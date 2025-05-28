Нежный омлет без сковородки и духовки — идеальный завтрак

Нежный Омлет без духовки и сковородки — гениальный метод
Этот нежный омлет готовится без капли масла, без духовки и сковородки — только на водяной бане. Идеальное решение для легкого завтрака с минимумом усилий и максимумом пользы.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- яйца — 4 шт.;
- молоко — 240 мл.;
- тертый сыр — 30 г (по желанию);
- сливочное масло мягкое — 3 г;
- соль — щепотка.
Способ приготовления
В миске взбить яйца со щепоткой соли, добавить молоко и хорошо перемешать венчиком. По желанию добавить тертый сыр и снова перемешать.
Керамическую или термостойкую форму смазать мягким маслом и влить туда яичную смесь.
В широкую кастрюлю налить воду — примерно до половины высоты формы с омлетом. Поставить форму в кастрюлю, накрыть крышкой и довести воду до кипения. Затем уменьшить огонь до ниже среднего и варить омлет на медленном огне 18-20 минут.
После этого омлет готов к подаче. Он легко вынимается из формы, не подгорает и имеет бархатистую структуру.
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