Ленивый пирог с яблоками на сметане — домашний рецепт, который не подведет

Ленивый пирог за 15 мин по рецепту мамы — получится у новичка
Этот пирог готовится без хлопот: тесто замешивается вручную, начинка — из доступных ингредиентов, а вкус — как у мамы из детства. Если вы ищете проверенный рецепт, который получится даже у новичка, попробуйте этот вариант: хрустящая крошка, нежное яблочное наполнение и приятный аромат ванили сделают его любимым в твоей семье.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- мука — 400 г;
- сливочное масло — 180 г;
- сахар — 50 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- соль — ⅓ ч. л.;
- ванильный сахар или ваниль — по вкусу;
- яйцо — 1 шт.;
- лимонный сок или вода — 1 ст. л.;
- сметана или йогурт — 2 ст. л.
Для начинки:
- яблоки (очищенные) — 600 г;
- сахар — 100 г или по вкусу;
- сок половины лимона.
Способ приготовления
В большой миске смешать муку с холодным сливочным маслом до образования крошки. Добавить сахар, разрыхлитель, соль и ваниль, перемешать. Затем ввести яйцо, лимонный сок и сметану. Замесить тесто руками.
Отделить треть теста, завернуть ее в пакет и положить в морозильную камеру на 40 минут. Основную часть также положить в пакет и отправить в холодильник на такое же время.
После остывания раскатать большую часть теста по размеру формы (примерно 25 см), выложить в нее пергамент, распределить тесто и сформировать бортики.
Для начинки нарезать очищенные яблоки кубиками, смешать с лимонным соком и сахаром. Выложить на основу из теста.
Достать замороженную часть теста, натереть ее на крупной терке и равномерно посыпать пирог сверху. Выпекать в разогретой до 180 °C духовке примерно 40 минут, до золотистой корочки. Остудить перед подачей.
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