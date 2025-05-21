Ліниві пиріжки зі шпинатом та сиром на сковорідці — сніданок за 10 хвилин

Ліниві пиріжки. Фото: gospodynka.com.ua

Коли часу обмаль, а хочеться теплого домашнього сніданку — ці ліниві пиріжки вас виручать. М’які, ароматні, з сиром і зеленню, вони готуються буквально за 10 хвилин без зайвих зусиль. Ідеальний варіант для буднього ранку або несподіваних гостей.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

кефір — 200 мл.;

сметана — 4 ст. л.;

яйце — 1 шт.;

сіль — 0,5 ч. л.;

сода — 0,5 ч. л.;

борошно — 250 г;

сир кисломолочний — 250 г;

шпинат — 40 г;

зелена цибуля — 30 г;

олія — для смаження.

Спосіб приготування

У глибокій мисці змішати кефір, сметану, яйце, сіль і соду. Додати борошно, добре перемішати до однорідного тіста.

Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

До тіста додати кисломолочний сир, подрібнений шпинат і нарізану зелену цибулю. Ще раз перемішати.

Пиріжки на пательні. Фото: gospodynka.com.ua

Розігріти олію на сковорідці. Викладати тісто ложкою, формуючи невеликі пиріжки. Смажити з обох боків до рум’яної скоринки.

Готові пиріжки. Фото: gospodynka.com.ua

Готові пиріжки викласти на паперові рушники, щоб прибрати зайвий жир. Подавати теплими — смакують найкраще прямо зі сковорідки.

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