Оладки з 1 картоплі, сиру та ковбаси — понад 30 штук з простих інгредієнтів

Оладки з 1 картоплі та сиру — 30 штук на сніданок чи пікнік
З однієї відвареної картоплини, сиру та кількох простих продуктів можна приготувати понад 30 апетитних оладок. Вони мають приємну хрустку скоринку й ніжну серединку. Ідеально смакують теплими або холодними — для сніданку, пікніка, дороги чи ланч-боксу.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- картопля варена — 200–250 г;
- сир кисломолочний — 200 г;
- яйце — 1 шт.;
- ковбаса — 50–70 г;
- борошно — 4–5 ст. л.;
- сіль, перець, суш. часник, орегано — на смак;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
Перетворити відварену картоплю на пюре. Додати кисломолочний сир, яйце, сіль, перець, сушений часник і орегано.
Добре вимішати. Додати нарізану кубиками ковбасу та борошно, замісити м’яке тісто руками. Розкачати його в пласт і нарізати кружечками.
Розігріти олію на сковороді та обсмажити оладки до рум’яної скоринки з обох боків.
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