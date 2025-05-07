Сніданкова намазка з яйцями та гірчицею на багет — простий рецепт

Намазка на хліб. Фото: gospodynka.com.ua

Цей простий і водночас смачний варіант сніданку точно стане фаворитом: хрусткий багет, пікантна яєчна намазка з діжонською гірчицею та ароматною зеленню створюють гармонійний, поживний початок дня. Підійде як для буднів, так і для неквапливих вихідних.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

багет — 1 шт.;

олія (оливкова) — для змащування;

яйця варені — 5 шт.;

сіль, перець — за смаком;

селера — 1 стебло;

зелень, кріп — за смаком;

гірчиця діжонська в зернах — 1 ч. л.;

гірчиця діжонська класична — 0,5 ч. л.;

майонез — за смаком.

Спосіб приготування

Нарізати багет скибками, змастити їх олією, трохи посолити й підрум’янити в духовці до хрусткої скоринки.

Смажений багет. Фото: gospodynka.com.ua

Яйця нарізати кубиками, додати дрібно нарізану селеру, кріп, обидва види гірчиці, майонез, посолити, поперчити та ретельно перемішати.

Приготування намазки. Фото: gospodynka.com.ua

Викласти намазку на теплий багет і одразу подавати.

Готові бутерброди. Фото: gospodynka.com.ua

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