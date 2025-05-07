Завтрак намазка с яйцами и горчицей на багет — простой рецепт

Намазка "на завтрак" №1 — утром на хлеб для сытного начала дня
Этот простой и одновременно вкусный вариант завтрака точно станет фаворитом: хрустящий багет, пикантная яичная намазка с дижонской горчицей и ароматной зеленью создают гармоничное, питательное начало дня. Подойдет как для будней, так и для неторопливых выходных.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- багет — 1 шт.;
- масло (оливковое) — для смазывания;
- яйца вареные — 5 шт.;
- соль, перец — по вкусу;
- сельдерей — 1 стебель;
- зелень, укроп — по вкусу;
- горчица дижонская в зернах — 1 ч. л.;
- горчица дижонская классическая — 0,5 ч. л.;
- майонез — по вкусу.
Способ приготовления
Нарезать багет ломтиками, смазать их маслом, немного посолить и подрумянить в духовке до хрустящей корочки.
Яйца нарезать кубиками, добавить мелко нарезанный сельдерей, укроп, оба вида горчицы, майонез, посолить, поперчить и тщательно перемешать.
Выложить намазку на теплый багет и сразу подавать.
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