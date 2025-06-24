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Головна Рецепти Ніжні смачні сирники зі сметанним та ягідним соусом на сніданок

Ніжні смачні сирники зі сметанним та ягідним соусом на сніданок

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Дата публікації: 24 червня 2025 05:00
Сирники, які тануть у роті, зі сметанним і ягідним соусом — рецепт приготування сніданку
Сирники зі сметанним та ягідним соусом. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee
Ключові моменти Спосіб приготування Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день

Ці сирники — не просто класика, а новий рівень ніжності. Після смаження вони просочуються ароматним сметанним і ягідним соусом, набуваючи кремової текстури. Ідеальні як для сніданку, так і для десерту без зайвих зусиль.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • сир кисломолочний — 700 г;
  • сіль — 1/4 ч. л.;
  • яйце — 1 шт. (або 2 жовтки);
  • цукор — 2 ст. л.;
  • ванільний цукор — 10 г;
  • борошно — 4–5 ст. л. (додавати поступово залежно від вологості сиру).

Для ягідного соусу:

  • ягоди — 300 г;
  • вода — 50 мл.;
  • цукор — 1 ст. л.;
  • кукурудзяний крохмаль — 0,5 ст. л. (більше — густіше).

Для сметанного соусу:

  • сметана 20% — 300 г;
  • згущене молоко — 3 ст. л. (або на смак).

Спосіб приготування

У глибоку миску покласти сир, додати сіль, яйце, звичайний та ванільний цукор. Добре розім’яти виделкою або збити до однорідності. Поступово додати борошно й замісити м’яке тісто, яке тримає форму, але не надто забите борошном.

сирники, які тануть у роті, зі сметанним і ягідним соусом
Сир та яйця. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Сформувати сирники, обкачати їх у борошні. Обсмажити на розігрітій пательні з невеликою кількістю олії з обох боків до золотистої скоринки.

ніжні сирники з соусом зі сметани і ягід, простий домашній рецепт на сніданок
Приготування сирників. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Для ягідного соусу змішати ягоди, воду, цукор та крохмаль у невеликій каструлі. Поставити на вогонь і варити, помішуючи, поки маса не загусне. Зняти з плити.

сирники з соусом зі сметани і ягід, простий домашній рецепт
Смажені сирники. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Для сметанного соусу з’єднати сметану зі згущеним молоком і перемішати до однорідності. Коли сирники готові, викласти їх у форму або сковорідку з бортиками, залити ягідним та сметанним соусом.

смачні сирники з соусом зі сметани і ягід, простий домашній рецепт
Сирники в соусі. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Дати постояти 10–15 хвилин, щоб сирники просочилися. Подавати теплими або холодними — в обох варіантах смачно, ніжно та ароматно.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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