Пирог Ева с карамелизированными яблоками — нежная замена привычной шарлотке

Пирог "Ева". Фото: gospodynka.com.ua

Забудьте о банальной "Шарлотке" — пирог "Ева" с карамелизированными яблоками имеет совсем другой уровень вкуса. Благодаря сдобному тесту и сочной начинке он остается влажным и ароматным надолго.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

яйца — 6 шт.;

сахар — 300 г;

масло — 240 мл.;

молоко — 300 мл. (теплое);

мука — 500 г;

ванилин — 16 г;

разрыхлитель — 30 г;

сахарная пудра — для украшения.

Для начинки:

яблоки — 2 шт.;

сахар — 2 ст. л;

сливочное масло — 20 г.

Способ приготовления

Взбить яйца с сахаром до пышной светлой массы. Добавить масло и теплое молоко, перемешать.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Просеять муку с разрыхлителем и ванилином, ввести к жидким ингредиентам, замесить однородное тесто.

Приготовление пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки растопить сахар на сковороде, постоянно помешивая, добавить масло. Яблоки нарезать тонкими ломтиками, очистив от кожуры и семян, и обжарить в карамели несколько минут.

Готовый пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Форму смазать маслом и присыпать мукой. Вылить тесто, сверху выложить карамелизированные яблоки. Выпекать при 180°C примерно 40-50 минут. Готовый пирог остудить и посыпать пудрой.

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