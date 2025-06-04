Полуничний торт без випікання з йогуртом і вершками — літній десерт за 15 хвилин

Найшвидший полуничний торт без духовки — рецепт сезонного десерту
Цей простий торт із полуницею та вершками готується без духовки та стане улюбленим літнім десертом: ніжна структура, яскравий смак і мінімум зусиль — усього 15 хвилин і холодильник зробить усе за вас.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- печиво — 320 г;
- полуниця — 300 г;
- цукрова пудра — 50 г;
- полуничний йогурт — 350 г;
- вершки (жирні, від 30%) — 200 мл.
Спосіб приготування
Подрібнити печиво на шматочки, змішати з нарізаною полуницею у великій мисці. Додати цукрову пудру та полуничний йогурт, ретельно перемішати до однорідної маси. Викласти суміш у роз’ємну форму, розрівняти й утрамбувати ложкою або лопаткою.
Окремо збити охолоджені вершки до стійких піків. Викласти вершкову масу на основу, розрівняти й поставити торт у холодильник на 2 години.
Перед подачею звільнити від форми, за бажанням прикрасити шматочками свіжої полуниці. Нарізати на порції й подавати охолодженим.
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