Пышный омлет на пару без манки и муки — простой способ, который работает всегда

Нежный омлет. Фото: smachnenke.com.ua

Этот омлет готовится совсем без лишних ингредиентов и при этом остается мягким, воздушным и с нежной сливочной текстурой. Его секрет — в правильном соотношении составляющих и паровом способе приготовления, благодаря которому блюдо не оседает даже после остывания.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

яйца - по количеству порций;

молоко - 50 мл. на каждое яйцо;

соль - по вкусу;

сливочное масло - небольшой кусочек.

Способ приготовления

Разбить свежие яйца в миску, добавить соль и молоко в правильном соотношении: на 1 яйцо — 50 мл. молока. Аккуратно перемешать смесь венчиком до однородности, не взбивая слишком сильно.

Яичная масса. Фото: smachnenke.com.ua

Подготовить стеклянную или жаростойкую миску, в которую вылить яичную массу. Добавить кусочек сливочного масла — это придаст блюду нежный вкус. В большую кастрюлю налить воду, чтобы она не касалась дна миски, поставить туда омлетную массу, накрыть крышкой и включить плиту. С момента закипания воды засечь 15-20 минут.

Готовый омлет. Фото: smachnenke.com.ua

В процессе приготовления не открывать крышку и не перемешивать содержимое. Готовый омлет будет иметь нежную структуру и сохранится пышным даже после остывания. Идеален для завтрака или легкого ужина.

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