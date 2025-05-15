Салат Галя Балувана з крабовими паличками та квасолею — простий і дуже смачний рецепт

Новий салат "Галя Балувана" із трьох інгредієнтів — супер рецепт
Цей яскравий салат з крабовими паличками, огірком і червоною квасолею — ідеальна закуска на кожен день і для святкового столу. Усього кілька інгредієнтів, мінімум часу — й у вас на столі страва, яка точно здивує гостей.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- крабові палички — 200 г;
- свіжі огірки — 2 шт.;
- червона консервована квасоля — 1 банка;
- часник — 2–3 зубці;
- майонез — на смак.
Для домашнього майонезу:
- олія — 200 мл.;
- яйце — 1 шт.;
- гірчиця — 1 ч. л.;
- лимонний сік — 1 ч. л.;
- цукор — 1 ч. л.;
- сіль — 0,5 ч. л.
Спосіб приготування
Крабові палички нарізати невеликими шматочками. Огірки подрібнити кубиками. Квасолю відцідити від рідини. Усі інгредієнти з’єднати в мисці. Додати подрібнений через прес часник.
Заправити салат майонезом — можна використовувати магазинний, а можна приготувати домашній. Щоб приготувати майонез у високій банці змішати олію та яйце кімнатної температури, додати гірчицю, сіль, цукор. Збити блендером, тримаючи його на дні.
Поступово піднімати вгору, поки маса не стане густою. Влити лимонний сік і ще раз збити — майонез готовий за 1–2 хвилини.
Салат перемішати, викласти в салатницю та подавати одразу до столу.
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