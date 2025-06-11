Низькокалорійний шоколадний пудинг без цукру та борошна 100 ккал на 100 г — рецепт

Низькокалорійний десерт. Фото: Скриншот YouTube @Смачнесенько

Цей ніжний шоколадний пудинг стане справжньою знахідкою для тих, хто обирає здорове харчування, адже в ньому лише 100 ккал на 100 г і немає цукру чи борошна. Прості інгредієнти та швидкий процес приготування роблять його ідеальним вибором для щоденного меню, а насичений смак здивує навіть гурманів. Дізнайтесь, як легко створити цей десерт удома з доступних продуктів і насолоджуйтесь результатом без шкоди для фігури.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачненько.

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Вам знадобиться:

кисломолочний сир — 100 г;

яйце — 1 шт.;

молоко — 400 мл;

какао — 10 г;

крохмаль — 10 г;

мед чи інший підсолоджувач на смак;

чорний шоколад — 10 г;

тертий шоколад, ягоди, фрукти для декорування — за бажанням та смаком.

Спосіб приготування

Змішати кисломолочний сир із яйцем до однорідної маси. Додати молоко, какао та крохмаль, ретельно перемішати до повного розчинення компонентів.

Приготування десерта. Фото: Скриншот YouTube @Смачнесенько

Прогріти суміш на плиті на середньому вогні, постійно помішувати, доки вона не загусне.

Шоколадна маса. Фото: Скриншот YouTube @Смачнесенько

Зняти з плити та додати подрібнений чорний шоколад, перемішати до його розчинення.

Шоколадна маса в склянках. Фото: Скриншот YouTube @Смачнесенько

Перелити отриману масу в ємності та охолоджувати протягом 2-4 годин у холодильнику. Подавати, прикрашати тертим шоколадом, ягодами чи фруктами на смак.

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