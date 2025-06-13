Лимонный итальянский десерт без выпечки за 5 минут — рецепт

Лимонный итальянский десерт за 5 минут — без духовки и желатина
Этот освежающий итальянский десерт с лимонным кремом готовится без выпекания, желатина и долгого охлаждения. Всего несколько ингредиентов и 5 минут у плиты — и на столе готов чрезвычайно нежный, блестящий крем со сливками и сгущенкой. Он имеет идеальную консистенцию, приятную кислинку и потрясающий вид — идеально для лета.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- лимонный сок — 300 мл.;
- вода — 250 мл.;
- сахар — 50 г;
- кукурузный крахмал — 70 г;
- пищевой краситель — щепотка;
- сливки холодные — 500 мл.;
- сгущенное молоко — 200 мл.
Способ приготовления
Выжать сок из трех лимонов, смешать с водой, сахаром, красителем и крахмалом. Хорошо размешать до полного растворения.
Поставить на средний огонь и варить, постоянно помешивая, до загустения. Когда масса станет однородной и блестящей, накрыть ее пленкой в контакт и оставить остывать.
Отдельно взбить холодные сливки до устойчивых пиков, постепенно вливая сгущенное молоко.
Соединить обе массы, осторожно перемешать до однородной текстуры. Разложить по формам или стаканам и поставить в холодильник. Подается такой десерт охлажденным.
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