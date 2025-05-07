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Намазка "сніданкова" №1 — вранці на хліб для ситного початку дня

7 травня 2025 05:00
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Сніданкова намазка з яйцями та гірчицею на багет — простий рецепт
Намазка на хліб. Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Цей простий і водночас смачний варіант сніданку точно стане фаворитом: хрусткий багет, пікантна яєчна намазка з діжонською гірчицею та ароматною зеленню створюють гармонійний, поживний початок дня. Підійде як для буднів, так і для неквапливих вихідних.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • багет — 1 шт.;
  • олія (оливкова) — для змащування;
  • яйця варені — 5 шт.;
  • сіль, перець — за смаком;
  • селера — 1 стебло;
  • зелень, кріп — за смаком;
  • гірчиця діжонська в зернах — 1 ч. л.;
  • гірчиця діжонська класична — 0,5 ч. л.;
  • майонез — за смаком.

Спосіб приготування

Нарізати багет скибками, змастити їх олією, трохи посолити й підрум’янити в духовці до хрусткої скоринки.

Хрусткий підсмажений багет із яєчною намазкою, селерою та зеленню
Смажений багет. Фото: gospodynka.com.ua

Яйця нарізати кубиками, додати дрібно нарізану селеру, кріп, обидва види гірчиці, майонез, посолити, поперчити та ретельно перемішати.

Намазка для сніданку з варених яєць і діжонської гірчиці на багеті
Приготування намазки. Фото: gospodynka.com.ua

Викласти намазку на теплий багет і одразу подавати.

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Готові бутерброди. Фото: gospodynka.com.ua

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