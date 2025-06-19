Капустяні котлетки з куркою та грибною засмажкою — смачніші за деруни, ідея на кожен день

Домашні деруни. Фото: gospodynka.com.ua

Ці рум’яні котлетки з капусти, курячого філе та грибної засмажки мають ніжну текстуру й насичений смак, який легко переплутати з класичними дерунами. Чудовий варіант для обіду або вечері, який підкорить і дорослих, і дітей.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

білокачанна капуста — ½ шт.;

куряче філе — 2 шт.;

яйця — 3 шт.;

борошно — 4 ст. л.;

сіль, чорний перець, солодка паприка — на смак;

олія — для смаження.

Для засмажки:

цибуля — 1 шт.;

часник — 2 зуб.;

печериці — 6 шт.;

морква — 1 шт.;

вершкове масло — для смаження;

сіль, чорний перець — на смак.

Спосіб приготування

Дрібно нашаткувати капусту, перекласти на сковорідку, залити водою та тушкувати під кришкою 15 хвилин, помішуючи в процесі. Злити зайву рідину через сито й остудити.

Тушкована капуста. Фото: gospodynka.com.ua



Заморожене куряче філе натерти на тертці й змішати з капустою. Яйця збити з сіллю, перцем і паприкою, додати до маси, перемішати.

Цибуля та морква. Фото: gospodynka.com.ua

Для засмажки розтопити на сковорідці вершкове масло, обсмажити дрібно нарізані цибулю та часник до прозорості.

Фарш та капуста. Фото: gospodynka.com.ua



Додати дрібно нарізані гриби, обсмажити, додати терту моркву та тушкувати ще кілька хвилин. Посолити й поперчити.

Готова страва. Фото: gospodynka.com.ua

До основної маси додати засмажку, всипати борошно й добре перемішати. На розігріту сковорідку з олією викладати масу ложкою, формуючи прямокутні котлетки. Обсмажити з обох боків до золотистої скоринки. Подавати гарячими.

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