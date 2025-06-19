Капустные котлетки с курицей и грибной зажаркой — вкуснее драников, идея на каждый день

Домашние деруны. Фото: gospodynka.com.ua

Эти румяные котлетки из капусты, куриного филе и грибной зажарки имеют нежную текстуру и насыщенный вкус, который легко перепутать с классическими драниками. Отличный вариант для обеда или ужина, который покорит и взрослых, и детей.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

белокочанная капуста — ½ шт.;

куриное филе — 2 шт.;

яйца — 3 шт.;

мука — 4 ст. л.;

соль, черный перец, сладкая паприка — по вкусу;

масло — для жарки.

Для зажарки:

лук — 1 шт.;

чеснок — 2 зуб;

шампиньоны — 6 шт.;

морковь — 1 шт.;

сливочное масло — для жарки;

соль, черный перец — по вкусу.

Способ приготовления

Мелко нашинковать капусту, переложить на сковородку, залить водой и тушить под крышкой 15 минут, помешивая в процессе. Слить лишнюю жидкость через сито и остудить.

Тушеная капуста. Фото: gospodynka.com.ua



Замороженное куриное филе натереть на терке и смешать с капустой. Яйца взбить с солью, перцем и паприкой, добавить к массе, перемешать.

Лук и морковь. Фото: gospodynka.com.ua

Для зажарки растопить на сковородке сливочное масло, обжарить мелко нарезанные лук и чеснок до прозрачности.

Фарш и капуста. Фото: gospodynka.com.ua



Добавить мелко нарезанные грибы, обжарить, добавить тертую морковь и тушить еще несколько минут. Посолить и поперчить.

Готовое блюдо. Фото: gospodynka.com.ua

К основной массе добавить зажарку, всыпать муку и хорошо перемешать. На разогретую сковороду с маслом выкладывать массу ложкой, формируя прямоугольные котлетки. Обжарить с обеих сторон до золотистой корочки. Подавать горячими.

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