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Найшвидший полуничний торт без духовки — рецепт сезонного десерту

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Дата публікації: 4 червня 2025 03:00
Полуничний торт без випікання з йогуртом і вершками — літній десерт за 15 хвилин
Печиво та полуниця. Фото: smachnenke.com.ua

Цей простий торт із полуницею та вершками готується без духовки та стане улюбленим літнім десертом: ніжна структура, яскравий смак і мінімум зусиль — усього 15 хвилин і холодильник зробить усе за вас.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • печиво — 320 г;
  • полуниця — 300 г;
  • цукрова пудра — 50 г;
  • полуничний йогурт — 350 г;
  • вершки (жирні, від 30%) — 200 мл.

Спосіб приготування

Подрібнити печиво на шматочки, змішати з нарізаною полуницею у великій мисці. Додати цукрову пудру та полуничний йогурт, ретельно перемішати до однорідної маси. Викласти суміш у роз’ємну форму, розрівняти й утрамбувати ложкою або лопаткою.

рецепт полуничного десерта без випічки
Подрібнене печиво та полуниця. Фото: smachnenke.com.ua

Окремо збити охолоджені вершки до стійких піків. Викласти вершкову масу на основу, розрівняти й поставити торт у холодильник на 2 години.

простий рецепт полуничного десерта без випічки
Приготування десерту. Фото: smachnenke.com.ua

Перед подачею звільнити від форми, за бажанням прикрасити шматочками свіжої полуниці. Нарізати на порції й подавати охолодженим.

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полуниця десерт торт рецепт без випічки
Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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