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Новий салат "Галя Балувана" із трьох інгредієнтів — супер рецепт

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Дата публікації: 15 травня 2025 12:00
Салат Галя Балувана з крабовими паличками та квасолею — простий і дуже смачний рецепт
Салат "Галя Балувана". Фото: smachnenke.com.ua

Цей яскравий салат з крабовими паличками, огірком і червоною квасолею — ідеальна закуска на кожен день і для святкового столу. Усього кілька інгредієнтів, мінімум часу — й у вас на столі страва, яка точно здивує гостей.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • крабові палички — 200 г;
  • свіжі огірки — 2 шт.;
  • червона консервована квасоля — 1 банка;
  • часник — 2–3 зубці;
  • майонез — на смак.

Для домашнього майонезу:

  • олія — 200 мл.;
  • яйце — 1 шт.;
  • гірчиця — 1 ч. л.;
  • лимонний сік — 1 ч. л.;
  • цукор — 1 ч. л.;
  • сіль — 0,5 ч. л.

Спосіб приготування

Крабові палички нарізати невеликими шматочками. Огірки подрібнити кубиками. Квасолю відцідити від рідини. Усі інгредієнти з’єднати в мисці. Додати подрібнений через прес часник.

рецепт салата з крабовими паличками
Крабові палички. Фото: smachnenke.com.ua

Заправити салат майонезом — можна використовувати магазинний, а можна приготувати домашній. Щоб приготувати майонез у високій банці змішати олію та яйце кімнатної температури, додати гірчицю, сіль, цукор. Збити блендером, тримаючи його на дні.

смачний рецепт салата з крабовими паличками
Червона квасоля та майонез. Фото: smachnenke.com.ua

Поступово піднімати вгору, поки маса не стане густою. Влити лимонний сік і ще раз збити — майонез готовий за 1–2 хвилини.

новий рецепт салата з крабовими паличками
Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Салат перемішати, викласти в салатницю та подавати одразу до столу.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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