Низкокалорийный шоколадный пудинг без сахара и муки 100 ккал на 100 г — рецепт

Низкокалорийный десерт без сахара и муки — 100 ккал на 100 г
Этот нежный шоколадный пудинг станет настоящей находкой для тех, кто выбирает здоровое питание, ведь в нем всего 100 ккал на 100 г и нет сахара или муки. Простые ингредиенты и быстрый процесс приготовления делают его идеальным выбором для ежедневного меню, а насыщенный вкус удивит даже гурманов. Узнайте, как легко создать этот десерт дома из доступных продуктов и наслаждайтесь результатом без ущерба для фигуры.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Смачненько.
Вам понадобится:
- творог — 100 г;
- яйцо — 1 шт.;
- молоко — 400 мл.;
- какао — 10 г;
- крахмал — 10 г;
- мед или другой подсластитель по вкусу;
- черный шоколад — 10 г;
- тертый шоколад, ягоды, фрукты для декорирования — по желанию и вкусу.
Способ приготовления
Смешать творог с яйцом до однородной массы. Добавить молоко, какао и крахмал, тщательно перемешать до полного растворения компонентов.
Прогреть смесь на плите на среднем огне, постоянно помешивать, пока она не загустеет.
Снять с плиты и добавить измельченный черный шоколад, перемешать до его растворения.
Перелить полученную массу в емкости и охлаждать в течение 2-4 часов в холодильнике. Подавать, украшать тертым шоколадом, ягодами или фруктами по вкусу.
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