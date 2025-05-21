Ленивые пирожки со шпинатом и сыром на сковородке — завтрак за 10 минут

Ленивые пирожки на завтрак за 10 минут — получается 30 штук
Когда времени в обрез, а хочется теплого домашнего завтрака — эти ленивые пирожки вас выручат. Мягкие, ароматные, с сыром и зеленью, они готовятся буквально за 10 минут без лишних усилий. Идеальный вариант для буднего утра или неожиданных гостей.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- кефир — 200 мл.;
- сметана — 4 ст. л;
- яйцо — 1 шт.;
- соль — 0,5 ч. л.;
- сода — 0,5 ч. л.;
- мука — 250 г;
- творог — 250 г;
- шпинат — 40 г;
- зеленый лук — 30 г;
- масло — для жарки.
Способ приготовления
В глубокой миске смешать кефир, сметану, яйцо, соль и соду. Добавить муку, хорошо перемешать до однородного теста.
К тесту добавить творог, измельченный шпинат и нарезанный зеленый лук. Еще раз перемешать.
Разогреть растительное масло на сковороде. Выкладывать тесто ложкой, формируя небольшие пирожки. Жарить с обеих сторон до румяной корочки.
Готовые пирожки выложить на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир. Подавать теплыми — вкуснее всего прямо со сковородки.
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