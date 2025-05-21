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Ліниві пиріжки на сніданок за 10 хвилин — виходить 30 штук

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Дата публікації: 21 травня 2025 05:00
Ліниві пиріжки зі шпинатом та сиром на сковорідці — сніданок за 10 хвилин
Ліниві пиріжки. Фото: gospodynka.com.ua

Коли часу обмаль, а хочеться теплого домашнього сніданку — ці ліниві пиріжки вас виручать. М’які, ароматні, з сиром і зеленню, вони готуються буквально за 10 хвилин без зайвих зусиль. Ідеальний варіант для буднього ранку або несподіваних гостей.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • кефір — 200 мл.;
  • сметана — 4 ст. л.;
  • яйце — 1 шт.;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • сода — 0,5 ч. л.;
  • борошно — 250 г;
  • сир кисломолочний — 250 г;
  • шпинат — 40 г;
  • зелена цибуля — 30 г;
  • олія — для смаження.

Спосіб приготування

У глибокій мисці змішати кефір, сметану, яйце, сіль і соду. Додати борошно, добре перемішати до однорідного тіста.

рецепт сирних лінивих пиріжків
Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

До тіста додати кисломолочний сир, подрібнений шпинат і нарізану зелену цибулю. Ще раз перемішати.

простий рецепт сирних лінивих пиріжків
Пиріжки на пательні. Фото: gospodynka.com.ua

Розігріти олію на сковорідці. Викладати тісто ложкою, формуючи невеликі пиріжки. Смажити з обох боків до рум’яної скоринки.

рецепт сирних лінивих пиріжків на сніданок
Готові пиріжки. Фото: gospodynka.com.ua

Готові пиріжки викласти на паперові рушники, щоб прибрати зайвий жир. Подавати теплими — смакують найкраще прямо зі сковорідки.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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