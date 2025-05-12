Ніжний лимонний пиріг за 3 хвилини підготовки — освіжаюча цитрусова випічка до чаю без зайвого клопоту

Пиріг "лимонна хмаринка" за 3 хвилини — швидкий рецепт до чаю
Цей пухкий і вологий лимонний пиріг готується за лічені хвилини. Збалансований аромат цедри, ніжна текстура й освіжаюча помадка — ідеальне поєднання для чаювання, коли хочеться чогось домашнього, але без мороки.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- вершкове масло або маргарин — 120 г;
- цукор — 200 г;
- сіль — дрібка;
- яйця — 3 шт.;
- молоко — 100 мл.;
- лимонний сік — 3 ст. л.;
- цедра 1 лимона;
- розпушувач — 1 ч. л.;
- борошно — 250 г.
Для помадки:
- згущене молоко — 3 ст. л.;
- лимонний сік — 2 ст. л.
Спосіб приготування
М’яке масло ретельно збити з цукром до пишності. Додати по одному яйця, щоразу збиваючи до однорідної консистенції.
Влити молоко, лимонний сік і додати цедру лимона. Перемішати. Всипати просіяне борошно з розпушувачем і сіллю. Замісити гладке тісто без грудочок.
Перелити у змащену олією форму та випікати за температури 180 °C приблизно 30–35 хвилин до сухої шпажки.
Для помадки змішати згущене молоко з лимонним соком. Остиглий пиріг змастити помадкою й за бажанням посипати додатковою цедрою.
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