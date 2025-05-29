Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна Рецепти Пиріг "Спокуса", який підкорює ароматом ще до готовності

Пиріг "Спокуса", який підкорює ароматом ще до готовності

Ua en ru
Дата публікації: 29 травня 2025 03:00
Яблучний пиріг Спокуса з горіхами — ароматна випічка, перед якою неможливо встояти
Яблучний пиріг "Спокуса". Фото: smachnenke.com.ua

Цей яблучний пиріг із горіхами — справжня ароматна спокуса, яка наповнює кухню теплом ще до того, як дістанете його з духовки. Ніжне повітряне тісто, соковиті яблука, приємна лимонна нотка та хрусткі волоські горіхи — ось за що його полюблять усі. Підходить для затишного чаювання, недільного сніданку чи солодкого сюрпризу для гостей.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • цукор — 200 г;
  • яблука — 2 шт. (приблизно 300 г);
  • лимон — ½ шт.;
  • борошно — 200 г;
  • волоські горіхи — 150 г;
  • сода — 1 ч. л.;
  • розпушувач — 1 ч. л.;
  • сіль — ¼ ч. л.;
  • яйця — 3 шт.

Спосіб приготування

Очистити яблука від шкірки, нарізати кубиком. Скропити соком половини лимона, додати цукор і перемішати. Поставити в холодильник на 1 годину — яблука пустять сік.

Яблучний пиріг Спокуса, який підкорює ароматом ще до готовності
Тісто для пирога. Фото: smachnenke.com.ua

Тим часом подрібнити горіхи: покласти їх у пакет і розтовкти качалкою. У мисці змішати просіяне борошно, соду, розпушувач і горіхи. Окремо розділити білки й жовтки. Жовтки додати до яблук, перемішати. Ввести сухі інгредієнти, ретельно перемішати.

Білки збити з сіллю до стійких піків і обережно вмішати в тісто у два рази. Форму для випікання (Ø 20 см) змастити вершковим маслом. Вилити тісто у форму.

Яблучний пиріг, який підкорює ароматом ще до готовності
Готовий пиріг. Фото: smachnenke.com.ua

Випікати у розігрітій до 180 °C духовці 40–45 хвилин до сухої шпажки. Пиріг готовий, коли на кухні неможливо стриматись від аромату.

Пропонуємо добірку інших смачних десертів та випічки

Вишуканий пиріг з ягодами за 5 хвилин — вийде ідеальним з першого разу.

Найпопулярніший десерт весни — знадобиться полуниця і банан.

Ніжний пиріг "Талія" — дієтичний десерт без шкоди для фігури.

Найпростіший шоколадний торт на кефірі — виходить вологим та ніжним.

пиріг десерт торт рецепт крем для торта
Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /