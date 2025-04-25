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Не жареные и не вареные яйца — омлет с секретом китайской кухни

25 апреля 2025 05:00
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Не жареные и не вареные яйца — паровой омлет с секретом китайской кухни
Нежный омлет. Фото: smachnenke.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Этот омлет не жарится и не варится в классическом смысле - его готовят на пару, как это веками делают в Китае. Результат - удивительно нежная, шелковистая текстура и деликатный вкус, которые покоряют с первой ложки.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • яйца — 4 шт.;
  • соль по вкусу;
  • вода — 220 мл.;
  • масло сливочное по вкусу.

Способ приготовления

Взбить яйца с солью венчиком до однородной консистенции. Процедить смесь через сито, чтобы убрать пленки и сгустки, и влить воду. Перемешать еще раз.

рецепт китайського омлета
Взбитые яйца. Фото: smachnenke.com.ua

Перелить яичную смесь в термостойкую миску. Поставить ее в кастрюлю с кипятком, на дне которой размещена силиконовая подставка.

простий рецепт китайського омлета
Приготовление омлета. Фото: smachnenke.com.ua

Накрыть миску тарелкой, а кастрюлю — крышкой. Варить на медленном огне примерно 20 минут.

рецепт китайського омлета на сніданок
Готовый омлет. Фото: smachnenke.com.ua

Готовый омлет смазать сливочным маслом, нарезать порционно и подавать теплым.

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