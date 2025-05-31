Пирог Ева с карамелизированными яблоками — нежная замена привычной шарлотке

Новый пирог "Ева" — рецепт вместо банальной "Шарлотки"
Забудьте о банальной "Шарлотке" — пирог "Ева" с карамелизированными яблоками имеет совсем другой уровень вкуса. Благодаря сдобному тесту и сочной начинке он остается влажным и ароматным надолго.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- яйца — 6 шт.;
- сахар — 300 г;
- масло — 240 мл.;
- молоко — 300 мл. (теплое);
- мука — 500 г;
- ванилин — 16 г;
- разрыхлитель — 30 г;
- сахарная пудра — для украшения.
Для начинки:
- яблоки — 2 шт.;
- сахар — 2 ст. л;
- сливочное масло — 20 г.
Способ приготовления
Взбить яйца с сахаром до пышной светлой массы. Добавить масло и теплое молоко, перемешать.
Просеять муку с разрыхлителем и ванилином, ввести к жидким ингредиентам, замесить однородное тесто.
Для начинки растопить сахар на сковороде, постоянно помешивая, добавить масло. Яблоки нарезать тонкими ломтиками, очистив от кожуры и семян, и обжарить в карамели несколько минут.
Форму смазать маслом и присыпать мукой. Вылить тесто, сверху выложить карамелизированные яблоки. Выпекать при 180°C примерно 40-50 минут. Готовый пирог остудить и посыпать пудрой.
Предлагаем подборку других вкусных десертов и выпечки
Изысканный пирог с ягодами за 5 минут — получится идеальным с первого раза.
Самый популярный десерт весны — понадобится клубника и банан.
Нежный пирог "Талия" — диетический десерт без вреда для фигуры.
Самый простой шоколадный торт на кефире — получается влажным и нежным.
Читайте Новини.LIVE!