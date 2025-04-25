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Не смажені та не варені яйця — омлет з секретом китайської кухня

25 квітня 2025 05:00
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Не смажені й не варені яйця — паровий омлет із секретом китайської кухні
Ніжний омлет. Фото: smachnenke.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Цей омлет не смажиться і не вариться у класичному сенсі — його готують на пару, як це століттями роблять у Китаї. Результат — напрочуд ніжна, шовковиста текстура та делікатний смак, які підкорюють з першої ложки.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • яйця — 4 шт.;
  • сіль до смаку
  • вода — 220 мл.;
  • масло вершкове до смаку

Спосіб приготування

Збити яйця з сіллю вінчиком до однорідної консистенції. Процідити суміш через сито, щоб прибрати плівки та згустки, і влити воду. Перемішати ще раз.

рецепт китайського омлета
Збиті яйця. Фото: smachnenke.com.ua

Перелити яєчну суміш у термостійку миску. Поставити її у каструлю з окропом, на дні якої розміщена силіконова підставка.

простий рецепт китайського омлета
Приготування омлета. Фото: smachnenke.com.ua

Накрити миску тарілкою, а каструлю — кришкою. Варити на повільному вогні приблизно 20 хвилин.

рецепт китайського омлета на сніданок
Готовий омлет. Фото: smachnenke.com.ua

Готовий омлет змастити вершковим маслом, нарізати порційно та подавати теплим.

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