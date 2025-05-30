Пышный омлет на пару без манки и муки — простой способ, который работает всегда

Омлет о котором многие не знают — получается пышный и не оседает
Этот омлет готовится совсем без лишних ингредиентов и при этом остается мягким, воздушным и с нежной сливочной текстурой. Его секрет — в правильном соотношении составляющих и паровом способе приготовления, благодаря которому блюдо не оседает даже после остывания.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- яйца - по количеству порций;
- молоко - 50 мл. на каждое яйцо;
- соль - по вкусу;
- сливочное масло - небольшой кусочек.
Способ приготовления
Разбить свежие яйца в миску, добавить соль и молоко в правильном соотношении: на 1 яйцо — 50 мл. молока. Аккуратно перемешать смесь венчиком до однородности, не взбивая слишком сильно.
Подготовить стеклянную или жаростойкую миску, в которую вылить яичную массу. Добавить кусочек сливочного масла — это придаст блюду нежный вкус. В большую кастрюлю налить воду, чтобы она не касалась дна миски, поставить туда омлетную массу, накрыть крышкой и включить плиту. С момента закипания воды засечь 15-20 минут.
В процессе приготовления не открывать крышку и не перемешивать содержимое. Готовый омлет будет иметь нежную структуру и сохранится пышным даже после остывания. Идеален для завтрака или легкого ужина.
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