Нежный лимонный пирог за 3 минуты подготовки — освежающая цитрусовая выпечка к чаю без лишних хлопот

Пирог "лимонное облако" за 3 минуты — быстрый рецепт к чаю
Этот воздушный и влажный лимонный пирог готовится за считанные минуты. Сбалансированный аромат цедры, нежная текстура и освежающая помадка — идеальное сочетание для чаепития, когда хочется чего-то домашнего, но без мороки.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- сливочное масло или маргарин — 120 г;
- сахар — 200 г;
- соль — щепотка;
- яйца — 3 шт.;
- молоко — 100 мл.;
- лимонный сок — 3 ст. л.;
- цедра 1 лимона;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- мука — 250 г.
Для помадки:
- сгущенное молоко — 3 ст. л.;
- лимонный сок — 2 ст. л.
Способ приготовления
Мягкое масло тщательно взбить с сахаром до пышности. Добавить по одному яйца, каждый раз взбивая до однородной консистенции.
Влить молоко, лимонный сок и добавить цедру лимона. Перемешать. Всыпать просеянную муку с разрыхлителем и солью. Замесить гладкое тесто без комочков.
Перелить в смазанную маслом форму и выпекать при температуре 180 °C примерно 30-35 минут до сухой шпажки.
Для помадки смешать сгущенное молоко с лимонным соком. Остывший пирог смазать помадкой и по желанию посыпать дополнительной цедрой.
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