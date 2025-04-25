Не жареные и не вареные яйца — паровой омлет с секретом китайской кухни

Нежный омлет. Фото: smachnenke.com.ua

Этот омлет не жарится и не варится в классическом смысле - его готовят на пару, как это веками делают в Китае. Результат - удивительно нежная, шелковистая текстура и деликатный вкус, которые покоряют с первой ложки.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

яйца — 4 шт.;

соль по вкусу;

вода — 220 мл.;

масло сливочное по вкусу.

Способ приготовления

Взбить яйца с солью венчиком до однородной консистенции. Процедить смесь через сито, чтобы убрать пленки и сгустки, и влить воду. Перемешать еще раз.

Взбитые яйца. Фото: smachnenke.com.ua

Перелить яичную смесь в термостойкую миску. Поставить ее в кастрюлю с кипятком, на дне которой размещена силиконовая подставка.

Приготовление омлета. Фото: smachnenke.com.ua

Накрыть миску тарелкой, а кастрюлю — крышкой. Варить на медленном огне примерно 20 минут.

Готовый омлет. Фото: smachnenke.com.ua

Готовый омлет смазать сливочным маслом, нарезать порционно и подавать теплым.

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