Капустные котлетки с курицей и грибной зажаркой — вкуснее драников, идея на каждый день

Не деруны, но очень похожи — невозможно догадаться, из чего они
Эти румяные котлетки из капусты, куриного филе и грибной зажарки имеют нежную текстуру и насыщенный вкус, который легко перепутать с классическими драниками. Отличный вариант для обеда или ужина, который покорит и взрослых, и детей.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- белокочанная капуста — ½ шт.;
- куриное филе — 2 шт.;
- яйца — 3 шт.;
- мука — 4 ст. л.;
- соль, черный перец, сладкая паприка — по вкусу;
- масло — для жарки.
Для зажарки:
- лук — 1 шт.;
- чеснок — 2 зуб;
- шампиньоны — 6 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- сливочное масло — для жарки;
- соль, черный перец — по вкусу.
Способ приготовления
Мелко нашинковать капусту, переложить на сковородку, залить водой и тушить под крышкой 15 минут, помешивая в процессе. Слить лишнюю жидкость через сито и остудить.
Замороженное куриное филе натереть на терке и смешать с капустой. Яйца взбить с солью, перцем и паприкой, добавить к массе, перемешать.
Для зажарки растопить на сковородке сливочное масло, обжарить мелко нарезанные лук и чеснок до прозрачности.
Добавить мелко нарезанные грибы, обжарить, добавить тертую морковь и тушить еще несколько минут. Посолить и поперчить.
К основной массе добавить зажарку, всыпать муку и хорошо перемешать. На разогретую сковороду с маслом выкладывать массу ложкой, формируя прямоугольные котлетки. Обжарить с обеих сторон до золотистой корочки. Подавать горячими.
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