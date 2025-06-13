Лимонный итальянский десерт без выпечки за 5 минут — рецепт

Итальянский десерт. Фото: smachnenke.com.ua

Этот освежающий итальянский десерт с лимонным кремом готовится без выпекания, желатина и долгого охлаждения. Всего несколько ингредиентов и 5 минут у плиты — и на столе готов чрезвычайно нежный, блестящий крем со сливками и сгущенкой. Он имеет идеальную консистенцию, приятную кислинку и потрясающий вид — идеально для лета.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

лимонный сок — 300 мл.;

вода — 250 мл.;

сахар — 50 г;

кукурузный крахмал — 70 г;

пищевой краситель — щепотка;

сливки холодные — 500 мл.;

сгущенное молоко — 200 мл.

Способ приготовления

Выжать сок из трех лимонов, смешать с водой, сахаром, красителем и крахмалом. Хорошо размешать до полного растворения.

Сок из лимонов. Фото: smachnenke.com.ua

Поставить на средний огонь и варить, постоянно помешивая, до загустения. Когда масса станет однородной и блестящей, накрыть ее пленкой в контакт и оставить остывать.

Взбитые сливки и лимонная масса. Фото: smachnenke.com.ua

Отдельно взбить холодные сливки до устойчивых пиков, постепенно вливая сгущенное молоко.

Готовый десерт. Фото: smachnenke.com.ua

Соединить обе массы, осторожно перемешать до однородной текстуры. Разложить по формам или стаканам и поставить в холодильник. Подается такой десерт охлажденным.

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