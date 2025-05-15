Салат Галя Балувана с крабовыми палочками и фасолью — простой и очень вкусный рецепт

Новый салат "Галя Балувана" из трех ингредиентов — суперрецепт
Этот яркий салат с крабовыми палочками, огурцом и красной фасолью — идеальная закуска на каждый день и для праздничного стола. Всего несколько ингредиентов, минимум времени — и у вас на столе блюдо, которое точно удивит гостей.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- крабовые палочки — 200 г;
- свежие огурцы — 2 шт.;
- красная консервированная фасоль — 1 банка;
- чеснок — 2-3 зубца;
- майонез — по вкусу.
Для домашнего майонеза:
- масло — 200 мл;
- яйцо — 1 шт.;
- горчица — 1 ч. л.;
- лимонный сок — 1 ч. л.;
- сахар — 1 ч. л.;
- соль — 0,5 ч. л.
Способ приготовления
Крабовые палочки нарезать небольшими кусочками. Огурцы измельчить кубиками. Фасоль отцедить от жидкости. Все ингредиенты соединить в миске. Добавить измельченный через пресс чеснок.
Заправить салат майонезом — можно использовать магазинный, а можно приготовить домашний. Чтобы приготовить майонез, в высокой банке смешать масло и яйцо комнатной температуры, добавить горчицу, соль, сахар. Взбить блендером, держа его на дне.
Постепенно поднимать вверх, пока масса не станет густой. Влить лимонный сок и еще раз взбить — майонез готов за 1-2 минуты.
Салат перемешать, выложить в салатницу и подавать сразу к столу.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой полезных и вкусных салатов
Сочный салат с курицей "Бунито" — нужно всего 4 ингредиента.
Рецепт салата "Коулслоу" из капусты за 5 минут — вся изюминка в заправке.
Салат с редисом "Весенний" — для этого рецепта понадобится один основной ингредиент.
Рецепт салата с курицей "Анюта" — очень интересное сочетание продуктов.
Салат "Галицкий" — рецепт от знаменитой львовской хозяйки.
Читайте Новини.LIVE!