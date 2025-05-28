Ніжний омлет без сковорідки та духовки — ідеальний сніданок

Омлет на сніданок. Фото: gospodynka.com.ua

Цей ніжний омлет готується без краплі олії, без духовки та сковорідки — лише на водяній бані. Ідеальне рішення для легкого сніданку з мінімумом зусиль і максимумом користі.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

яйця — 4 шт.;

молоко — 240 мл;

тертий сир — 30 г (за бажанням);

вершкове масло м’яке — 3 г;

сіль — дрібка.

Спосіб приготування

У мисці збити яйця з дрібкою солі, додати молоко та добре перемішати вінчиком. За бажанням додати тертий сир і знову перемішати.

Збиті яйця. Фото: gospodynka.com.ua

Керамічну або термостійку форму змастити м’яким маслом і влити туди яєчну суміш.

Приготування омлету. Фото: gospodynka.com.ua

У широку каструлю налити воду — приблизно до половини висоти форми з омлетом. Поставити форму в каструлю, накрити кришкою та довести воду до кипіння. Потім зменшити вогонь до нижче середнього й варити омлет на повільному вогні 18–20 хвилин.

Готовий омлет. Фото: gospodynka.com.ua

Після цього омлет готовий до подачі. Він легко виймається з форми, не підгоряє й має оксамитову структуру.

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