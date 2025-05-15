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Новый салат "Галя Балувана" из трех ингредиентов — суперрецепт

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Дата публикации 15 мая 2025 12:00
Салат Галя Балувана с крабовыми палочками и фасолью — простой и очень вкусный рецепт
Салат "Галя Балувана". Фото: smachnenke.com.ua

Этот яркий салат с крабовыми палочками, огурцом и красной фасолью — идеальная закуска на каждый день и для праздничного стола. Всего несколько ингредиентов, минимум времени — и у вас на столе блюдо, которое точно удивит гостей.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • крабовые палочки — 200 г;
  • свежие огурцы — 2 шт.;
  • красная консервированная фасоль — 1 банка;
  • чеснок — 2-3 зубца;
  • майонез — по вкусу.

Для домашнего майонеза:

  • масло — 200 мл;
  • яйцо — 1 шт.;
  • горчица — 1 ч. л.;
  • лимонный сок — 1 ч. л.;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • соль — 0,5 ч. л.

Способ приготовления

Крабовые палочки нарезать небольшими кусочками. Огурцы измельчить кубиками. Фасоль отцедить от жидкости. Все ингредиенты соединить в миске. Добавить измельченный через пресс чеснок.

рецепт салата з крабовими паличками
Крабовые палочки. Фото: smachnenke.com.ua

Заправить салат майонезом — можно использовать магазинный, а можно приготовить домашний. Чтобы приготовить майонез, в высокой банке смешать масло и яйцо комнатной температуры, добавить горчицу, соль, сахар. Взбить блендером, держа его на дне.

смачний рецепт салата з крабовими паличками
Красная фасоль и майонез. Фото: smachnenke.com.ua

Постепенно поднимать вверх, пока масса не станет густой. Влить лимонный сок и еще раз взбить — майонез готов за 1-2 минуты.

новий рецепт салата з крабовими паличками
Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Салат перемешать, выложить в салатницу и подавать сразу к столу.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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