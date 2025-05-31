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Новый пирог "Ева" — рецепт вместо банальной "Шарлотки"

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Дата публикации 31 мая 2025 03:00
Пирог Ева с карамелизированными яблоками — нежная замена привычной шарлотке
Пирог "Ева". Фото: gospodynka.com.ua

Забудьте о банальной "Шарлотке" — пирог "Ева" с карамелизированными яблоками имеет совсем другой уровень вкуса. Благодаря сдобному тесту и сочной начинке он остается влажным и ароматным надолго.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • яйца — 6 шт.;
  • сахар — 300 г;
  • масло — 240 мл.;
  • молоко — 300 мл. (теплое);
  • мука — 500 г;
  • ванилин — 16 г;
  • разрыхлитель — 30 г;
  • сахарная пудра — для украшения.

Для начинки:

  • яблоки — 2 шт.;
  • сахар — 2 ст. л;
  • сливочное масло — 20 г.

Способ приготовления

Взбить яйца с сахаром до пышной светлой массы. Добавить масло и теплое молоко, перемешать.

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Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Просеять муку с разрыхлителем и ванилином, ввести к жидким ингредиентам, замесить однородное тесто.

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Приготовление пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки растопить сахар на сковороде, постоянно помешивая, добавить масло. Яблоки нарезать тонкими ломтиками, очистив от кожуры и семян, и обжарить в карамели несколько минут.

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Готовый пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Форму смазать маслом и присыпать мукой. Вылить тесто, сверху выложить карамелизированные яблоки. Выпекать при 180°C примерно 40-50 минут. Готовый пирог остудить и посыпать пудрой.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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