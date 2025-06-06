Клубничный восторг — легкий летний десерт из трех ингредиентов, который тает во рту

Десерт "Клубничный восторг". Фото: smachnenke.com.ua

Этот нежный десерт из клубники, белков и сахара готовится без сливок и без выпекания — всего три ингредиента и несколько минут на кухне. Клубничная крошка в сочетании с воздушным белковым кремом создает настоящий летний восторг. Легкий, свежий, тает на языке — попробуйте приготовить хотя бы раз!

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

клубника — 250 г;

сахар — 60 г;

яичные белки — 2 шт.

Способ приготовления

Клубнику вымыть, удалить плодоножки и нарезать кусочками. Поместить в морозильную камеру на 2 часа до полного замораживания.

Измельченная клубника. Фото: smachnenke.com.ua

Тем временем приготовить белковую основу. Белки смешать с сахаром в жаростойкой миске. Поставить ее на водяную баню: вода в кастрюле должна едва кипеть.

Приготовление крема. Фото: smachnenke.com.ua

Постоянно помешивая венчиком, прогреть белки до полного растворения сахара. Масса должна быть горячей на ощупь, но не обжигать. Снять с огня и оставить остывать до комнатной температуры.

Готовый десерт. Фото: smachnenke.com.ua

Замороженную клубнику измельчить в блендере до состояния крошки. Добавить охлажденные белки с сахаром и взбивать миксером примерно 5 минут, пока масса не станет светлой, пышной и воздушной. Подавать сразу или охладить дополнительно в холодильнике.

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