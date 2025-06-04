Клубничный торт без выпекания с йогуртом и сливками — летний десерт за 15 минут

Печенье и клубника. Фото: smachnenke.com.ua

Этот простой торт с клубникой и сливками готовится без духовки и станет любимым летним десертом: нежная структура, яркий вкус и минимум усилий — всего 15 минут и холодильник сделает все за вас.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

печенье — 320 г;

клубника — 300 г;

сахарная пудра — 50 г;

клубничный йогурт — 350 г;

сливки (жирные, от 30%) — 200 мл.

Способ приготовления

Измельчить печенье на кусочки, смешать с нарезанной клубникой в большой миске. Добавить сахарную пудру и клубничный йогурт, тщательно перемешать до однородной массы. Выложить смесь в разъемную форму, разровнять и утрамбовать ложкой или лопаткой.

Измельченное печенье и клубника. Фото: smachnenke.com.ua

Отдельно взбить охлажденные сливки до устойчивых пиков. Выложить сливочную массу на основу, разровнять и поставить торт в холодильник на 2 часа.

Приготовление десерта. Фото: smachnenke.com.ua

Перед подачей освободить от формы, по желанию украсить кусочками свежей клубники. Нарезать на порции и подавать охлажденным.

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