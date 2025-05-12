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Пиріг "лимонна хмаринка" за 3 хвилини — швидкий рецепт до чаю

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Дата публікації: 12 травня 2025 03:00
Ніжний лимонний пиріг за 3 хвилини підготовки — освіжаюча цитрусова випічка до чаю без зайвого клопоту
Лимонний пиріг. Фото: smachnenke.com.ua

Цей пухкий і вологий лимонний пиріг готується за лічені хвилини. Збалансований аромат цедри, ніжна текстура й освіжаюча помадка — ідеальне поєднання для чаювання, коли хочеться чогось домашнього, але без мороки.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • вершкове масло або маргарин — 120 г;
  • цукор — 200 г;
  • сіль — дрібка;
  • яйця — 3 шт.;
  • молоко — 100 мл.;
  • лимонний сік — 3 ст. л.;
  • цедра 1 лимона;
  • розпушувач — 1 ч. л.;
  • борошно — 250 г.

Для помадки:

  • згущене молоко — 3 ст. л.;
  • лимонний сік — 2 ст. л.

Спосіб приготування

М’яке масло ретельно збити з цукром до пишності. Додати по одному яйця, щоразу збиваючи до однорідної консистенції.

пиріг лимонна хмаринка за 3 хвилини, швидкий рецепт до чаю
Приготування тіста. Фото: smachnenke.com.ua

Влити молоко, лимонний сік і додати цедру лимона. Перемішати. Всипати просіяне борошно з розпушувачем і сіллю. Замісити гладке тісто без грудочок.

пиріг за 3 хвилини, швидкий рецепт до чаю
Приготування пирога. Фото: smachnenke.com.ua

Перелити у змащену олією форму та випікати за температури 180 °C приблизно 30–35 хвилин до сухої шпажки.

лимоний пиріг за 3 хвилини, швидкий рецепт до чаю
Готовий пиріг. Фото: smachnenke.com.ua

Для помадки змішати згущене молоко з лимонним соком. Остиглий пиріг змастити помадкою й за бажанням посипати додатковою цедрою.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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