Низкокалорийный шоколадный пудинг без сахара и муки 100 ккал на 100 г — рецепт

Низкокалорийный десерт с низким содержанием калорий. Фото: Скриншот YouTube @Смачнесенько

Этот нежный шоколадный пудинг станет настоящей находкой для тех, кто выбирает здоровое питание, ведь в нем всего 100 ккал на 100 г и нет сахара или муки. Простые ингредиенты и быстрый процесс приготовления делают его идеальным выбором для ежедневного меню, а насыщенный вкус удивит даже гурманов. Узнайте, как легко создать этот десерт дома из доступных продуктов и наслаждайтесь результатом без ущерба для фигуры.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Смачненько.

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Вам понадобится:

творог — 100 г;

яйцо — 1 шт.;

молоко — 400 мл.;

какао — 10 г;

крахмал — 10 г;

мед или другой подсластитель по вкусу;

черный шоколад — 10 г;

тертый шоколад, ягоды, фрукты для декорирования — по желанию и вкусу.

Способ приготовления

Смешать творог с яйцом до однородной массы. Добавить молоко, какао и крахмал, тщательно перемешать до полного растворения компонентов.

Приготовление десерта. Фото: Скриншот YouTube @Смачнесенько

Прогреть смесь на плите на среднем огне, постоянно помешивать, пока она не загустеет.

Шоколадная масса. Фото: Скриншот YouTube @Смачнесенько

Снять с плиты и добавить измельченный черный шоколад, перемешать до его растворения.

Шоколадная масса в стаканах. Фото: Скриншот YouTube @Смачнесенько

Перелить полученную массу в емкости и охлаждать в течение 2-4 часов в холодильнике. Подавать, украшать тертым шоколадом, ягодами или фруктами по вкусу.

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