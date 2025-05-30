Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна Рецепти Омлет про який багато хто не знає — виходить пишний і не осідає

Омлет про який багато хто не знає — виходить пишний і не осідає

Ua en ru
Дата публікації: 30 травня 2025 03:00
Пишний омлет на парі без манки та борошна — простий спосіб, який працює завжди
Ніжний омлет. Фото: smachnenke.com.ua

Цей омлет готується зовсім без зайвих інгредієнтів і при цьому залишається м’яким, повітряним та з ніжною вершковою текстурою. Його секрет — у правильному співвідношенні складників і паровому способі приготування, завдяки якому страва не осідає навіть після охолодження.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • яйця — за кількістю порцій;
  • молоко — 50 мл. на кожне яйце;
  • сіль — на смак;
  • вершкове масло — невеликий шматочок.

Спосіб приготування

Розбити свіжі яйця в миску, додати сіль і молоко в правильному співвідношенні: на 1 яйце — 50 мл молока. Акуратно перемішати суміш віничком до однорідності, не збиваючи надто сильно.

Омлет про який багато хто не знає — виходить пишний і не осідає
Яєчна маса. Фото: smachnenke.com.ua

Підготувати скляну або жаростійку миску, в яку вилити яєчну масу. Додати шматочок вершкового масла — це додасть страві ніжного смаку. У велику каструлю налити воду, щоб вона не торкалася дна миски, поставити туди омлетну масу, накрити кришкою й увімкнути плиту. З моменту закипання води засікти 15–20 хвилин.

Смачний омлет про який багато хто не знає
Готовий омлет. Фото: smachnenke.com.ua

У процесі приготування не відкривати кришку й не перемішувати вміст. Готовий омлет матиме ніжну структуру та збережеться пишним навіть після охолодження. Ідеальний для сніданку або легкої вечері.

Пропонуємо ознайомитись з нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день 

"Хітові" весняні бутерброди на сніданок — за ними буде черга. 

Легкий сніданок за 2 хвилини — як приготувати омлет на воді

Легкий рецепт булочок із начинкою — знадобиться склянка сиру. 

"Хітовий" китайський омлет — небанальний сніданок за 10 хвилин

Сніданок яйця рецепт ідея для сніданку омлет
Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /