Яблочный пирог Соблазн с орехами — ароматная выпечка, перед которой невозможно устоять

Яблочный пирог "Искушение". Фото: smachnenke.com.ua

Этот яблочный пирог с орехами — настоящее ароматное искушение, которое наполняет кухню теплом еще до того, как достанете его из духовки. Нежное воздушное тесто, сочные яблоки, приятная лимонная нотка и хрустящие грецкие орехи — вот за что его полюбят все. Подходит для уютного чаепития, воскресного завтрака или сладкого сюрприза для гостей.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

сахар — 200 г;

яблоки — 2 шт. (примерно 300 г);

лимон — ½ шт.;

мука — 200 г;

грецкие орехи — 150 г;

сода — 1 ч. л.;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

соль — ¼ ч. л.;

яйца — 3 шт.

Способ приготовления

Очистить яблоки от кожуры, нарезать кубиком. Сбрызнуть соком половины лимона, добавить сахар и перемешать. Поставить в холодильник на 1 час — яблоки пустят сок.

Тесто для пирога. Фото: smachnenke.com.ua

Тем временем измельчить орехи: положить их в пакет и растолочь скалкой. В миске смешать просеянную муку, соду, разрыхлитель и орехи. Отдельно разделить белки и желтки. Желтки добавить к яблокам, перемешать. Ввести сухие ингредиенты, тщательно перемешать.

Белки взбить с солью до устойчивых пиков и осторожно вмешать в тесто в два раза. Форму для выпекания (Ø 20 см) смазать сливочным маслом. Вылить тесто в форму.

Готовый пирог готов. Фото: smachnenke.com.ua

Выпекать в разогретой до 180 °C духовке 40-45 минут до сухой шпажки. Пирог готов, когда на кухне невозможно сдержаться от аромата.

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