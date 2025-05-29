Сочные оладьи с яблоками на завтрак за 10 минут — простой и быстрый рецепт без лишних хлопот

Оладьи с яблоками. Фото: gospodynka.com.ua

Эти оладьи с яблоками станут идеальным завтраком. Они готовятся всего за 10 минут, имеют нежную текстуру, приятную кислинку свежих яблок и золотистую корочку, от которой трудно оторваться. Идеально подходят для будней, когда хочется домашнего тепла даже в самое беспокойное утро.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

яйцо — 1 шт.;

сахар — 2 ст. л.;

соль — 1 ч. л.;

ваниль — по вкусу;

кефир — 330 мл. (теплый);

мука — 10 ст. л.;

сода — 1 ч. л.;

яблоки — 4-5 шт.;

сахар — для посыпки яблок;

масло — для жарки;

сахар — для посыпки готовых оладий.

Способ приготовления

Смешать яйцо с сахаром, солью и ванилью. Влить теплый кефир и перемешать. Добавить муку, ориентируясь на консистенцию — тесто должно быть, как густая сметана.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

В конце добавить соду, еще раз перемешать, накрыть крышкой и оставить на 10 минут. Разогреть масло в сковороде. Выкладывать тесто ложкой, сверху сразу выкладывать кружочки яблок.

Оладьи с яблоками. Фото: gospodynka.com.ua

Накрыть крышкой и уменьшить огонь до минимального. Перед переворачиванием посыпать яблоки небольшим количеством сахара.

Жареные оладьи. Фото: gospodynka.com.ua

Жарить до золотистой корочки с обеих сторон. Готовые оладьи выкладывать на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир.

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