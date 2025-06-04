Полуничний торт без випікання з йогуртом і вершками — літній десерт за 15 хвилин

Печиво та полуниця. Фото: smachnenke.com.ua

Цей простий торт із полуницею та вершками готується без духовки та стане улюбленим літнім десертом: ніжна структура, яскравий смак і мінімум зусиль — усього 15 хвилин і холодильник зробить усе за вас.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

печиво — 320 г;

полуниця — 300 г;

цукрова пудра — 50 г;

полуничний йогурт — 350 г;

вершки (жирні, від 30%) — 200 мл.

Спосіб приготування

Подрібнити печиво на шматочки, змішати з нарізаною полуницею у великій мисці. Додати цукрову пудру та полуничний йогурт, ретельно перемішати до однорідної маси. Викласти суміш у роз’ємну форму, розрівняти й утрамбувати ложкою або лопаткою.

Подрібнене печиво та полуниця. Фото: smachnenke.com.ua

Окремо збити охолоджені вершки до стійких піків. Викласти вершкову масу на основу, розрівняти й поставити торт у холодильник на 2 години.

Приготування десерту. Фото: smachnenke.com.ua

Перед подачею звільнити від форми, за бажанням прикрасити шматочками свіжої полуниці. Нарізати на порції й подавати охолодженим.

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