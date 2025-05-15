Салат Галя Балувана з крабовими паличками та квасолею — простий і дуже смачний рецепт

Салат "Галя Балувана". Фото: smachnenke.com.ua

Цей яскравий салат з крабовими паличками, огірком і червоною квасолею — ідеальна закуска на кожен день і для святкового столу. Усього кілька інгредієнтів, мінімум часу — й у вас на столі страва, яка точно здивує гостей.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

крабові палички — 200 г;

свіжі огірки — 2 шт.;

червона консервована квасоля — 1 банка;

часник — 2–3 зубці;

майонез — на смак.

Для домашнього майонезу:

олія — 200 мл.;

яйце — 1 шт.;

гірчиця — 1 ч. л.;

лимонний сік — 1 ч. л.;

цукор — 1 ч. л.;

сіль — 0,5 ч. л.

Спосіб приготування

Крабові палички нарізати невеликими шматочками. Огірки подрібнити кубиками. Квасолю відцідити від рідини. Усі інгредієнти з’єднати в мисці. Додати подрібнений через прес часник.

Крабові палички. Фото: smachnenke.com.ua

Заправити салат майонезом — можна використовувати магазинний, а можна приготувати домашній. Щоб приготувати майонез у високій банці змішати олію та яйце кімнатної температури, додати гірчицю, сіль, цукор. Збити блендером, тримаючи його на дні.

Червона квасоля та майонез. Фото: smachnenke.com.ua

Поступово піднімати вгору, поки маса не стане густою. Влити лимонний сік і ще раз збити — майонез готовий за 1–2 хвилини.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Салат перемішати, викласти в салатницю та подавати одразу до столу.

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