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Головна Рецепти Не деруни, але дуже схожі — неможливо здогадатися, з чого вони

Не деруни, але дуже схожі — неможливо здогадатися, з чого вони

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Дата публікації: 19 червня 2025 15:00
Капустяні котлетки з куркою та грибною засмажкою — смачніші за деруни, ідея на кожен день
Домашні деруни. Фото: gospodynka.com.ua
Ключові моменти Спосіб приготування Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів з кабачків

Ці рум’яні котлетки з капусти, курячого філе та грибної засмажки мають ніжну текстуру й насичений смак, який легко переплутати з класичними дерунами. Чудовий варіант для обіду або вечері, який підкорить і дорослих, і дітей.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • білокачанна капуста — ½ шт.;
  • куряче філе — 2 шт.;
  • яйця — 3 шт.;
  • борошно — 4 ст. л.;
  • сіль, чорний перець, солодка паприка — на смак;
  • олія — для смаження.

Для засмажки:

  • цибуля — 1 шт.;
  • часник — 2 зуб.;
  • печериці — 6 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • вершкове масло — для смаження;
  • сіль, чорний перець — на смак.

Спосіб приготування

Дрібно нашаткувати капусту, перекласти на сковорідку, залити водою та тушкувати під кришкою 15 хвилин, помішуючи в процесі. Злити зайву рідину через сито й остудити.

деруни з курки та капусти
Тушкована капуста. Фото: gospodynka.com.ua


Заморожене куряче філе натерти на тертці й змішати з капустою. Яйця збити з сіллю, перцем і паприкою, додати до маси, перемішати.

оладки з курячого філе та капусти
Цибуля та морква. Фото: gospodynka.com.ua

Для засмажки розтопити на сковорідці вершкове масло, обсмажити дрібно нарізані цибулю та часник до прозорості.

смачні оладки з капустою
Фарш та капуста. Фото: gospodynka.com.ua


Додати дрібно нарізані гриби, обсмажити, додати терту моркву та тушкувати ще кілька хвилин. Посолити й поперчити.

смачні оладки з куркою
Готова страва. Фото: gospodynka.com.ua

До основної маси додати засмажку, всипати борошно й добре перемішати. На розігріту сковорідку з олією викладати масу ложкою, формуючи прямокутні котлетки. Обсмажити з обох боків до золотистої скоринки. Подавати гарячими.

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капуста Деруни рецепт котлети куряче філе
Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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