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Главная Рецепты Нежные вкусные сырники со сметанным и ягодным соусом на завтрак

Нежные вкусные сырники со сметанным и ягодным соусом на завтрак

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Дата публикации 24 июня 2025 05:00
Сырники, которые тают во рту, со сметанным и ягодным соусом — рецепт приготовления завтрака
Сырники со сметанным и ягодным соусом. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee
Ключові моменти Способ приготовления Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

Эти сырники — не просто классика, а новый уровень нежности. После жарки они пропитываются ароматным сметанным и ягодным соусом, приобретая кремовую текстуру. Идеальные как для завтрака, так и для десерта без лишних усилий.

Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.

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Вам понадобится:

  • творог — 700 г;
  • соль — 1/4 ч. л.;
  • яйцо — 1 шт. (или 2 желтка);
  • сахар — 2 ст. л.;
  • ванильный сахар — 10 г;
  • мука — 4-5 ст. л. (добавлять постепенно в зависимости от влажности творога).

Для ягодного соуса:

  • ягоды — 300 г;
  • вода — 50 мл.;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • кукурузный крахмал — 0,5 ст. л. (больше — гуще).

Для сметанного соуса:

  • сметана 20% — 300 г;
  • сгущенное молоко — 3 ст. л. (или по вкусу).

Способ приготовления

В глубокую миску положить творог, добавить соль, яйцо, обычный и ванильный сахар. Хорошо размять вилкой или взбить до однородности. Постепенно добавить муку и замесить мягкое тесто, которое держит форму, но не слишком забито мукой.

сирники, які тануть у роті, зі сметанним і ягідним соусом
Творог и яйца. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Сформировать сырники, обвалять их в муке. Обжарить на разогретой сковороде с небольшим количеством масла с обеих сторон до золотистой корочки.

ніжні сирники з соусом зі сметани і ягід, простий домашній рецепт на сніданок
Приготовление сырников. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Для ягодного соуса смешать ягоды, воду, сахар и крахмал в небольшой кастрюле. Поставить на огонь и варить, помешивая, пока масса не загустеет. Снять с плиты.

сирники з соусом зі сметани і ягід, простий домашній рецепт
Жареные сырники. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Для сметанного соуса соединить сметану со сгущенным молоком и перемешать до однородности. Когда сырники готовы, выложить их в форму или сковородку с бортиками, залить ягодным и сметанным соусом.

смачні сирники з соусом зі сметани і ягід, простий домашній рецепт
Сырники в соусе. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Дать постоять 10-15 минут, чтобы сырники пропитались. Подавать теплыми или холодными — в обоих вариантах вкусно, нежно и ароматно.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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