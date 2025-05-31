Пиріг Єва з карамелізованими яблуками — ніжна заміна звичній шарлотці

Новий пиріг "Єва" — рецепт замість банальної "Шарлотки"
Забудьте про банальну "Шарлотку" — пиріг "Єва" з карамелізованими яблуками має зовсім інший рівень смаку. Завдяки здобному тісту та соковитій начинці він залишається вологим і ароматним надовго.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- яйця — 6 шт.;
- цукор — 300 г;
- олія — 240 мл.;
- молоко — 300 мл. (тепле);
- борошно — 500 г;
- ванілін — 16 г;
- розпушувач — 30 г;
- цукрова пудра — для прикраси.
Для начинки:
- яблука — 2 шт.;
- цукор — 2 ст. л.;
- вершкове масло — 20 г.
Спосіб приготування
Збити яйця з цукром до пухкої світлої маси. Додати олію та тепле молоко, перемішати.
Просіяти борошно з розпушувачем і ваніліном, ввести до рідких інгредієнтів, замісити однорідне тісто.
Для начинки розтопити цукор на сковороді, постійно помішуючи, додати масло. Яблука нарізати тонкими скибками, очистивши від шкірки та насіння, і обсмажити у карамелі кілька хвилин.
Форму змастити маслом і присипати борошном. Вилити тісто, зверху викласти карамелізовані яблука. Випікати при 180°C приблизно 40–50 хвилин. Готовий пиріг остудити та посипати пудрою.
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