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Главная Рецепты Оладьи из 1 картофеля и творога — 30 штук на завтрак или пикник

Оладьи из 1 картофеля и творога — 30 штук на завтрак или пикник

Ua en ru
Дата публикации 12 июня 2025 05:00
Оладьи из 1 картофеля, сыра и колбасы - более 30 штук из простых ингредиентов
Оладьи из картофеля и творога. Фото: gospodynka.com.ua
Ключові моменти Способ приготовления Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

Из одной отварной картофелины, творога и нескольких простых продуктов можно приготовить более 30 аппетитных оладий. Они имеют приятную хрустящую корочку и нежную серединку. Идеально подходят теплыми или холодными — для завтрака, пикника, дороги или ланч-бокса.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • картофель вареный — 200-250 г;
  • творог — 200 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • колбаса — 50-70 г;
  • мука — 4-5 ст. л.;
  • соль, перец, суш. чеснок, орегано — по вкусу;
  • масло — для жарки.

Способ приготовления

Превратить отваренный картофель в пюре. Добавить творог, яйцо, соль, перец, сушеный чеснок и орегано.

смачні сирники з картоплею
Картофель и творог. Фото: gospodynka.com.ua

Хорошо вымешать. Добавить нарезанную кубиками колбасу и муку, замесить мягкое тесто руками. Раскатать его в пласт и нарезать кружочками.

смачні сирники з картоплею та ковбасою
Оладьи из картофельной массы. Фото: gospodynka.com.ua

Разогреть масло на сковороде и обжарить оладьи до румяной корочки с обеих сторон.

сирники з картоплею та ковбасою на сніданок
Жареные оладьи. Фото: gospodynka.com.ua

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

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Деруны картошка рецепт творог оладьи идея для завтрака
Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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