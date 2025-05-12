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Пирог "лимонное облако" за 3 минуты — быстрый рецепт к чаю

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Дата публикации 12 мая 2025 03:00
Нежный лимонный пирог за 3 минуты подготовки — освежающая цитрусовая выпечка к чаю без лишних хлопот
Лимонный пирог с лимоном. Фото: smachnenke.com.ua

Этот воздушный и влажный лимонный пирог готовится за считанные минуты. Сбалансированный аромат цедры, нежная текстура и освежающая помадка — идеальное сочетание для чаепития, когда хочется чего-то домашнего, но без мороки.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • сливочное масло или маргарин — 120 г;
  • сахар — 200 г;
  • соль — щепотка;
  • яйца — 3 шт.;
  • молоко — 100 мл.;
  • лимонный сок — 3 ст. л.;
  • цедра 1 лимона;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • мука — 250 г.

Для помадки:

  • сгущенное молоко — 3 ст. л.;
  • лимонный сок — 2 ст. л.

Способ приготовления

Мягкое масло тщательно взбить с сахаром до пышности. Добавить по одному яйца, каждый раз взбивая до однородной консистенции.

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Приготовление теста. Фото: smachnenke.com.ua

Влить молоко, лимонный сок и добавить цедру лимона. Перемешать. Всыпать просеянную муку с разрыхлителем и солью. Замесить гладкое тесто без комочков.

пиріг за 3 хвилини, швидкий рецепт до чаю
Приготовление пирога. Фото: smachnenke.com.ua

Перелить в смазанную маслом форму и выпекать при температуре 180 °C примерно 30-35 минут до сухой шпажки.

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Готовый пирог. Фото: smachnenke.com.ua

Для помадки смешать сгущенное молоко с лимонным соком. Остывший пирог смазать помадкой и по желанию посыпать дополнительной цедрой.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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