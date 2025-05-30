Лінивий пиріг із яблуками на сметані — домашній рецепт, який не підведе

Лінивий пиріг за 15 хв за рецептом мами — вийде у новачка
Цей пиріг готується без клопоту: тісто замішується вручну, начинка — з доступних інгредієнтів, а смак — як у мами з дитинства. Якщо ви шукаєте перевірений рецепт, який вийде навіть у новачка, спробуйте цей варіант: хрумка крихта, ніжне яблучне наповнення та приємний аромат ванілі зроблять його улюбленим у твоїй родині.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- борошно — 400 г;
- вершкове масло — 180 г;
- цукор — 50 г;
- розпушувач — 1 ч. л.;
- сіль — ⅓ ч. л.;
- ванільний цукор або ваніль — на смак;
- яйце — 1 шт.;
- лимонний сік або вода — 1 ст. л.;
- сметана або йогурт — 2 ст. л.
Для начинки:
- яблука (очищені) — 600 г;
- цукор — 100 г або на смак;
- сік половини лимона.
Спосіб приготування
У великій мисці змішати борошно з холодним вершковим маслом до утворення крихти. Додати цукор, розпушувач, сіль і ваніль, перемішати. Потім ввести яйце, лимонний сік та сметану. Замісити тісто руками.
Відокремити третину тіста, загорнути її в пакет і покласти в морозильну камеру на 40 хвилин. Основну частину також покласти в пакет і відправити в холодильник на такий самий час.
Після охолодження розкачати більшу частину тіста за розміром форми (приблизно 25 см), викласти в неї пергамент, розподілити тісто і сформувати бортики.
Для начинки нарізати очищені яблука кубиками, змішати з лимонним соком і цукром. Викласти на основу з тіста.
Дістати заморожену частину тіста, натерти її на великій тертці та рівномірно посипати пиріг зверху. Випікати в розігрітій до 180 °C духовці приблизно 40 хвилин, до золотистої скоринки. Остудити перед подачею.
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