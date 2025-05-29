Сочные оладьи с яблоками на завтрак за 10 минут — простой и быстрый рецепт без лишних хлопот

Оладьи с яблоками на завтрак за 10 минут — новый рецепт
Эти оладьи с яблоками станут идеальным завтраком. Они готовятся всего за 10 минут, имеют нежную текстуру, приятную кислинку свежих яблок и золотистую корочку, от которой трудно оторваться. Идеально подходят для будней, когда хочется домашнего тепла даже в самое беспокойное утро.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- яйцо — 1 шт.;
- сахар — 2 ст. л.;
- соль — 1 ч. л.;
- ваниль — по вкусу;
- кефир — 330 мл. (теплый);
- мука — 10 ст. л.;
- сода — 1 ч. л.;
- яблоки — 4-5 шт.;
- сахар — для посыпки яблок;
- масло — для жарки;
- сахар — для посыпки готовых оладий.
Способ приготовления
Смешать яйцо с сахаром, солью и ванилью. Влить теплый кефир и перемешать. Добавить муку, ориентируясь на консистенцию — тесто должно быть, как густая сметана.
В конце добавить соду, еще раз перемешать, накрыть крышкой и оставить на 10 минут. Разогреть масло в сковороде. Выкладывать тесто ложкой, сверху сразу выкладывать кружочки яблок.
Накрыть крышкой и уменьшить огонь до минимального. Перед переворачиванием посыпать яблоки небольшим количеством сахара.
Жарить до золотистой корочки с обеих сторон. Готовые оладьи выкладывать на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир.
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