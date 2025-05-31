Пиріг Єва з карамелізованими яблуками — ніжна заміна звичній шарлотці

Пиріг "Єва". Фото: gospodynka.com.ua

Забудьте про банальну "Шарлотку" — пиріг "Єва" з карамелізованими яблуками має зовсім інший рівень смаку. Завдяки здобному тісту та соковитій начинці він залишається вологим і ароматним надовго.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

яйця — 6 шт.;

цукор — 300 г;

олія — 240 мл.;

молоко — 300 мл. (тепле);

борошно — 500 г;

ванілін — 16 г;

розпушувач — 30 г;

цукрова пудра — для прикраси.

Для начинки:

яблука — 2 шт.;

цукор — 2 ст. л.;

вершкове масло — 20 г.

Спосіб приготування

Збити яйця з цукром до пухкої світлої маси. Додати олію та тепле молоко, перемішати.

Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Просіяти борошно з розпушувачем і ваніліном, ввести до рідких інгредієнтів, замісити однорідне тісто.

Приготування пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки розтопити цукор на сковороді, постійно помішуючи, додати масло. Яблука нарізати тонкими скибками, очистивши від шкірки та насіння, і обсмажити у карамелі кілька хвилин.

Готовий пиріг. Фото: gospodynka.com.ua

Форму змастити маслом і присипати борошном. Вилити тісто, зверху викласти карамелізовані яблука. Випікати при 180°C приблизно 40–50 хвилин. Готовий пиріг остудити та посипати пудрою.

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