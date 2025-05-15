Салат Галя Балувана с крабовыми палочками и фасолью — простой и очень вкусный рецепт

Салат "Галя Балувана". Фото: smachnenke.com.ua

Этот яркий салат с крабовыми палочками, огурцом и красной фасолью — идеальная закуска на каждый день и для праздничного стола. Всего несколько ингредиентов, минимум времени — и у вас на столе блюдо, которое точно удивит гостей.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

крабовые палочки — 200 г;

свежие огурцы — 2 шт.;

красная консервированная фасоль — 1 банка;

чеснок — 2-3 зубца;

майонез — по вкусу.

Для домашнего майонеза:

масло — 200 мл;

яйцо — 1 шт.;

горчица — 1 ч. л.;

лимонный сок — 1 ч. л.;

сахар — 1 ч. л.;

соль — 0,5 ч. л.

Способ приготовления

Крабовые палочки нарезать небольшими кусочками. Огурцы измельчить кубиками. Фасоль отцедить от жидкости. Все ингредиенты соединить в миске. Добавить измельченный через пресс чеснок.

Крабовые палочки. Фото: smachnenke.com.ua

Заправить салат майонезом — можно использовать магазинный, а можно приготовить домашний. Чтобы приготовить майонез, в высокой банке смешать масло и яйцо комнатной температуры, добавить горчицу, соль, сахар. Взбить блендером, держа его на дне.

Красная фасоль и майонез. Фото: smachnenke.com.ua

Постепенно поднимать вверх, пока масса не станет густой. Влить лимонный сок и еще раз взбить — майонез готов за 1-2 минуты.

Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Салат перемешать, выложить в салатницу и подавать сразу к столу.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой полезных и вкусных салатов

Сочный салат с курицей "Бунито" — нужно всего 4 ингредиента.

Рецепт салата "Коулслоу" из капусты за 5 минут — вся изюминка в заправке.

Салат с редисом "Весенний" — для этого рецепта понадобится один основной ингредиент.

Рецепт салата с курицей "Анюта" — очень интересное сочетание продуктов.

Салат "Галицкий" — рецепт от знаменитой львовской хозяйки.