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Намазка "на завтрак" №1 — утром на хлеб для сытного начала дня

7 мая 2025 05:00
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Завтрак намазка с яйцами и горчицей на багет — простой рецепт
Намазка на хлеб. Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Этот простой и одновременно вкусный вариант завтрака точно станет фаворитом: хрустящий багет, пикантная яичная намазка с дижонской горчицей и ароматной зеленью создают гармоничное, питательное начало дня. Подойдет как для будней, так и для неторопливых выходных.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • багет — 1 шт.;
  • масло (оливковое) — для смазывания;
  • яйца вареные — 5 шт.;
  • соль, перец — по вкусу;
  • сельдерей — 1 стебель;
  • зелень, укроп — по вкусу;
  • горчица дижонская в зернах — 1 ч. л.;
  • горчица дижонская классическая — 0,5 ч. л.;
  • майонез — по вкусу.

Способ приготовления

Нарезать багет ломтиками, смазать их маслом, немного посолить и подрумянить в духовке до хрустящей корочки.

Хрусткий підсмажений багет із яєчною намазкою, селерою та зеленню
Жареный багет. Фото: gospodynka.com.ua

Яйца нарезать кубиками, добавить мелко нарезанный сельдерей, укроп, оба вида горчицы, майонез, посолить, поперчить и тщательно перемешать.

Намазка для сніданку з варених яєць і діжонської гірчиці на багеті
Приготовление намазки. Фото: gospodynka.com.ua

Выложить намазку на теплый багет и сразу подавать.

Ароматний сніданок: тост із яйцями, кропом і пікантною гірчицею
Готовые бутерброды. Фото: gospodynka.com.ua

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