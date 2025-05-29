Яблучний пиріг Спокуса з горіхами — ароматна випічка, перед якою неможливо встояти

Пиріг "Спокуса", який підкорює ароматом ще до готовності
Цей яблучний пиріг із горіхами — справжня ароматна спокуса, яка наповнює кухню теплом ще до того, як дістанете його з духовки. Ніжне повітряне тісто, соковиті яблука, приємна лимонна нотка та хрусткі волоські горіхи — ось за що його полюблять усі. Підходить для затишного чаювання, недільного сніданку чи солодкого сюрпризу для гостей.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- цукор — 200 г;
- яблука — 2 шт. (приблизно 300 г);
- лимон — ½ шт.;
- борошно — 200 г;
- волоські горіхи — 150 г;
- сода — 1 ч. л.;
- розпушувач — 1 ч. л.;
- сіль — ¼ ч. л.;
- яйця — 3 шт.
Спосіб приготування
Очистити яблука від шкірки, нарізати кубиком. Скропити соком половини лимона, додати цукор і перемішати. Поставити в холодильник на 1 годину — яблука пустять сік.
Тим часом подрібнити горіхи: покласти їх у пакет і розтовкти качалкою. У мисці змішати просіяне борошно, соду, розпушувач і горіхи. Окремо розділити білки й жовтки. Жовтки додати до яблук, перемішати. Ввести сухі інгредієнти, ретельно перемішати.
Білки збити з сіллю до стійких піків і обережно вмішати в тісто у два рази. Форму для випікання (Ø 20 см) змастити вершковим маслом. Вилити тісто у форму.
Випікати у розігрітій до 180 °C духовці 40–45 хвилин до сухої шпажки. Пиріг готовий, коли на кухні неможливо стриматись від аромату.
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