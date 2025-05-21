Ліниві пиріжки зі шпинатом та сиром на сковорідці — сніданок за 10 хвилин

Ліниві пиріжки на сніданок за 10 хвилин — виходить 30 штук
Коли часу обмаль, а хочеться теплого домашнього сніданку — ці ліниві пиріжки вас виручать. М’які, ароматні, з сиром і зеленню, вони готуються буквально за 10 хвилин без зайвих зусиль. Ідеальний варіант для буднього ранку або несподіваних гостей.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- кефір — 200 мл.;
- сметана — 4 ст. л.;
- яйце — 1 шт.;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- сода — 0,5 ч. л.;
- борошно — 250 г;
- сир кисломолочний — 250 г;
- шпинат — 40 г;
- зелена цибуля — 30 г;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
У глибокій мисці змішати кефір, сметану, яйце, сіль і соду. Додати борошно, добре перемішати до однорідного тіста.
До тіста додати кисломолочний сир, подрібнений шпинат і нарізану зелену цибулю. Ще раз перемішати.
Розігріти олію на сковорідці. Викладати тісто ложкою, формуючи невеликі пиріжки. Смажити з обох боків до рум’яної скоринки.
Готові пиріжки викласти на паперові рушники, щоб прибрати зайвий жир. Подавати теплими — смакують найкраще прямо зі сковорідки.
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