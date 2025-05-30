Пишний омлет на парі без манки та борошна — простий спосіб, який працює завжди

Омлет про який багато хто не знає — виходить пишний і не осідає
Цей омлет готується зовсім без зайвих інгредієнтів і при цьому залишається м’яким, повітряним та з ніжною вершковою текстурою. Його секрет — у правильному співвідношенні складників і паровому способі приготування, завдяки якому страва не осідає навіть після охолодження.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- яйця — за кількістю порцій;
- молоко — 50 мл. на кожне яйце;
- сіль — на смак;
- вершкове масло — невеликий шматочок.
Спосіб приготування
Розбити свіжі яйця в миску, додати сіль і молоко в правильному співвідношенні: на 1 яйце — 50 мл молока. Акуратно перемішати суміш віничком до однорідності, не збиваючи надто сильно.
Підготувати скляну або жаростійку миску, в яку вилити яєчну масу. Додати шматочок вершкового масла — це додасть страві ніжного смаку. У велику каструлю налити воду, щоб вона не торкалася дна миски, поставити туди омлетну масу, накрити кришкою й увімкнути плиту. З моменту закипання води засікти 15–20 хвилин.
У процесі приготування не відкривати кришку й не перемішувати вміст. Готовий омлет матиме ніжну структуру та збережеться пишним навіть після охолодження. Ідеальний для сніданку або легкої вечері.
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