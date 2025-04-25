Не смажені й не варені яйця — паровий омлет із секретом китайської кухні

Ніжний омлет. Фото: smachnenke.com.ua

Цей омлет не смажиться і не вариться у класичному сенсі — його готують на пару, як це століттями роблять у Китаї. Результат — напрочуд ніжна, шовковиста текстура та делікатний смак, які підкорюють з першої ложки.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

яйця — 4 шт.;

сіль до смаку

вода — 220 мл.;

масло вершкове до смаку

Спосіб приготування

Збити яйця з сіллю вінчиком до однорідної консистенції. Процідити суміш через сито, щоб прибрати плівки та згустки, і влити воду. Перемішати ще раз.

Збиті яйця. Фото: smachnenke.com.ua

Перелити яєчну суміш у термостійку миску. Поставити її у каструлю з окропом, на дні якої розміщена силіконова підставка.

Приготування омлета. Фото: smachnenke.com.ua

Накрити миску тарілкою, а каструлю — кришкою. Варити на повільному вогні приблизно 20 хвилин.

Готовий омлет. Фото: smachnenke.com.ua

Готовий омлет змастити вершковим маслом, нарізати порційно та подавати теплим.

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