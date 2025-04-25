Не жареные и не вареные яйца — паровой омлет с секретом китайской кухни

Не жареные и не вареные яйца — омлет с секретом китайской кухни
Этот омлет не жарится и не варится в классическом смысле - его готовят на пару, как это веками делают в Китае. Результат - удивительно нежная, шелковистая текстура и деликатный вкус, которые покоряют с первой ложки.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- яйца — 4 шт.;
- соль по вкусу;
- вода — 220 мл.;
- масло сливочное по вкусу.
Способ приготовления
Взбить яйца с солью венчиком до однородной консистенции. Процедить смесь через сито, чтобы убрать пленки и сгустки, и влить воду. Перемешать еще раз.
Перелить яичную смесь в термостойкую миску. Поставить ее в кастрюлю с кипятком, на дне которой размещена силиконовая подставка.
Накрыть миску тарелкой, а кастрюлю — крышкой. Варить на медленном огне примерно 20 минут.
Готовый омлет смазать сливочным маслом, нарезать порционно и подавать теплым.
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