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Нежный Омлет без духовки и сковородки — гениальный метод

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Дата публикации 28 мая 2025 05:00
Нежный омлет без сковородки и духовки — идеальный завтрак
Омлет на завтрак. Фото: gospodynka.com.ua

Этот нежный омлет готовится без капли масла, без духовки и сковородки — только на водяной бане. Идеальное решение для легкого завтрака с минимумом усилий и максимумом пользы.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • яйца — 4 шт.;
  • молоко — 240 мл.;
  • тертый сыр — 30 г (по желанию);
  • сливочное масло мягкое — 3 г;
  • соль — щепотка.

Способ приготовления

В миске взбить яйца со щепоткой соли, добавить молоко и хорошо перемешать венчиком. По желанию добавить тертый сыр и снова перемешать.

Ніжний Омлет без духовки та сковорідки
Взбитые яйца. Фото: gospodynka.com.ua

Керамическую или термостойкую форму смазать мягким маслом и влить туда яичную смесь.

Смачний ніжний Омлет без духовки та сковорідки
Приготовление омлета. Фото: gospodynka.com.ua

В широкую кастрюлю налить воду — примерно до половины высоты формы с омлетом. Поставить форму в кастрюлю, накрыть крышкой и довести воду до кипения. Затем уменьшить огонь до ниже среднего и варить омлет на медленном огне 18-20 минут.

Смачний ніжний Омлет без духовки та сковорідки на сніданок
Готовый омлет. Фото: gospodynka.com.ua

После этого омлет готов к подаче. Он легко вынимается из формы, не подгорает и имеет бархатистую структуру.

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Завтрак яйца рецепт идея для завтрака омлет
Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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