Нежный лимонный пирог за 3 минуты подготовки — освежающая цитрусовая выпечка к чаю без лишних хлопот

Лимонный пирог с лимоном. Фото: smachnenke.com.ua

Этот воздушный и влажный лимонный пирог готовится за считанные минуты. Сбалансированный аромат цедры, нежная текстура и освежающая помадка — идеальное сочетание для чаепития, когда хочется чего-то домашнего, но без мороки.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

сливочное масло или маргарин — 120 г;

сахар — 200 г;

соль — щепотка;

яйца — 3 шт.;

молоко — 100 мл.;

лимонный сок — 3 ст. л.;

цедра 1 лимона;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

мука — 250 г.

Для помадки:

сгущенное молоко — 3 ст. л.;

лимонный сок — 2 ст. л.

Способ приготовления

Мягкое масло тщательно взбить с сахаром до пышности. Добавить по одному яйца, каждый раз взбивая до однородной консистенции.

Приготовление теста. Фото: smachnenke.com.ua

Влить молоко, лимонный сок и добавить цедру лимона. Перемешать. Всыпать просеянную муку с разрыхлителем и солью. Замесить гладкое тесто без комочков.

Приготовление пирога. Фото: smachnenke.com.ua

Перелить в смазанную маслом форму и выпекать при температуре 180 °C примерно 30-35 минут до сухой шпажки.

Готовый пирог. Фото: smachnenke.com.ua

Для помадки смешать сгущенное молоко с лимонным соком. Остывший пирог смазать помадкой и по желанию посыпать дополнительной цедрой.

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