Нежный омлет без сковородки и духовки — идеальный завтрак

Омлет на завтрак. Фото: gospodynka.com.ua

Этот нежный омлет готовится без капли масла, без духовки и сковородки — только на водяной бане. Идеальное решение для легкого завтрака с минимумом усилий и максимумом пользы.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

яйца — 4 шт.;

молоко — 240 мл.;

тертый сыр — 30 г (по желанию);

сливочное масло мягкое — 3 г;

соль — щепотка.

Способ приготовления

В миске взбить яйца со щепоткой соли, добавить молоко и хорошо перемешать венчиком. По желанию добавить тертый сыр и снова перемешать.

Взбитые яйца. Фото: gospodynka.com.ua

Керамическую или термостойкую форму смазать мягким маслом и влить туда яичную смесь.

Приготовление омлета. Фото: gospodynka.com.ua

В широкую кастрюлю налить воду — примерно до половины высоты формы с омлетом. Поставить форму в кастрюлю, накрыть крышкой и довести воду до кипения. Затем уменьшить огонь до ниже среднего и варить омлет на медленном огне 18-20 минут.

Готовый омлет. Фото: gospodynka.com.ua

После этого омлет готов к подаче. Он легко вынимается из формы, не подгорает и имеет бархатистую структуру.

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