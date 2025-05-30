Лінивий пиріг із яблуками на сметані — домашній рецепт, який не підведе

Лінивий пиріг. Фото: gospodynka.com.ua

Цей пиріг готується без клопоту: тісто замішується вручну, начинка — з доступних інгредієнтів, а смак — як у мами з дитинства. Якщо ви шукаєте перевірений рецепт, який вийде навіть у новачка, спробуйте цей варіант: хрумка крихта, ніжне яблучне наповнення та приємний аромат ванілі зроблять його улюбленим у твоїй родині.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

борошно — 400 г;

вершкове масло — 180 г;

цукор — 50 г;

розпушувач — 1 ч. л.;

сіль — ⅓ ч. л.;

ванільний цукор або ваніль — на смак;

яйце — 1 шт.;

лимонний сік або вода — 1 ст. л.;

сметана або йогурт — 2 ст. л.

Для начинки:

яблука (очищені) — 600 г;

цукор — 100 г або на смак;

сік половини лимона.

Спосіб приготування

У великій мисці змішати борошно з холодним вершковим маслом до утворення крихти. Додати цукор, розпушувач, сіль і ваніль, перемішати. Потім ввести яйце, лимонний сік та сметану. Замісити тісто руками.

Приготувння тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Відокремити третину тіста, загорнути її в пакет і покласти в морозильну камеру на 40 хвилин. Основну частину також покласти в пакет і відправити в холодильник на такий самий час.

Яблучна начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Після охолодження розкачати більшу частину тіста за розміром форми (приблизно 25 см), викласти в неї пергамент, розподілити тісто і сформувати бортики.

Приготування пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки нарізати очищені яблука кубиками, змішати з лимонним соком і цукром. Викласти на основу з тіста.

Готовий пиріг. Фото: gospodynka.com.ua

Дістати заморожену частину тіста, натерти її на великій тертці та рівномірно посипати пиріг зверху. Випікати в розігрітій до 180 °C духовці приблизно 40 хвилин, до золотистої скоринки. Остудити перед подачею.

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