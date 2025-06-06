Полуничний захват — легкий літній десерт із трьох інгредієнтів, що тане в роті

Десерт "Полуничний захват". Фото: smachnenke.com.ua

Цей ніжний десерт з полуниці, білків і цукру готується без вершків і без випікання — лише три інгредієнти й кілька хвилин на кухні. Полунична крихта у поєднанні з повітряним білковим кремом створює справжній літній захват. Легкий, свіжий, тане на язиці — спробуйте приготувати хоча б раз!

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

полуниця — 250 г;

цукор — 60 г;

яєчні білки — 2 шт.

Спосіб приготування

Полуницю вимити, видалити плодоніжки та нарізати шматочками. Помістити у морозильну камеру на 2 години до повного заморожування.

Подрібнена полуниця. Фото: smachnenke.com.ua

Тим часом приготувати білкову основу. Білки змішати з цукром у жаростійкій мисці. Поставити її на водяну баню: вода в каструлі має ледь кипіти.

Приготування крема. Фото: smachnenke.com.ua

Постійно помішуючи віничком, прогріти білки до повного розчинення цукру. Маса має бути гарячою на дотик, але не обпікати. Зняти з вогню та залишити остигати до кімнатної температури.

Готовий десерт. Фото: smachnenke.com.ua

Заморожену полуницю подрібнити у блендері до стану крихти. Додати охолоджені білки з цукром і збивати міксером приблизно 5 хвилин, поки маса не стане світлою, пишною і повітряною. Подавати одразу або охолодити додатково в холодильнику.

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