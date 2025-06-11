Низькокалорійний шоколадний пудинг без цукру та борошна 100 ккал на 100 г — рецепт

Низькокалорійний десерт без цукру та борошна — 100 ккал на 100 г
Цей ніжний шоколадний пудинг стане справжньою знахідкою для тих, хто обирає здорове харчування, адже в ньому лише 100 ккал на 100 г і немає цукру чи борошна. Прості інгредієнти та швидкий процес приготування роблять його ідеальним вибором для щоденного меню, а насичений смак здивує навіть гурманів. Дізнайтесь, як легко створити цей десерт удома з доступних продуктів і насолоджуйтесь результатом без шкоди для фігури.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачненько.
Вам знадобиться:
- кисломолочний сир — 100 г;
- яйце — 1 шт.;
- молоко — 400 мл;
- какао — 10 г;
- крохмаль — 10 г;
- мед чи інший підсолоджувач на смак;
- чорний шоколад — 10 г;
- тертий шоколад, ягоди, фрукти для декорування — за бажанням та смаком.
Спосіб приготування
Змішати кисломолочний сир із яйцем до однорідної маси. Додати молоко, какао та крохмаль, ретельно перемішати до повного розчинення компонентів.
Прогріти суміш на плиті на середньому вогні, постійно помішувати, доки вона не загусне.
Зняти з плити та додати подрібнений чорний шоколад, перемішати до його розчинення.
Перелити отриману масу в ємності та охолоджувати протягом 2-4 годин у холодильнику. Подавати, прикрашати тертим шоколадом, ягодами чи фруктами на смак.
Пропонуємо добірку інших смачних десертів та випічки
Вишуканий пиріг з ягодами за 5 хвилин — вийде ідеальним з першого разу.
Найпопулярніший десерт весни — знадобиться полуниця і банан.
Ніжний пиріг "Талія" — дієтичний десерт без шкоди для фігури.
Найпростіший шоколадний торт на кефірі — виходить вологим та ніжним.
Читайте Новини.LIVE!