе.

Пиріг із рідкого тіста за 45 хв — знадобиться 300 мл кефіру

Десерт до чаю, який мало хто знає — варто спробувати. 

Рулет до чаю "Хвилинка" — готується швидко на пательні.

рецепти пиріг десерт яблука вівсянка банан
Реклама

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

03:57 Співвласники будинку йдуть на поділ — що варто знати у 2025

03:51 Окупанти можуть атакувати з Білорусі — Жорін про плани Путіна

03:26 В "Азові" потрібні ремонтники — які умови роботи

02:30 Військовий квиток у Резерв+ — чи потрібно мати паперовий варіант

02:20 Немов Берлін — на які зони Кіт Келлог хоче поділити Україну

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

01:36 В Одесі пролунали вибухи — місто під ударом БпЛА

01:30 У ВР анонсували продовження воєнного стану й мобілізації

01:20 Чи вигідно купувати битий автомобіль

00:57 Трамп наказав "рухатись" — аналіз зустрічі Віткоффа та Путіна

00:41 Парламент готує закон про післявоєнні вибори, — Стефанчук

03:57 Співвласники будинку йдуть на поділ — що варто знати у 2025

03:51 Окупанти можуть атакувати з Білорусі — Жорін про плани Путіна

03:26 В "Азові" потрібні ремонтники — які умови роботи

02:30 Військовий квиток у Резерв+ — чи потрібно мати паперовий варіант

02:20 Немов Берлін — на які зони Кіт Келлог хоче поділити Україну

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

01:36 В Одесі пролунали вибухи — місто під ударом БпЛА

01:30 У ВР анонсували продовження воєнного стану й мобілізації

01:20 Чи вигідно купувати битий автомобіль

00:57 Трамп наказав "рухатись" — аналіз зустрічі Віткоффа та Путіна

00:41 Парламент готує закон про післявоєнні вибори, — Стефанчук

20:11 Римських легіонерів помітили у центрі Одеси — що готується

10 квітня

20:11 Стрибок цін перед Великоднем в Одесі — що подорожчало

9 квітня

22:33 Світові ринки нестабільні — на що чекати від ініціатив Трампа

8 квітня

22:33 Ціна молодої картоплі — 160 грн за кг, що кажуть одесити

06:44 Росіяни зривають візит Зеленського в ПАР — як вони це роблять

7 квітня

22:33 Яка має бути зарплата у мера Одеси — думки городян

06:26 Прогалини у FATCA: чому податкові органи часто діють неправомірно

4 квітня

22:33 Гарантії безпеки для України — що думають про це одесити

18:33 Повноваження Труханова закінчуються — чи чекати на вибори в Одесі

07:01 НАТО виповнюється 76 років — коли та навіщо створили Альянс

Text

12:02 Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

9 листопада 2023
Text

10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

Особливі банкноти — яких купюр євро краще позбутися у 2025

5 квітня 2025

Легальний виїзд за кордон — що загрожує тим, хто не повернувся

8 квітня 2025

Ціни на яйця змінили траєкторію — що відбувається в АТБ

3 квітня 2025

Польща та Німеччина — чому українців можуть депортувати у квітні

10 квітня 2025

Військовий запропонував розділити мобілізованих на категорії

9 квітня 2025

Пенсіонерам доведеться повертати гроші державі — кого стосується

4 квітня 2025

Новий тариф від Київстару — що коштує всього 50 грн на місяць

Приречені купюри — які долари та євро заборонено обмінювати

5 квітня 2025

Який месенджер найбезпечніший — Буданов відповів

31 березня 2025

Валюта у квартирі — де категорично не можна тримати долари і євро