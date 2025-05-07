Завтрак намазка с яйцами и горчицей на багет — простой рецепт

Намазка на хлеб. Фото: gospodynka.com.ua

Этот простой и одновременно вкусный вариант завтрака точно станет фаворитом: хрустящий багет, пикантная яичная намазка с дижонской горчицей и ароматной зеленью создают гармоничное, питательное начало дня. Подойдет как для будней, так и для неторопливых выходных.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

багет — 1 шт.;

масло (оливковое) — для смазывания;

яйца вареные — 5 шт.;

соль, перец — по вкусу;

сельдерей — 1 стебель;

зелень, укроп — по вкусу;

горчица дижонская в зернах — 1 ч. л.;

горчица дижонская классическая — 0,5 ч. л.;

майонез — по вкусу.

Способ приготовления

Нарезать багет ломтиками, смазать их маслом, немного посолить и подрумянить в духовке до хрустящей корочки.

Жареный багет. Фото: gospodynka.com.ua

Яйца нарезать кубиками, добавить мелко нарезанный сельдерей, укроп, оба вида горчицы, майонез, посолить, поперчить и тщательно перемешать.

Приготовление намазки. Фото: gospodynka.com.ua

Выложить намазку на теплый багет и сразу подавать.

Готовые бутерброды. Фото: gospodynka.com.ua

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