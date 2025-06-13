Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТЦК та СПВоенныйВойна 2024СпортДеньгиНаукаСветИндустрииРезервСегодняКиноШтабОгоДомАктуальноМобилизацияЭксклюзивВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаТехнологииОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепты
Мода
Психология
Дом
Кино
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технологии
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рецепты Лимонный итальянский десерт за 5 минут — без духовки и желатина

Лимонный итальянский десерт за 5 минут — без духовки и желатина

Ua en ru
Дата публикации 13 июня 2025 03:00
Лимонный итальянский десерт без выпечки за 5 минут — рецепт
Итальянский десерт. Фото: smachnenke.com.ua
Ключові моменти Способ приготовления Предлагаем подборку других вкусных десертов и выпечки

Этот освежающий итальянский десерт с лимонным кремом готовится без выпекания, желатина и долгого охлаждения. Всего несколько ингредиентов и 5 минут у плиты — и на столе готов чрезвычайно нежный, блестящий крем со сливками и сгущенкой. Он имеет идеальную консистенцию, приятную кислинку и потрясающий вид — идеально для лета.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • лимонный сок — 300 мл.;
  • вода — 250 мл.;
  • сахар — 50 г;
  • кукурузный крахмал — 70 г;
  • пищевой краситель — щепотка;
  • сливки холодные — 500 мл.;
  • сгущенное молоко — 200 мл.

Способ приготовления

Выжать сок из трех лимонов, смешать с водой, сахаром, красителем и крахмалом. Хорошо размешать до полного растворения.

лимонний італійський десерт за 5 хвилин, без духовки та желатину
Сок из лимонов. Фото: smachnenke.com.ua

Поставить на средний огонь и варить, постоянно помешивая, до загустения. Когда масса станет однородной и блестящей, накрыть ее пленкой в контакт и оставить остывать.

лимонний італійський десерт за 5 хвилин
Взбитые сливки и лимонная масса. Фото: smachnenke.com.ua

Отдельно взбить холодные сливки до устойчивых пиков, постепенно вливая сгущенное молоко.

лимонний італійський десерт без випікання за 5 хвилин
Готовый десерт. Фото: smachnenke.com.ua

Соединить обе массы, осторожно перемешать до однородной текстуры. Разложить по формам или стаканам и поставить в холодильник. Подается такой десерт охлажденным.

Предлагаем подборку других вкусных десертов и выпечки

Изысканный пирог с ягодами за 5 минут — получится идеальным с первого раза.

Самый популярный десерт весны — понадобится клубника и банан.

Нежный пирог "Талия" — диетический десерт без вреда для фигуры.

Самый простой шоколадный торт на кефире — получается влажным и нежным.

сгущенка сладости десерт лимон низкокалорийный рецепт
Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации