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Головна Рецепти Оладки з 1 картоплі та сиру — 30 штук на сніданок чи пікнік

Оладки з 1 картоплі та сиру — 30 штук на сніданок чи пікнік

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Дата публікації: 12 червня 2025 05:00
Оладки з 1 картоплі, сиру та ковбаси — понад 30 штук з простих інгредієнтів
Оладки з картоплі та сиру. Фото: gospodynka.com.ua
Ключові моменти Спосіб приготування Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день

З однієї відвареної картоплини, сиру та кількох простих продуктів можна приготувати понад 30 апетитних оладок. Вони мають приємну хрустку скоринку й ніжну серединку. Ідеально смакують теплими або холодними — для сніданку, пікніка, дороги чи ланч-боксу.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

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  • картопля варена — 200–250 г;
  • сир кисломолочний — 200 г;
  • яйце — 1 шт.;
  • ковбаса — 50–70 г;
  • борошно — 4–5 ст. л.;
  • сіль, перець, суш. часник, орегано — на смак;
  • олія — для смаження.

Спосіб приготування

Перетворити відварену картоплю на пюре. Додати кисломолочний сир, яйце, сіль, перець, сушений часник і орегано.

смачні сирники з картоплею
Картопля та сир. Фото: gospodynka.com.ua

Добре вимішати. Додати нарізану кубиками ковбасу та борошно, замісити м’яке тісто руками. Розкачати його в пласт і нарізати кружечками.

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смачні сирники з картоплею та ковбасою
Оладки з картопляної маси. Фото: gospodynka.com.ua

Розігріти олію на сковороді та обсмажити оладки до рум’яної скоринки з обох боків.

сирники з картоплею та ковбасою на сніданок
Смажені оладки. Фото: gospodynka.com.ua

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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