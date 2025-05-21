Ленивые пирожки со шпинатом и сыром на сковородке — завтрак за 10 минут

Ленивые пирожки. Фото: gospodynka.com.ua

Когда времени в обрез, а хочется теплого домашнего завтрака — эти ленивые пирожки вас выручат. Мягкие, ароматные, с сыром и зеленью, они готовятся буквально за 10 минут без лишних усилий. Идеальный вариант для буднего утра или неожиданных гостей.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

кефир — 200 мл.;

сметана — 4 ст. л;

яйцо — 1 шт.;

соль — 0,5 ч. л.;

сода — 0,5 ч. л.;

мука — 250 г;

творог — 250 г;

шпинат — 40 г;

зеленый лук — 30 г;

масло — для жарки.

Способ приготовления

В глубокой миске смешать кефир, сметану, яйцо, соль и соду. Добавить муку, хорошо перемешать до однородного теста.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

К тесту добавить творог, измельченный шпинат и нарезанный зеленый лук. Еще раз перемешать.

Пирожки на сковороде. Фото: gospodynka.com.ua

Разогреть растительное масло на сковороде. Выкладывать тесто ложкой, формируя небольшие пирожки. Жарить с обеих сторон до румяной корочки.

Готовые пирожки. Фото: gospodynka.com.ua

Готовые пирожки выложить на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир. Подавать теплыми — вкуснее всего прямо со сковородки.

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