Полуничний захват — легкий літній десерт із трьох інгредієнтів, що тане в роті

Літній десерт "Полуничний захват" — всього 3 простих інгредієнти
Цей ніжний десерт з полуниці, білків і цукру готується без вершків і без випікання — лише три інгредієнти й кілька хвилин на кухні. Полунична крихта у поєднанні з повітряним білковим кремом створює справжній літній захват. Легкий, свіжий, тане на язиці — спробуйте приготувати хоча б раз!
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- полуниця — 250 г;
- цукор — 60 г;
- яєчні білки — 2 шт.
Спосіб приготування
Полуницю вимити, видалити плодоніжки та нарізати шматочками. Помістити у морозильну камеру на 2 години до повного заморожування.
Тим часом приготувати білкову основу. Білки змішати з цукром у жаростійкій мисці. Поставити її на водяну баню: вода в каструлі має ледь кипіти.
Постійно помішуючи віничком, прогріти білки до повного розчинення цукру. Маса має бути гарячою на дотик, але не обпікати. Зняти з вогню та залишити остигати до кімнатної температури.
Заморожену полуницю подрібнити у блендері до стану крихти. Додати охолоджені білки з цукром і збивати міксером приблизно 5 хвилин, поки маса не стане світлою, пишною і повітряною. Подавати одразу або охолодити додатково в холодильнику.
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