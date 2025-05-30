Ленивый пирог с яблоками на сметане — домашний рецепт, который не подведет

Ленивый пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Этот пирог готовится без хлопот: тесто замешивается вручную, начинка — из доступных ингредиентов, а вкус — как у мамы из детства. Если вы ищете проверенный рецепт, который получится даже у новичка, попробуйте этот вариант: хрустящая крошка, нежное яблочное наполнение и приятный аромат ванили сделают его любимым в твоей семье.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

мука — 400 г;

сливочное масло — 180 г;

сахар — 50 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

соль — ⅓ ч. л.;

ванильный сахар или ваниль — по вкусу;

яйцо — 1 шт.;

лимонный сок или вода — 1 ст. л.;

сметана или йогурт — 2 ст. л.

Для начинки:

яблоки (очищенные) — 600 г;

сахар — 100 г или по вкусу;

сок половины лимона.

Способ приготовления

В большой миске смешать муку с холодным сливочным маслом до образования крошки. Добавить сахар, разрыхлитель, соль и ваниль, перемешать. Затем ввести яйцо, лимонный сок и сметану. Замесить тесто руками.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Отделить треть теста, завернуть ее в пакет и положить в морозильную камеру на 40 минут. Основную часть также положить в пакет и отправить в холодильник на такое же время.

Яблочная начинка. Фото: gospodynka.com.ua

После остывания раскатать большую часть теста по размеру формы (примерно 25 см), выложить в нее пергамент, распределить тесто и сформировать бортики.

Приготовление пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки нарезать очищенные яблоки кубиками, смешать с лимонным соком и сахаром. Выложить на основу из теста.

Готовый пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Достать замороженную часть теста, натереть ее на крупной терке и равномерно посыпать пирог сверху. Выпекать в разогретой до 180 °C духовке примерно 40 минут, до золотистой корочки. Остудить перед подачей.

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