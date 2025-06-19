Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Рецепты АрхивВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаУкраинаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeИндустрииНовости дняМетеоТехнологииАвтоПраздникиСпортВоенная экономикаНедвижимостьЭкономикаФинансыПсихологияИнвестицииАрмияМедцентрДомКиноМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рецепты Не деруны, но очень похожи — невозможно догадаться, из чего они

Не деруны, но очень похожи — невозможно догадаться, из чего они

Ua en ru
Дата публикации 19 июня 2025 15:00
Капустные котлетки с курицей и грибной зажаркой — вкуснее драников, идея на каждый день
Домашние деруны. Фото: gospodynka.com.ua
Ключові моменти Способ приготовления Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов из кабачков

Эти румяные котлетки из капусты, куриного филе и грибной зажарки имеют нежную текстуру и насыщенный вкус, который легко перепутать с классическими драниками. Отличный вариант для обеда или ужина, который покорит и взрослых, и детей.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • белокочанная капуста — ½ шт.;
  • куриное филе — 2 шт.;
  • яйца — 3 шт.;
  • мука — 4 ст. л.;
  • соль, черный перец, сладкая паприка — по вкусу;
  • масло — для жарки.

Для зажарки:

  • лук — 1 шт.;
  • чеснок — 2 зуб;
  • шампиньоны — 6 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • сливочное масло — для жарки;
  • соль, черный перец — по вкусу.

Способ приготовления

Мелко нашинковать капусту, переложить на сковородку, залить водой и тушить под крышкой 15 минут, помешивая в процессе. Слить лишнюю жидкость через сито и остудить.

деруни з курки та капусти
Тушеная капуста. Фото: gospodynka.com.ua


Замороженное куриное филе натереть на терке и смешать с капустой. Яйца взбить с солью, перцем и паприкой, добавить к массе, перемешать.

оладки з курячого філе та капусти
Лук и морковь. Фото: gospodynka.com.ua

Для зажарки растопить на сковородке сливочное масло, обжарить мелко нарезанные лук и чеснок до прозрачности.

смачні оладки з капустою
Фарш и капуста. Фото: gospodynka.com.ua


Добавить мелко нарезанные грибы, обжарить, добавить тертую морковь и тушить еще несколько минут. Посолить и поперчить.

смачні оладки з куркою
Готовое блюдо. Фото: gospodynka.com.ua

К основной массе добавить зажарку, всыпать муку и хорошо перемешать. На разогретую сковороду с маслом выкладывать массу ложкой, формируя прямоугольные котлетки. Обжарить с обеих сторон до золотистой корочки. Подавать горячими.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов из кабачков

Рецепт котлет из кабачков, как мясные — никто не догадается из чего они.

Вкусный рецепт кабачков по-французски от украинского шеф-повара Евгения Клопотенко.

Необычное блюдо, закуска из кабачков, как в ресторане — рецепт из Польши.

Простой рецепт дерунов из кабачков, которые вкуснее картофельных.

капуста Деруны рецепт котлеты куриное филе
Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации