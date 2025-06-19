Капустяні котлетки з куркою та грибною засмажкою — смачніші за деруни, ідея на кожен день

Не деруни, але дуже схожі — неможливо здогадатися, з чого вони
Ці рум’яні котлетки з капусти, курячого філе та грибної засмажки мають ніжну текстуру й насичений смак, який легко переплутати з класичними дерунами. Чудовий варіант для обіду або вечері, який підкорить і дорослих, і дітей.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- білокачанна капуста — ½ шт.;
- куряче філе — 2 шт.;
- яйця — 3 шт.;
- борошно — 4 ст. л.;
- сіль, чорний перець, солодка паприка — на смак;
- олія — для смаження.
Для засмажки:
- цибуля — 1 шт.;
- часник — 2 зуб.;
- печериці — 6 шт.;
- морква — 1 шт.;
- вершкове масло — для смаження;
- сіль, чорний перець — на смак.
Спосіб приготування
Дрібно нашаткувати капусту, перекласти на сковорідку, залити водою та тушкувати під кришкою 15 хвилин, помішуючи в процесі. Злити зайву рідину через сито й остудити.
Заморожене куряче філе натерти на тертці й змішати з капустою. Яйця збити з сіллю, перцем і паприкою, додати до маси, перемішати.
Для засмажки розтопити на сковорідці вершкове масло, обсмажити дрібно нарізані цибулю та часник до прозорості.
Додати дрібно нарізані гриби, обсмажити, додати терту моркву та тушкувати ще кілька хвилин. Посолити й поперчити.
До основної маси додати засмажку, всипати борошно й добре перемішати. На розігріту сковорідку з олією викладати масу ложкою, формуючи прямокутні котлетки. Обсмажити з обох боків до золотистої скоринки. Подавати гарячими.
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