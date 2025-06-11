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Главная Рецепты Низкокалорийный десерт без сахара и муки — 100 ккал на 100 г

Низкокалорийный десерт без сахара и муки — 100 ккал на 100 г

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Дата публикации 11 июня 2025 03:00
Низкокалорийный шоколадный пудинг без сахара и муки 100 ккал на 100 г — рецепт
Низкокалорийный десерт с низким содержанием калорий. Фото: Скриншот YouTube @Смачнесенько

Этот нежный шоколадный пудинг станет настоящей находкой для тех, кто выбирает здоровое питание, ведь в нем всего 100 ккал на 100 г и нет сахара или муки. Простые ингредиенты и быстрый процесс приготовления делают его идеальным выбором для ежедневного меню, а насыщенный вкус удивит даже гурманов. Узнайте, как легко создать этот десерт дома из доступных продуктов и наслаждайтесь результатом без ущерба для фигуры.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Смачненько.

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Вам понадобится:

  • творог — 100 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • молоко — 400 мл.;
  • какао — 10 г;
  • крахмал — 10 г;
  • мед или другой подсластитель по вкусу;
  • черный шоколад — 10 г;
  • тертый шоколад, ягоды, фрукты для декорирования — по желанию и вкусу.

Способ приготовления

Смешать творог с яйцом до однородной массы. Добавить молоко, какао и крахмал, тщательно перемешать до полного растворения компонентов.

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Приготовление десерта. Фото: Скриншот YouTube @Смачнесенько

Прогреть смесь на плите на среднем огне, постоянно помешивать, пока она не загустеет.

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Шоколадная масса. Фото: Скриншот YouTube @Смачнесенько

Снять с плиты и добавить измельченный черный шоколад, перемешать до его растворения.

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Шоколадная масса в стаканах. Фото: Скриншот YouTube @Смачнесенько

Перелить полученную массу в емкости и охлаждать в течение 2-4 часов в холодильнике. Подавать, украшать тертым шоколадом, ягодами или фруктами по вкусу.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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