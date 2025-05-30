Пишний омлет на парі без манки та борошна — простий спосіб, який працює завжди

Ніжний омлет. Фото: smachnenke.com.ua

Цей омлет готується зовсім без зайвих інгредієнтів і при цьому залишається м’яким, повітряним та з ніжною вершковою текстурою. Його секрет — у правильному співвідношенні складників і паровому способі приготування, завдяки якому страва не осідає навіть після охолодження.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

яйця — за кількістю порцій;

молоко — 50 мл. на кожне яйце;

сіль — на смак;

вершкове масло — невеликий шматочок.

Спосіб приготування

Розбити свіжі яйця в миску, додати сіль і молоко в правильному співвідношенні: на 1 яйце — 50 мл молока. Акуратно перемішати суміш віничком до однорідності, не збиваючи надто сильно.

Яєчна маса. Фото: smachnenke.com.ua

Підготувати скляну або жаростійку миску, в яку вилити яєчну масу. Додати шматочок вершкового масла — це додасть страві ніжного смаку. У велику каструлю налити воду, щоб вона не торкалася дна миски, поставити туди омлетну масу, накрити кришкою й увімкнути плиту. З моменту закипання води засікти 15–20 хвилин.

Готовий омлет. Фото: smachnenke.com.ua

У процесі приготування не відкривати кришку й не перемішувати вміст. Готовий омлет матиме ніжну структуру та збережеться пишним навіть після охолодження. Ідеальний для сніданку або легкої вечері.

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