Соковиті оладки з яблуками на сніданок за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт без зайвого клопоту

Оладки з яблуками. Фото: gospodynka.com.ua

Ці оладки з яблуками стануть ідеальним сніданком. Вони готуються всього за 10 хвилин, мають ніжну текстуру, приємну кислинку свіжих яблук і золотисту скоринку, від якої важко відірватися. Ідеально підходять для буднів, коли хочеться домашнього тепла навіть у найнеспокійніший ранок.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

яйце — 1 шт.;

цукор — 2 ст. л.;

сіль — 1 ч. л.;

ваніль — на смак;

кефір — 330 мл. (теплий);

борошно — 10 ст. л.;

сода — 1 ч. л.;

яблука — 4–5 шт.;

цукор — для посипання яблук;

олія — для смаження;

цукор — для посипання готових оладок.

Спосіб приготування

Змішати яйце з цукром, сіллю та ваніллю. Влити теплий кефір і перемішати. Додати борошно, орієнтуючись на консистенцію — тісто має бути як густа сметана.

Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Наприкінці додати соду, ще раз перемішати, накрити кришкою та залишити на 10 хвилин. Розігріти олію в сковорідці. Викладати тісто ложкою, зверху одразу викладати кружечки яблук.

Оладки з яблуками. Фото: gospodynka.com.ua

Накрити кришкою і зменшити вогонь до мінімального. Перед перевертанням посипати яблука невеликою кількістю цукру.

Смажені оладки. Фото: gospodynka.com.ua

Смажити до золотистої скоринки з обох боків. Готові оладки викладати на паперові рушники, щоб прибрати зайвий жир.

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