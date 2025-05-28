Ніжний омлет без сковорідки та духовки — ідеальний сніданок

Ніжний Омлет без духовки та сковорідки — геніальний метод
Цей ніжний омлет готується без краплі олії, без духовки та сковорідки — лише на водяній бані. Ідеальне рішення для легкого сніданку з мінімумом зусиль і максимумом користі.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- яйця — 4 шт.;
- молоко — 240 мл;
- тертий сир — 30 г (за бажанням);
- вершкове масло м’яке — 3 г;
- сіль — дрібка.
Спосіб приготування
У мисці збити яйця з дрібкою солі, додати молоко та добре перемішати вінчиком. За бажанням додати тертий сир і знову перемішати.
Керамічну або термостійку форму змастити м’яким маслом і влити туди яєчну суміш.
У широку каструлю налити воду — приблизно до половини висоти форми з омлетом. Поставити форму в каструлю, накрити кришкою та довести воду до кипіння. Потім зменшити вогонь до нижче середнього й варити омлет на повільному вогні 18–20 хвилин.
Після цього омлет готовий до подачі. Він легко виймається з форми, не підгоряє й має оксамитову структуру.
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