Сніданкова намазка з яйцями та гірчицею на багет — простий рецепт

Намазка "сніданкова" №1 — вранці на хліб для ситного початку дня
Цей простий і водночас смачний варіант сніданку точно стане фаворитом: хрусткий багет, пікантна яєчна намазка з діжонською гірчицею та ароматною зеленню створюють гармонійний, поживний початок дня. Підійде як для буднів, так і для неквапливих вихідних.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- багет — 1 шт.;
- олія (оливкова) — для змащування;
- яйця варені — 5 шт.;
- сіль, перець — за смаком;
- селера — 1 стебло;
- зелень, кріп — за смаком;
- гірчиця діжонська в зернах — 1 ч. л.;
- гірчиця діжонська класична — 0,5 ч. л.;
- майонез — за смаком.
Спосіб приготування
Нарізати багет скибками, змастити їх олією, трохи посолити й підрум’янити в духовці до хрусткої скоринки.
Яйця нарізати кубиками, додати дрібно нарізану селеру, кріп, обидва види гірчиці, майонез, посолити, поперчити та ретельно перемішати.
Викласти намазку на теплий багет і одразу подавати.
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