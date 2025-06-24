Сирники, які тануть у роті, зі сметанним і ягідним соусом — рецепт приготування сніданку

Ніжні смачні сирники зі сметанним та ягідним соусом на сніданок
Ці сирники — не просто класика, а новий рівень ніжності. Після смаження вони просочуються ароматним сметанним і ягідним соусом, набуваючи кремової текстури. Ідеальні як для сніданку, так і для десерту без зайвих зусиль.
Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- сир кисломолочний — 700 г;
- сіль — 1/4 ч. л.;
- яйце — 1 шт. (або 2 жовтки);
- цукор — 2 ст. л.;
- ванільний цукор — 10 г;
- борошно — 4–5 ст. л. (додавати поступово залежно від вологості сиру).
Для ягідного соусу:
- ягоди — 300 г;
- вода — 50 мл.;
- цукор — 1 ст. л.;
- кукурудзяний крохмаль — 0,5 ст. л. (більше — густіше).
Для сметанного соусу:
- сметана 20% — 300 г;
- згущене молоко — 3 ст. л. (або на смак).
Спосіб приготування
У глибоку миску покласти сир, додати сіль, яйце, звичайний та ванільний цукор. Добре розім’яти виделкою або збити до однорідності. Поступово додати борошно й замісити м’яке тісто, яке тримає форму, але не надто забите борошном.
Сформувати сирники, обкачати їх у борошні. Обсмажити на розігрітій пательні з невеликою кількістю олії з обох боків до золотистої скоринки.
Для ягідного соусу змішати ягоди, воду, цукор та крохмаль у невеликій каструлі. Поставити на вогонь і варити, помішуючи, поки маса не загусне. Зняти з плити.
Для сметанного соусу з’єднати сметану зі згущеним молоком і перемішати до однорідності. Коли сирники готові, викласти їх у форму або сковорідку з бортиками, залити ягідним та сметанним соусом.
Дати постояти 10–15 хвилин, щоб сирники просочилися. Подавати теплими або холодними — в обох варіантах смачно, ніжно та ароматно.
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