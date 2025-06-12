Оладьи из 1 картофеля, сыра и колбасы - более 30 штук из простых ингредиентов

Оладьи из картофеля и творога. Фото: gospodynka.com.ua

Из одной отварной картофелины, творога и нескольких простых продуктов можно приготовить более 30 аппетитных оладий. Они имеют приятную хрустящую корочку и нежную серединку. Идеально подходят теплыми или холодными — для завтрака, пикника, дороги или ланч-бокса.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

картофель вареный — 200-250 г;

творог — 200 г;

яйцо — 1 шт.;

колбаса — 50-70 г;

мука — 4-5 ст. л.;

соль, перец, суш. чеснок, орегано — по вкусу;

масло — для жарки.

Способ приготовления

Превратить отваренный картофель в пюре. Добавить творог, яйцо, соль, перец, сушеный чеснок и орегано.

Картофель и творог. Фото: gospodynka.com.ua

Хорошо вымешать. Добавить нарезанную кубиками колбасу и муку, замесить мягкое тесто руками. Раскатать его в пласт и нарезать кружочками.

Оладьи из картофельной массы. Фото: gospodynka.com.ua

Разогреть масло на сковороде и обжарить оладьи до румяной корочки с обеих сторон.

Жареные оладьи. Фото: gospodynka.com.ua

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