Яблучний пиріг Спокуса з горіхами — ароматна випічка, перед якою неможливо встояти

Яблучний пиріг "Спокуса". Фото: smachnenke.com.ua

Цей яблучний пиріг із горіхами — справжня ароматна спокуса, яка наповнює кухню теплом ще до того, як дістанете його з духовки. Ніжне повітряне тісто, соковиті яблука, приємна лимонна нотка та хрусткі волоські горіхи — ось за що його полюблять усі. Підходить для затишного чаювання, недільного сніданку чи солодкого сюрпризу для гостей.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

цукор — 200 г;

яблука — 2 шт. (приблизно 300 г);

лимон — ½ шт.;

борошно — 200 г;

волоські горіхи — 150 г;

сода — 1 ч. л.;

розпушувач — 1 ч. л.;

сіль — ¼ ч. л.;

яйця — 3 шт.

Спосіб приготування

Очистити яблука від шкірки, нарізати кубиком. Скропити соком половини лимона, додати цукор і перемішати. Поставити в холодильник на 1 годину — яблука пустять сік.

Тісто для пирога. Фото: smachnenke.com.ua

Тим часом подрібнити горіхи: покласти їх у пакет і розтовкти качалкою. У мисці змішати просіяне борошно, соду, розпушувач і горіхи. Окремо розділити білки й жовтки. Жовтки додати до яблук, перемішати. Ввести сухі інгредієнти, ретельно перемішати.

Білки збити з сіллю до стійких піків і обережно вмішати в тісто у два рази. Форму для випікання (Ø 20 см) змастити вершковим маслом. Вилити тісто у форму.

Готовий пиріг. Фото: smachnenke.com.ua

Випікати у розігрітій до 180 °C духовці 40–45 хвилин до сухої шпажки. Пиріг готовий, коли на кухні неможливо стриматись від аромату.

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