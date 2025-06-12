Оладки з 1 картоплі, сиру та ковбаси — понад 30 штук з простих інгредієнтів

Оладки з картоплі та сиру. Фото: gospodynka.com.ua

З однієї відвареної картоплини, сиру та кількох простих продуктів можна приготувати понад 30 апетитних оладок. Вони мають приємну хрустку скоринку й ніжну серединку. Ідеально смакують теплими або холодними — для сніданку, пікніка, дороги чи ланч-боксу.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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картопля варена — 200–250 г;

сир кисломолочний — 200 г;

яйце — 1 шт.;

ковбаса — 50–70 г;

борошно — 4–5 ст. л.;

сіль, перець, суш. часник, орегано — на смак;

олія — для смаження.

Спосіб приготування

Перетворити відварену картоплю на пюре. Додати кисломолочний сир, яйце, сіль, перець, сушений часник і орегано.

Картопля та сир. Фото: gospodynka.com.ua

Добре вимішати. Додати нарізану кубиками ковбасу та борошно, замісити м’яке тісто руками. Розкачати його в пласт і нарізати кружечками.

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Оладки з картопляної маси. Фото: gospodynka.com.ua

Розігріти олію на сковороді та обсмажити оладки до рум’яної скоринки з обох боків.

Смажені оладки. Фото: gospodynka.com.ua

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