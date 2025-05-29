Яблочный пирог Соблазн с орехами — ароматная выпечка, перед которой невозможно устоять

Пирог "Соблазн", который покоряет ароматом еще до готовности
Этот яблочный пирог с орехами — настоящее ароматное искушение, которое наполняет кухню теплом еще до того, как достанете его из духовки. Нежное воздушное тесто, сочные яблоки, приятная лимонная нотка и хрустящие грецкие орехи — вот за что его полюбят все. Подходит для уютного чаепития, воскресного завтрака или сладкого сюрприза для гостей.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- сахар — 200 г;
- яблоки — 2 шт. (примерно 300 г);
- лимон — ½ шт.;
- мука — 200 г;
- грецкие орехи — 150 г;
- сода — 1 ч. л.;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- соль — ¼ ч. л.;
- яйца — 3 шт.
Способ приготовления
Очистить яблоки от кожуры, нарезать кубиком. Сбрызнуть соком половины лимона, добавить сахар и перемешать. Поставить в холодильник на 1 час — яблоки пустят сок.
Тем временем измельчить орехи: положить их в пакет и растолочь скалкой. В миске смешать просеянную муку, соду, разрыхлитель и орехи. Отдельно разделить белки и желтки. Желтки добавить к яблокам, перемешать. Ввести сухие ингредиенты, тщательно перемешать.
Белки взбить с солью до устойчивых пиков и осторожно вмешать в тесто в два раза. Форму для выпекания (Ø 20 см) смазать сливочным маслом. Вылить тесто в форму.
Выпекать в разогретой до 180 °C духовке 40-45 минут до сухой шпажки. Пирог готов, когда на кухне невозможно сдержаться от аромата.
Предлагаем подборку других вкусных десертов и выпечки
Изысканный пирог с ягодами за 5 минут — получится идеальным с первого раза.
Самый популярный десерт весны — понадобится клубника и банан.
Нежный пирог "Талия" — диетический десерт без вреда для фигуры.
Самый простой шоколадный торт на кефире — получается влажным и нежным.
Читайте Новини.LIVE!