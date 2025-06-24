Сырники, которые тают во рту, со сметанным и ягодным соусом — рецепт приготовления завтрака

Нежные вкусные сырники со сметанным и ягодным соусом на завтрак
Эти сырники — не просто классика, а новый уровень нежности. После жарки они пропитываются ароматным сметанным и ягодным соусом, приобретая кремовую текстуру. Идеальные как для завтрака, так и для десерта без лишних усилий.
Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.
Вам понадобится:
- творог — 700 г;
- соль — 1/4 ч. л.;
- яйцо — 1 шт. (или 2 желтка);
- сахар — 2 ст. л.;
- ванильный сахар — 10 г;
- мука — 4-5 ст. л. (добавлять постепенно в зависимости от влажности творога).
Для ягодного соуса:
- ягоды — 300 г;
- вода — 50 мл.;
- сахар — 1 ст. л.;
- кукурузный крахмал — 0,5 ст. л. (больше — гуще).
Для сметанного соуса:
- сметана 20% — 300 г;
- сгущенное молоко — 3 ст. л. (или по вкусу).
Способ приготовления
В глубокую миску положить творог, добавить соль, яйцо, обычный и ванильный сахар. Хорошо размять вилкой или взбить до однородности. Постепенно добавить муку и замесить мягкое тесто, которое держит форму, но не слишком забито мукой.
Сформировать сырники, обвалять их в муке. Обжарить на разогретой сковороде с небольшим количеством масла с обеих сторон до золотистой корочки.
Для ягодного соуса смешать ягоды, воду, сахар и крахмал в небольшой кастрюле. Поставить на огонь и варить, помешивая, пока масса не загустеет. Снять с плиты.
Для сметанного соуса соединить сметану со сгущенным молоком и перемешать до однородности. Когда сырники готовы, выложить их в форму или сковородку с бортиками, залить ягодным и сметанным соусом.
Дать постоять 10-15 минут, чтобы сырники пропитались. Подавать теплыми или холодными — в обоих вариантах вкусно, нежно и ароматно.
Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день
"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.
Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.
Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.
"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.
Читайте Новини.LIVE!